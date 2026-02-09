Skapa en talande AI-bild online

Talking photo-AI låter dig skapa realistiska AI-pratande foton som talar över 175 språk och dialekter. Skapa direkt obegränsat med AI-fotoavatarer av dig själv för LinkedIn-porträtt, högtidsinlägg, resescener eller till och med fantasivärldar – allt med ett enda klick.

  • Inget kreditkort krävs
  • AI-röstkloning
  • 175+ språk och dialekter
136 933 856Skapade videor
111 527 849Genererade avatarer
18 863 400Översatta videor
Workday
Coursera
Miro
Harvard
Bosh
Intel
Komatsu
Betrodd av över 1 000 000 utvecklare och ledande företag.

Vi presenterar talande foto-AI

Skapa en AI-pratande fotoavatar som jobbar lika hårt som du. Ta ett foto på dig själv och återskapa dig i vilken miljö som helst. HeyGens AI-fotoavatarer anpassar sig efter din vision – oavsett om det är på ett professionellt kontor, en lyxig semester eller i en kreativ fantasivärld. Med naturliga rörelser, verklighetstrogna gester och anpassade stilar blir din avatar ledande i branschen.

Icon

Skapa AI-fotoavatarer med prompts

Använd textbaserade instruktioner för att definiera hur din AI-fotoavatar ska se ut. Den här realistiska avatar-skaparen tar fram bilder anpassade efter dina behov, oavsett om det är ett företagsporträtt, ett avslappnat porträtt eller en filmisk komposition. Vi diskuterar de etiska aspekterna av personalisering och hur vi balanserar integritet i våra skapelser – vårt erbjudande är utan motstycke.

HeyGen-gränssnitt som visar manliga italienska avatarförinställningar i business-, casual- och vardagsstil med en Skapa-knapp
Icon

Skapa nya utseenden för din AI-avatar

Ta din AI-avatar ännu längre genom att skapa nya utseenden. Byt kläder, justera uttryck eller ändra bakgrunder för att passa alla teman eller tillfällen med vår avatarapp.

Trollstav som förvandlar ett enda porträtt till flera AI-genererade videoscener med samma kvinna
Icon

Stil för varje berättelse med förinställda utseendepaket

Snabba upp anpassningen med look-paket. Applicera direkt professionella, lifestyle-, högtids- eller fantasistilar på din AI-fotoavatar med ett enda klick. Utforska vår förbättrade avatar-generator från foto med alternativ som gör det enkelt att skapa din fotoavatar.

Collage med olika avatarporträtt som visar anpassningsbara AI-videopresentatörer i HeyGen

Funktioner och fördelar med talande foto-AI

HeyGens talande foto-AI ger dig full kontroll att skapa realistiska avatarer från vilken bild som helst. Oavsett om du vill experimentera med olika utseenden, skapa avatarer med prompts eller anpassa stilar med ett klick gör vår plattform det enkelt att producera uttrycksfulla, animerade AI-avatarer som anpassar sig till alla scener, teman eller målgrupper.

Icon

Avatar IV

Förvandla en enda bild till en komplett video med naturlig röstsynk, uttrycksfulla ansiktsrörelser och autentiska handgester.

Icon

Enkel anpassning med ett klick

Slipp krånglet med detaljer. Med ett klick förvandlas din fotoavatar till rätt look för varje scen, syfte eller stämning. Du kan direkt växla mellan olika stilar eller miljöer för att hålla ditt innehåll fräscht och i linje med dina kreativa mål.

Skapa AI-avatarer med prompts

Beskriv din önskade scen, outfit eller pose med enkla textprompter. HeyGens AI ändrar ditt foto till realistiska AI-bilder av dig själv utan ansträngning. Du kan välja vilken stil som helst – business, avslappnad, tematiskt och mycket mer. Upptäck kraften i datorseende för avatar­förvandling.

Icon

Realistiska rörelser och uttryck

Väck din talande foto-AI till liv med naturliga blinkningar, ögonrörelser och subtila mikroexpressioner. HeyGen fångar pauser och betoning så att framförandet känns mänskligt, inte robotlikt. Lägg till förinställda känslolägen eller finjustera intensiteten för att matcha tonen i ditt manus över språk, scener och stilar.

Förvandla foton till levande animerade AI-avatarer

Förvandla en statisk bild till en dynamisk AI-genererad avatar med rörelse och röst. Engagera din publik med en AI-driven video som känns naturlig och uttrycksfull och skapar en effektfull fotoavatarupplevelse.

Icon

Börja med din avatar

Ladda upp ett foto för bästa precision, eller hoppa över det och låt fantasin ta över genom att skapa en avatar utifrån bildidéer.

Icon

Skapa med textprompter

När din fantasi går längre än förinställningarna kan du använda textprompter för att skapa något helt eget. Beskriv kläderna, miljön eller stämningen du drömmer om, så sköter HeyGen resten som din AI-avatar­skapare och kombinerar realism med personlig anpassning.

Icon

Bläddra bland look-paket

Utforska ett utvalt bibliotek med förinställda stilar, från kraftfulla affärsoutfits till mytiska äventyrare. Look-paket ger dig direkt tillgång till genomarbetade utseenden anpassade efter specifika teman och tillfällen, och lyfter din avatar med bildförvandlingar.

Skapa ditt pratande foto med AI i 4 enkla steg

Bli ansiktet utåt i din digitala värld. Din AI-genererade avatar fångar din personlighet, dina uttryck och rörelser samtidigt som den ökar användarengagemanget.

Steg 1: Ladda upp ditt foto

Har du ett tydligt foto? Perfekt! Ladda bara upp det och lägg gärna till några fler bilder på dig själv för bästa resultat. Det hjälper vår AI att lära känna dig och fånga varje detalj i din digitala tvilling.

Elegant kvinna med kort mörkt hår och rött läppstift, som bär guldfärgade örhängen mot en varm studiobakgrund

Steg 2: Skapa AI-foton med prompts

Skriv in några ord som beskriver din vision och se vad som händer. Från proffsiga porträtt till fantasifulla scenarier – din avatar är redo att matcha din stil med vår AI-avatar­skapare.

HeyGen-gränssnittsfält för att ställa in avatarens ålder, kön, etnicitet och en textbeskrivning för AI-genererade videokaraktärer

Steg 3: Lägg till rörelse och röst

Ge liv åt din avatar med naturliga rörelser och perfekt läppsynk. Oavsett om det är en diskret nickning eller ett tydligt budskap kommer den att se ut och låta precis som du, och frigöra hela potentialen i din AI-avatar­skapare.

Närbild på en kvinnas ansikte som tittar rakt in i kameran, använd som exempel på en AI-genererad videoavatar

Steg 4: Skapa och dela

HeyGens AI lär sig dina ansiktsuttryck, gester och unika drag för att skapa en ultrarealistisk digital version av dig. Ladda ner eller dela den överallt på plattformar som Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn – eller var du än vill synas med din nya avatar.

Närbild på en kvinnas ansikte med en uppspelningsknapp ovanpå, som representerar en AI-genererad videoavatar
Trivago sparar 50 % av tiden för efterbearbetning
Trivago använde HeyGen för att lokalisera sina tv-annonser i 30 marknader, halverade efterproduktionstiden och sparade 3–4 månader per kampanj.

Foton som svarar dig

Bli ansiktet utåt i din digitala värld. Din AI-genererade avatar fångar din personlighet, dina uttryck och rörelser samtidigt som den ökar användarengagemanget.

Självsäker kvinna i en färgstark blommig skjorta som tittar rakt in i kameran och representerar en HeyGen AI-videoavatar
Man som talar till kameran i ett väl upplyst rum, som representerar en HeyGen AI-genererad videopresentatör
Ung man i blå träningsskjorta som håller i ett tennisracket, använd som AI-genererad avatar i HeyGen-videor
AI-genererad avatar med långt grönt hår och grön tröja mot en suddig bakgrund av ett bibliotek
Har du frågor? Vi har svaren

Vad är en Talking Photo AI?

Talking Photo AI är en digital representation som använder AI för att skapa en realistisk bild eller video av en person. Den väcker ditt foto till liv genom att få det att prata, röra sig och visa känslor, vilket gör det perfekt för innehållsskapande, virtuell kommunikation eller helt enkelt för nöjes skull.

Hur kan jag skapa en AI-pratande fotoavatar med HeyGen?

Ladda upp ditt foto, använd textprompter för att beskriva din vision, så skapar HeyGen en realistisk AI-avatar åt dig.

Vilka typer av avatarer kan jag skapa med HeyGen?

HeyGen gör det möjligt för användare att skapa fotoavatarer, videoavatarer och interaktiva avatarer för olika scenarier och plattformar. Du kan utforska unika funktioner genom att börja gratis här.

Är det möjligt att animera min AI-genererade avatar?

Ja, med HeyGen kan du lägga till rörelse och röst till din avatar så att den blir dynamisk och verklighetstrogen. Läs mer om de här funktionerna här.

Kan jag anpassa utseendet på min AI-avatar?

Med HeyGen kan du ändra kläder, uttryck och bakgrunder med textprompter och Look Packs, vilket ger dig en skräddarsydd upplevelse här.

Vad är Look Packs i HeyGen och hur fungerar de?

Look Packs ger omedelbar anpassning med fördefinierade stilar som professionell, lifestyle och fantasy-utseenden. Utforska hur de kan förbättra dina avatarer här.

Vad används AI-avatarer till?

AI-avatarer används för att skapa videor, profilbilder till sociala medier och för varumärkesbyggande. Ta reda på hur du kan komma igång här.

