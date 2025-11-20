Förvandla produktsidor, bilder eller ett kort manus till färdiga produktvideor utan kameror eller redigering. HeyGen skapar automatiskt scener, röstpålägg, undertexter och plattformsanpassade exporter så att team kan producera lanseringsklara demos, annonser och klipp för sociala medier i stor skala.
Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.
Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.
Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.
Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.
Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.
Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.
Varför välja HeyGen för att skapa AI-produktvideor
HeyGen kombinerar automatiskt scenbygge, realistisk berättarröst och batchgenerering för att ersätta långsamma inspelningar med ett effektivt text‑till‑video‑arbetsflöde. Få konsekventa produktvideor i linje med ditt varumärke som konverterar i alla kanaler.
Klistra in en URL, ladda upp foton eller skriv ett kort manus, så skapar HeyGen en komplett produktvideo på några minuter och sparar dagar av produktionsarbete och byråkostnader med sina funktioner för videoredigering.
HeyGen sätter automatiskt ljus, kamerarörelser, b-roll och ljudmixning så att videor ser proffsiga och redo för sändning ut – utan en fysisk inspelning.
Skapa dussintals annons- och demovarianter, översätt manus med videöversättaren och generera lokala voiceovers för att snabbt testa budskap på olika marknader.
Länk till videokreation från produktsidor
Klistra in en produkt- eller landningssida-URL så hämtar HeyGen viktiga bilder, specifikationer och säljargument till ditt videoinnehåll. Systemet omvandlar dem till strukturerade scener och skapar både korta demovideor och längre förklarande videor – utan manuell redigering.
Manus till video med mänskligt klingande voiceovers
Skriv in ett manus eller låt HeyGen ta fram ett åt dig. Plattformen skapar naturliga voiceovers, läppsynk för presentatörer i bild när det används, och flera tonlägen så att berättarrösten matchar din varumärkesröst i ditt videoinnehåll.
Verktyg för batchgenerering och lokalisering
Skapa stora mängder produktvideor med unika hooks, CTA:er och bilder. Använd videotranslatorn för att skapa lokala voiceovers och undertexter så att kampanjer kan rullas ut globalt på några minuter.
Flexibla stilar och rörelsekontroll
Anpassa videolängd, bildförhållande och tempo. Styr övergångar med textbaserade kommandon som ”långsam panorering” eller ”zooma in på motivet”. Det här AI-videoverktyget ger dig full kontroll utan inlärningströskel.
Så använder du AI-videogeneratorn för produktvideor
Börja skapa produktvideor i fyra enkla steg.
Klistra in en produkt-URL, ladda upp bilder eller skriv en kort brief. HeyGen analyserar innehållet och plockar ut funktioner, specifikationer och visuella element för att skapa scener i din AI-videoproduktion.
Välj en visuell stil, bildförhållande och mållängd. Välj röst, musikstil och varumärkesinställningar för att hålla varje video konsekvent.
Gå igenom genererade utkast, justera rubriker, byt ut bilder eller skapa nya alternativa hooks. Skapa flera varianter för A/B-testning utan manuella ändringar.
Ladda ner MP4- eller PNG-filer optimerade för dina plattformar, eller exportera organiserade batcher som är klara för annonsverktyg och uppladdning till butiker.
En AI-produktvideogenerator omvandlar text, bilder eller produkt-URL:er till publiceringsklara videor med hjälp av automatiserad scensammansättning, röstsyntes och redigering. HeyGen gör om briefar till demovideor, annonser och förklarande videor utan filminspelning eller tidslinjeredigering.
Ja, att använda ett AI-verktyg kan förbättra upplevelsen. HeyGen, en AI-videogenerator, stödjer korta vertikala annonser och längre horisontella demovideor. Välj längd och format så anpassar HeyGen tempo, undertexter och scenstruktur efter den tänkta placeringen. Företag och kreatörer har redan skapat 136,655,440 videor med vår AI-plattform.
Du kan klistra in ditt eget manus eller låta HeyGen, videomakaren, skapa övertygande, konverteringsfokuserade manus utifrån produktinformation. Plattformen tar fram inledningar, uppmaningar till handling (CTA:er) och scenbeskrivningar som är optimerade för produktberättande.
Använd videotranslatorn för att översätta manus till målspråk. HeyGen återskapar röstpålägg, justerar läppsynk när det är möjligt och uppdaterar text på skärmen så att lokala versioner av videon känns naturliga.
Ja. Ladda upp logotyper, typsnitt och färgpaletter i din varumärkesprofil. HeyGen tillämpar din varumärkesstil på alla genererade utkast och mallar för att behålla visuell konsekvens i stor skala.
HeyGen exporterar MP4-videor och högupplösta bilder som är formaterade för flöde, Stories, Reels och produktsidor. Batchexport organiserar filer med tydlig namngivning för annonsverktyg och CMS-uppladdningar.
Ja. HeyGens batchgenerering låter dig skapa hundratals SKU-specifika videor genom att koppla datarader till mallar, så att du kan köra kampanjer på hela sortimentet med minimalt manuellt arbete.
Genererade utkast från AI-videogeneratorn är fullt redigerbara så att de passar dina behov. Byt scener, ersätt bilder, justera röstton och finslipa text. HeyGen erbjuder snabba alternativ för att generera om så att ändringar slår igenom i alla varianter.
Ja. HeyGen skapar produktionsklara videor som är optimerade för annonsplattformar med korrekta bildformat, lättlästa undertexter och ett tempo utformat för att hålla kvar uppmärksamheten och driva konverteringar.
Du behåller äganderätten till alla videor du skapar. HeyGen använder licensierat material och genererat innehåll tillhandahålls för kommersiellt bruk. Säkerställ alltid att tredjepartsmaterial du laddar upp har korrekta rättigheter.
