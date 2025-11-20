Generator för produktdemovideor för SaaS-varumärken

Förvandla produktsidor, bilder eller ett kort manus till färdiga produktvideor utan kameror eller redigering. HeyGen skapar automatiskt scener, röstpålägg, undertexter och plattformsanpassade exporter så att team kan producera lanseringsklara demos, annonser och klipp för sociala medier i stor skala.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Produktdemos vid lansering

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


Svart bakgrund som används som platshållare för HeyGen AI-videoinnehåll

Produktlistningar för e-handel

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

Svart bakgrundsplatshållare för HeyGen AI-videoinnehåll

Kortformat sociala annonser

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

Förklarande videor och instruktionsklipp

Förklarande videor och instruktionsklipp

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

Svart fyrkantig platshållare som representerar en HeyGen AI-genererad videominiatyr

Retargeting och personliga varianter

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

Svart bakgrund utan synligt innehåll, används som platshållare på HeyGens AI-videoplattform

Utbildning och produktgenomgångar

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

Varför välja HeyGen för att skapa AI-produktvideor

HeyGen kombinerar automatiskt scenbygge, realistisk berättarröst och batchgenerering för att ersätta långsamma inspelningar med ett effektivt text‑till‑video‑arbetsflöde. Få konsekventa produktvideor i linje med ditt varumärke som konverterar i alla kanaler.

Snabbt från brief till färdig video

Klistra in en URL, ladda upp foton eller skriv ett kort manus, så skapar HeyGen en komplett produktvideo på några minuter och sparar dagar av produktionsarbete och byråkostnader med sina funktioner för videoredigering.

Produktionskvalitet utan en Studio

HeyGen sätter automatiskt ljus, kamerarörelser, b-roll och ljudmixning så att videor ser proffsiga och redo för sändning ut – utan en fysisk inspelning.

Skala varianter och lokalisering

Skapa dussintals annons- och demovarianter, översätt manus med videöversättaren och generera lokala voiceovers för att snabbt testa budskap på olika marknader.

Länk till videokreation från produktsidor

Klistra in en produkt- eller landningssida-URL så hämtar HeyGen viktiga bilder, specifikationer och säljargument till ditt videoinnehåll. Systemet omvandlar dem till strukturerade scener och skapar både korta demo­videor och längre förklarande videor – utan manuell redigering.

A woman holds a pink Crocs clog, with a smaller image of the clog shown in the top right corner.

Manus till video med mänskligt klingande voiceovers

Skriv in ett manus eller låt HeyGen ta fram ett åt dig. Plattformen skapar naturliga voiceovers, läppsynk för presentatörer i bild när det används, och flera tonlägen så att berättarrösten matchar din varumärkesröst i ditt videoinnehåll.

A content creation interface with a green cursor over a text editor, and a presentation slide featuring "Q3 Result Overview" and a man's portrait.

Verktyg för batchgenerering och lokalisering

Skapa stora mängder produktvideor med unika hooks, CTA:er och bilder. Använd videotranslatorn för att skapa lokala voiceovers och undertexter så att kampanjer kan rullas ut globalt på några minuter.

Voice cloning

Flexibla stilar och rörelsekontroll

Anpassa videolängd, bildförhållande och tempo. Styr övergångar med textbaserade kommandon som ”långsam panorering” eller ”zooma in på motivet”. Det här AI-videoverktyget ger dig full kontroll utan inlärningströskel.

Collage of a smiling woman holding a skateboard, surrounded by images of her in different life roles, with a play button icon.

"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-videogeneratorn för produktvideor

Börja skapa produktvideor i fyra enkla steg.

Steg 1

Lägg till din produktkälla

Klistra in en produkt-URL, ladda upp bilder eller skriv en kort brief. HeyGen analyserar innehållet och plockar ut funktioner, specifikationer och visuella element för att skapa scener i din AI-videoproduktion.

Steg 2

Välj stil och längd

Välj en visuell stil, bildförhållande och mållängd. Välj röst, musikstil och varumärkesinställningar för att hålla varje video konsekvent.

Steg 3

Förhandsgranska och finslipa varianter av ditt videoinnehåll för bästa möjliga resultat.

Gå igenom genererade utkast, justera rubriker, byt ut bilder eller skapa nya alternativa hooks. Skapa flera varianter för A/B-testning utan manuella ändringar.

Steg 4

Exportera och distribuera ditt videoinnehåll som skapats med AI-videogeneratorn.

Ladda ner MP4- eller PNG-filer optimerade för dina plattformar, eller exportera organiserade batcher som är klara för annonsverktyg och uppladdning till butiker.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-produktvideogenerator och hur använder HeyGen den?

En AI-produktvideogenerator omvandlar text, bilder eller produkt-URL:er till publiceringsklara videor med hjälp av automatiserad scensammansättning, röstsyntes och redigering. HeyGen gör om briefar till demovideor, annonser och förklarande videor utan filminspelning eller tidslinjeredigering.

Kan HeyGen skapa både korta annonsklipp och längre demovideor?

Ja, att använda ett AI-verktyg kan förbättra upplevelsen. HeyGen, en AI-videogenerator, stödjer korta vertikala annonser och längre horisontella demo­videor. Välj längd och format så anpassar HeyGen tempo, undertexter och scenstruktur efter den tänkta placeringen. Företag och kreatörer har redan skapat 136,655,440 videor med vår AI-plattform.

Behöver jag ta fram ett manus eller kan HeyGen skriva ett åt mig?

Du kan klistra in ditt eget manus eller låta HeyGen, videomakaren, skapa övertygande, konverteringsfokuserade manus utifrån produktinformation. Plattformen tar fram inledningar, uppmaningar till handling (CTA:er) och scenbeskrivningar som är optimerade för produktberättande.

Hur fungerar lokalisering och översättning?

Använd videotranslatorn för att översätta manus till målspråk. HeyGen återskapar röstpålägg, justerar läppsynk när det är möjligt och uppdaterar text på skärmen så att lokala versioner av videon känns naturliga.


Kan HeyGen använda mina varumärkesresurser och riktlinjer?

Ja. Ladda upp logotyper, typsnitt och färgpaletter i din varumärkesprofil. HeyGen tillämpar din varumärkesstil på alla genererade utkast och mallar för att behålla visuell konsekvens i stor skala.

Vilka exportformat och plattformspresets finns tillgängliga?

HeyGen exporterar MP4-videor och högupplösta bilder som är formaterade för flöde, Stories, Reels och produktsidor. Batchexport organiserar filer med tydlig namngivning för annonsverktyg och CMS-uppladdningar.

Kan jag skapa många produktvideor på en gång?

Ja. HeyGens batchgenerering låter dig skapa hundratals SKU-specifika videor genom att koppla datarader till mallar, så att du kan köra kampanjer på hela sortimentet med minimalt manuellt arbete.

Hur anpassningsbara är de genererade videorna?

Genererade utkast från AI-videogeneratorn är fullt redigerbara så att de passar dina behov. Byt scener, ersätt bilder, justera röstton och finslipa text. HeyGen erbjuder snabba alternativ för att generera om så att ändringar slår igenom i alla varianter.

Är videor som skapas med HeyGen lämpliga för betalda annonser?

Ja. HeyGen skapar produktionsklara videor som är optimerade för annonsplattformar med korrekta bildformat, lättlästa undertexter och ett tempo utformat för att hålla kvar uppmärksamheten och driva konverteringar.

Vem äger rättigheterna till videor som skapas i HeyGen?

Du behåller äganderätten till alla videor du skapar. HeyGen använder licensierat material och genererat innehåll tillhandahålls för kommersiellt bruk. Säkerställ alltid att tredjepartsmaterial du laddar upp har korrekta rättigheter.

