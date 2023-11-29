Om HeyGen

På HeyGen kretsar vårt uppdrag kring att ge människor möjlighet att skapa genom tillgänglig AI-videogenerering. Vi anser att alla ska kunna uttrycka sin kreativitet utan att behöva avancerad utrustning eller obegränsade resurser för att förverkliga sina idéer.

136 929 438Skapade videor
111 527 613Skapade avatarer
18 863 163Översatta videor
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Betrodd av miljoner världen över för att ge liv åt deras berättelser.
Alla har en berättelse. HeyGen låter dig berätta det.

Varför vi bygger HeyGen. Från idé till innovation

HeyGen började med en enkel idé – att göra videoproduktion enkel. I dag förändrar vi berättandet med AI och ger alla möjlighet att skapa högkvalitativa videor utan begränsningar.

Vi lever i en värld där video kommer först

Över 1 miljard timmar video tittas på varje dag på YouTube, och i genomsnitt tittar en person 17 timmar på video varje vecka. Så om ett företag vill ha kunder behöver det video. Och video kräver kameror – och skådespelare, inspelningsplatser, redigeringsprogram, omtagningar… allt detta gör att färdiga videor kan kosta minst 1 000 USD per minut.

Och sedan kom AI

Människor älskar video. Men de flesta hatar att vara framför kameran. Det var vad grundaren Joshua Xu upptäckte när han arbetade som ingenjör på Snap och byggde funktioner för SnapChat Ads och AI-kameran. Men med AI-videogenerering kan alla släppa fram sin inre berättare – att ta bort kameran frigör faktiskt kreativitet och ger större frihet i visuellt berättande. Och så föddes HeyGen.

Nu behöver du bara ett manus

Med HeyGen kan företag helt enkelt skriva sitt manus och skapa sin video. Ingen kamera, ingen budget, inga bekymmer. Vi har hjälpt över 100 000 företag och miljontals människor att skapa, lokalisera och anpassa videor i stor skala – och vi har bara börjat. När vi sätter branschstandarder för etisk användning av AI-video och leder utvecklingen mot mer uppslukande AI-upplevelser vet vi att det här bara är början. Vi ser fram emot att se vart den här berättelsen tar vägen.

Byggt för de bästa, stöttat av de bästa

HeyGen är stolta över att ha stöd från ledande investerare som Benchmark, Conviction, Thrive Capital och Bond, som delar vår vision om att förändra berättande med AI-driven video.

AI-videostartupen HeyGen värderas till 500 miljoner dollar i finansieringsrunda

Bloomberg

20 juni 2024

HeyGen rider på raketen för boomen inom AI-video

Forbes

6 nov 2025

44 av de mest lovande AI-startupbolagen 2024 enligt ledande riskkapitalbolag

Business Insider

9 sep 2024

AI-videostartupen HeyGen värderas till 500 miljoner dollar i finansieringsrunda

Forbes

29 nov 2023

Våra kontor

Våra globala kontor samlar några av de skarpaste hjärnorna för att forma framtiden för AI-driven videoskapande.

Los Angeles

12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094

San Francisco

180 Sansome Street San Francisco, CA 94104

Palo Alto

3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306

Toronto

1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1

Vi är engagerade i att göra saker på rätt sätt

Trygghet och säkerhet är avgörande i vår verksamhet. Våra avancerade användarverifieringsrutiner och vårt robusta arbete med innehållsmoderering stärker kontinuerligt säkerheten, ansvaret och de etiska riktlinjerna för våra produkter.

SOC 2 TYP II

GDPR

CCPA

DPF

AI ACT

Har du frågor? Vi har svaren

Erbjuder HeyGens AI-dubbningsverktyg den mest naturliga läppsynken?

Ja. HeyGen är byggt med avancerad teknik för ansiktssynkronisering som ser till att läpprörelserna matchar röstspåren perfekt. Det ger en naturlig, mänsklig dubbningsupplevelse som fungerar sömlöst i olika typer av innehåll, från marknadsföringsvideor till utbildningsmaterial.

Vad gör HeyGens AI-dubbningsverktyg?

HeyGens röstdubbare ersätter originalljudet med AI-genererade flerspråkiga voiceovers samtidigt som ton, stil och läppsynk bevaras. Den gör det möjligt för kreatörer att direkt skapa snygga, lokalanpassade videor utan krånglig redigering eller dyra dubbningsteam.

Kan HeyGen hantera flera språk på ett effektivt sätt?

Ja. HeyGen stöder flerspråkig dubbning på över 175 språk och dialekter, vilket gör att en och samma video snabbt kan anpassas till flera språk. Det gör global innehållsdistribution smidig för företag och innehållsskapare som vill ha jämn kvalitet på alla internationella marknader.

Hur upprätthåller AI:n läppsynkroniseringens noggrannhet under dubbning?

HeyGen synkar röstspår med ansiktsrörelser med hjälp av AI‑driven animation och tidsmodeller. Det gör att den dubbade rösten följer läpprörelserna på ett naturligt sätt, så att tittarna kan fokusera på budskapet i stället för att störas av dålig synk.

Låter röst­dubbningen naturlig eller robotlik?

HeyGens AI-röster låter naturtrogna, uttrycksfulla och anpassade för professionellt bruk. Till skillnad från robotliknande text-till-tal-verktyg ger de ett varmt och naturligt ljud, så att videor känns autentiska för lärande, marknadsföring eller berättande.

Kan jag välja olika röster eller dialekter vid dubbning?

Ja. HeyGen erbjuder ett stort bibliotek med röster i olika kön, tonlägen och regionala dialekter. Den här flexibiliteten hjälper dig att anpassa din videos varumärkesprofil, möta publikens förväntningar och ta hänsyn till kulturell kontext för bästa möjliga effekt.

Behöver jag videoredigeringskunskaper för att använda HeyGen AI-dubbning?

Inga redigeringskunskaper krävs. Ladda bara upp din video, välj språk och röst, så sköter HeyGen resten automatiskt. Plattformens intuitiva design gör dubbning tillgänglig även för nybörjare.

Kommer HeyGen att göra språkdubbning enkel för film och tv?

HeyGen gör språkdubbning enklare för film och tv. Det erbjuder smidig röstanpassning på över 175 språk och dialekter. Det här underlättar global distribution samtidigt som den ursprungliga känslan och den emotionella effekten bevaras.

