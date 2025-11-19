Förvandla dina idéer till videor på några minuter
Gå från manus, bild, presentation eller PDF till färdig video. Inga kameror, inget team, inga redigeringskunskaper behövs. Skapa fullängdsvideor och timmar av innehåll, inte bara korta klipp.
Videoagent
Skriv din idé. Klicka på skapa. Få en delningsklar video snabbare än du tror. Ingen kamera, redigeringsprogram eller produktionserfarenhet behövs. Ladda ner den, redigera den eller dela den direkt.
Hyperrealistiska avatarer
Väck porträtt till liv direkt med realistisk läppsynk och naturliga ansiktsuttryck. Förvandla vilken karaktär, historisk person eller egen profilbild som helst till en engagerande talesperson – perfekt för sociala medier, kurser och berättande.
Video- och ljuddubbning
Översätt dina videor med precision. Ladda upp vilken video som helst och dubba den automatiskt till över 175 språk och dialekter med ledande röstkloning, exakt läppsynk och automatiskt genererade undertexter.
AI Studio
Den textbaserade editorn gör det lika enkelt att använda AI-videogeneratorn som att skriva ett dokument. Du kan styra ton, framförande, gester och känsla i en och samma smidiga plattform. Det handlar om AI-genererade videolösningar utformade för en berättarupplevelse där människan står i centrum. Du behöver inte längre välja mellan snabbhet och kvalitet.
Miro
10x snabbare videoproduktion
Att skapa AI-video har precis blivit din superkraft
Skapa utbildnings-, marknadsförings-, sälj- och internt innehåll från en enda arbetsyta med säkerhet och administratörskontroller på företagsnivå.
Gör om text till video med AI
Skapa kompletta AI-videor från ett manus med text till video-AI. Vår AI-videogenerator hanterar hela videoproduktionen från början till slut och skapar högkvalitativa 1080p- eller 4K-filmiska videor med röstpålägg, visuella element och AI-avatarer så att du kan skapa explainers, sälj-, onboarding- eller YouTube-innehåll snabbare i flera röster, språk och stilar. Beskriv bara videon du vill ha och skapa högkvalitativa videor med minimal ansträngning.
Förvandla foton till videor
Förvandla vilken bild som helst till en video på några sekunder. Ladda upp en bild och lägg till ett manus för att göra den till en dynamisk AI-genererad video med realistisk AI-läppsynk, naturligt taltempo och uttrycksfulla röster. Förbättra din video med textöverlägg, bakgrundsmusik och mjuka övergångar – helt utan manuell redigering. Skapa AI-videor på över 175 språk och dialekter med flera olika AI-röster och accenter.
Produktplacering
Ladda bara upp din produktbild och ditt manus, så sköter vår annonsgenerator resten. Den placerar din produkt i handen på din avatar, och du kan redigera genom att lägga till musik, undertexter och voiceovers. Perfekt för att skala upp innehåll på TikTok, Instagram och Amazon utan att skicka produktprover eller anlita ett team.
Skapa virala reaktionsvideor och autentiskt UGC direkt
Skapa uppseendeväckande innehåll för sociala medier utan kamera eller studio. Från produktrecensioner och nyhetsuppdateringar till story-liknande videor där din avatar reagerar på trendande klipp hjälper HeyGen dig att skapa och skala ”ansiktslösa” kanaler och personliga varumärken på TikTok, Instagram och YouTube Shorts.
Skapa med världens mest kraftfulla AI-modeller
Få tillgång till den senaste generativa tekniken direkt i HeyGen. Använd AI-videogenereringsmodeller som Sora, Veo och Kling för att skapa cinematiska B-roll-videor, Flux för högupplösta bilder och ElevenLabs för ultrarealistiskt tal. Skapa professionella videoresurser direkt – från cinematiska scener till naturtrogna voiceovers, utan att någonsin lämna plattformen.
Skapa AI-video med naturtrogna avatarer
Vår AI-avatargenerator skapar naturtrogna digitala avatarer från foton, videor eller egna prompts. Använd standardavatarer eller skapa dina egna och anpassa sedan uttryck, gester, kläder, bakgrunder och rörelser för att matcha vilken visuell stil som helst, inklusive realistiska AI-funktioner för ansiktsbyte.
Fotoavatar
Förvandla omedelbart en enda statisk bild till en dynamisk video i full rörelse. Väcka vilket porträtt som helst till liv med naturlig röstsynkronisering, uttrycksfulla ansiktsrörelser och autentiska handgester med hjälp av vår avancerade talking photo-AI.
Offentlig avatar
Välj från vårt breda bibliotek med högkvalitativa, färdiga AI-avatarer. Skapa direkt professionella och engagerande videor för ditt företag, dina utbildningar eller sociala medier – utan att själv behöva ordna kamera, ljussättning eller Studio.
Digital tvilling
Spela in en kort video av dig själv för att skapa en mycket realistisk digital klon som ser ut, rör sig och låter precis som du. Skala ditt personliga varumärke och ditt innehållsskapande smidigt så att du aldrig mer behöver spela in framför en kamera.
AI-videöversättare för alla språk
Tala över 175 språk och dialekter med ett klick. Ladda upp en video så översätter HeyGens AI-videöversättaretill ett annat språk med naturlig läppsynk och undertexter som behåller röst, ton och tempo från den ursprungliga talaren. Du behöver inte spela in igen, anlita röstskådespelare eller synka ljudet manuellt. Bara snabbhet, precision och konsekvent innehåll i alla marknader, på alla språk.
175+ språk och dialekter
Kulturellt träffsäkra översättningar som bevarar ton, framförande och personlighet.
Översätt videor automatiskt
Ladda upp videor eller använd vårt API för att direkt lokalisera AI-videor för globala målgrupper i stor skala.
Röstkloning och läppsynk
Behåll en konsekvent röst på alla språk med röstkloning och AI-läppsynk.
Skapa och redigera AI-videor enkelt med AI Studio
Att skapa en AI-video ska vara lika enkelt som att skriva ett dokument. AI Studio, vår textbaserade videoredigerare, håller allt smidigt från första utkast till färdig video. Den är byggd för en upplevelse där människans berättande står i centrum, så att du aldrig behöver kompromissa mellan hastighet, kvalitet och autenticitet.
Användarvänligt gränssnitt där du enkelt kan styra, finjustera och anpassa AI-videor – oavsett om du är nybörjare, erfaren kreatör eller del av ett företag.
Utvald kundberättelse
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."
Steve Sowrey
Learning Media Designer på Miro
10×
ökning i videoproduktionstakt
5×
ökning i videoskapande
Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videoskaparen.
Lärande och utveckling
Skapa skräddarsydda utbildningsupplevelser – från regelefterlevnad till medarbetarutveckling och kontinuerlig kompetenshöjning. Vår AI-videoplattform gör det enkelt att skala upp lärande med effekt utan att kompromissa med kvalitet eller hastighet.
Marknadsföring
Skapa videor med professionell kvalitet på begäran. Med ett manus och några få klick kan du när som helst förvandla vilket material som helst – från PDF:er och bloggar till presentationer – till engagerande videoinnehåll i linje med ditt varumärke, utan att spräcka budgeten.
Försäljning
Leverera personlig outreach i stor skala – från prospektering till uppföljningar och produktdemonstrationer. HeyGen hjälper säljare att sticka ut i fulla inkorgar, snabba upp säljcykler och bygga starkare kundrelationer.
Använd HeyGen API för att sömlöst integrera AI-videogenerering i dina arbetsflöden
Betala per användning för ett API som skapar videor med Video Agent, översätter videor med Video Translation, skapar tal med Text-to-Speech-modeller och snabbar upp ditt arbetsflöde genom att skapa avatarer, generera videor via Studio API och bygga mallar
Vanliga frågor
Vad är AI-videogeneratorer?
AI-videogeneratorer är AI-drivna verktyg som skapar videor från en textprompt, text och bilder eller manus. Dessa AI-verktyg fungerar som en smart videoredigerare som omvandlar prompts till snygga, effektfulla och realistiska AI-videor eller videoklipp utan att du behöver avancerade kunskaper i videoredigering.
Vilken är den bästa AI-videogeneratorn?
HeyGen är en ledande webbaserad AI-videogenerator för proffs och marknadsförare som vill ha ett enkelt och effektivt sätt att skapa innehåll. Den låter dig producera engagerande marknadsföringsvideor med hjälp av färdiga mallar eller textprompter, vilket gör det enkelt att skapa videor i valfritt format för sociala medier eller affärsbehov.
Hur skapar du en AI-video av dig själv?
Ladda upp ett kort klipp eller en referensbild och skriv sedan ditt manus i HeyGen. Plattformen skapar en video med realistiska AI-rörelser och röst. Du kan animera, justera format och skapa explainer-videor eller klipp för sociala medier med AI-drivna redigeringsverktyg.
Är HeyGen en gratis AI-videogenerator?
Ja. HeyGen erbjuder en gratisplan som stöder text-till-video och AI-genererad videoproduktion. Betalda planer inkluderar avancerad AI-driven videoproduktion, alternativ för videoredigering och stöd för flera format, beroende på vilken AI-produkt och modell du väljer.
Vilka typer av underlag kan jag använda för att skapa AI-videor i HeyGen?
Du kan skapa AI-videor med hjälp av text och bilder, stockbilder eller ljud. HeyGen kan omvandla text till förklarande videor med mallar som gör det enkelt att skapa och publicera innehåll med effekt i flera format och stilar.
Kan jag konvertera ljud till video med HeyGen?
Ja, du kan konvertera ljud till video med HeyGen.
Ladda upp ditt ljud så skapar HeyGens AI-drivna system automatiskt videor. Det synkar tal och visuellt innehåll för att skapa realistiska AI-avatarer och videoklipp – perfekt för poddar, explainer-videor och utbildningsmaterial som behöver visuellt sammanhang.
Kan jag använda text till video för affärspresentationer i HeyGen?
Ja. Med HeyGens text-till-video-funktion kan du skapa engagerande förklarande videor och presentationer från vilken textprompt som helst. AI-bildgeneratorn och videomallarna hjälper dig att direkt skapa och publicera videor i ditt önskade format för marknadsföring, utbildning eller produktdemonstrationer.
Kan AI-videor ersätta traditionell videoproduktion?
Ja. AI-videor skapade med HeyGen kan utan problem ersätta traditionell produktion för de flesta behov inom företag, marknadsföring och utbildning.
Du kan animera scener, lägga till rörelse och skapa en video som ser professionell ut. Det hjälper kreatörer att publicera videor snabbare genom att samla alla redigeringar i ett och samma videoarbetsflöde – enkelt, skalbart och kostnadseffektivt.
Hur kan jag skapa AI-videor utan erfarenhet av videoredigering?
Du kan skapa AI-videor utan några som helst kunskaper i videoredigering med HeyGens enkla gränssnitt. Ladda upp text och bilder, välj en videomall och låt AI automatiskt bygga din AI-drivna video. Den användarvänliga upplevelsen gör att vem som helst snabbt kan skapa effektfulla videor.
Hur skapar jag AI-videor med HeyGen?
För att skapa en AI-video i HeyGen väljer du en avatar, klistrar in det du vill att den ska säga (eller laddar upp en presentation) och väljer röst och språk. Justera sedan visuellt uttryck och varumärke så att det passar din stil, klicka på skapa och exportera den färdiga videon.
Kan jag skapa AI-videor med en referensbild i HeyGen?
Ja. Ladda upp en referensbild till HeyGen och skapa AI-videor som ser naturliga ut. Du kan använda AI för att animera avatarer eller justera uttryck och på så sätt skapa personliga explainer-videor eller varumärkesanpassade klipp med realistiska AI-rörelser och synkad ljudbild.
Vilka typer av videor kan jag skapa med AI-videogeneratorn?
HeyGen’s AI-videogenerator låter dig skapa explainer-videor, marknadsförings- och säljkampanjer, produktdemonstrationer, utbildnings- och onboardingmaterial, personliga outreach-videor och klipp för sociala medier med hjälp av realistiska AI-avatarer, naturliga AI-röster och flerspråkig översättning, så att du kan producera videor snabbt i stor skala.
Hur lång tid tar det att skapa en AI-video?
HeyGen är riktigt snabbt, och många videor skapas på under en minut. Om din video är längre, använder fler scener eller har tyngre effekter kan det ta lite längre tid, men blir ändå oftast klar på bara några minuter.
Kan jag skapa AI-videor för TikTok eller sociala medier med HeyGen?
Absolut. HeyGens webbaserade AI-videogenerator låter dig skapa AI-videor utan tidigare erfarenhet av videoredigering. Välj en videomall, lägg till AI-röstpålägg och anpassa din video för engagerande marknadsföringsvideor på TikTok eller andra plattformar. Det är enkelt att skapa och publicera innehåll direkt.
Är HeyGens AI-videogenerator säker och etisk?
Ja. HeyGen håller dina data säkra och skapar avatarer på ett ansvarsfullt sätt. Du äger dina AI-genererade videor och visuella material, så att du kan publicera innehåll för marknadsföring eller utbildning med trygghet, i visshet om att ditt material tas fram etiskt och säkert.
