AI-ordlista
Den här AI-videoglosseringen ger tydliga, kortfattade definitioner av centrala termer kopplade till AI-genererad video, översättning, avatarteknik och användningsområden. Den är utformad för att hjälpa dig snabbt förstå de verktyg och koncept som formar framtidens videoproduktion och lokalisering.
A
A-roll är det primära materialet i en video och visar vanligtvis huvudpersonen, till exempel en presentatör, intervjuad person eller den centrala berättelsen. Det utgör kärnan i berättelsen och kompletteras ofta med B-roll för visuell variation och sammanhang.
Annonser är reklamvideor som skapas för att övertyga tittare att köpa en produkt eller tjänst. De är vanligtvis korta, målgruppsanpassade och optimerade för resultat på digitala plattformar.
En AI-avatar är en datorgenererad digital karaktär som efterliknar mänskligt utseende och beteende. Den används ofta i videor, virtuella assistenter och kundserviceapplikationer.
En AI-avatargenerator skapar verklighetstrogna digitala karaktärer med hjälp av artificiell intelligens. Användare kan anpassa utseende, röst och uttryck för att passa sitt varumärke eller budskap.
Det här verktyget kombinerar digitala avatarer med text-till-tal och videorendering för att skapa videor utan att filma riktiga personer. Det är perfekt för att snabbt skapa skalbart och personanpassat innehåll.
En AI-genererad video skapas med hjälp av artificiell intelligens som automatiserar delar som manus, röstpålägg, animation eller redigering. Sådana videor sparar tid och resurser i innehållsproduktionen.
En AI-generator använder algoritmer för att skapa innehåll som bilder, text eller videor baserat på användarinmatning eller datap mönster. Den effektiviserar kreativa arbetsflöden genom att automatisera repetitiva uppgifter.
En AI-SDR (Sales Development Representative) på en webbsida är en digital agent som välkomnar besökare, kvalificerar leads och besvarar grundläggande frågor. Den fungerar som första kontaktpunkt i säljtratten.
Detta syftar på användningen av AI-verktyg för att omvandla en videos talade eller skrivna språk till ett annat språk. Det omfattar vanligtvis transkribering, översättning och generering av voiceover.
En AI-översättare omvandlar automatiskt text eller tal från ett språk till ett annat med hjälp av maskininlärning och naturlig språkbehandling. Den används ofta för undertexter, realtidskonversationer och kundsupport.
AI-handledningar är instruktionsvideor som förklarar hur du använder verktyg och tekniker inom artificiell intelligens. De vänder sig både till nybörjare och yrkesverksamma som vill lära sig mer om AI.
En AI-videogenerator skapar videor från text, bilder eller ljud med hjälp av artificiell intelligens. Den automatiserar produktionen och tar ofta bort behovet av kameror, skådespelare eller studios.
AI-videöversättning använder automatiserade verktyg för att översätta dialog, undertexter och voiceovers till olika språk. Det hjälper till att göra videoinnehåll tillgängligt för en global publik.
En AI-videotranslator är ett verktyg som bearbetar och översätter videoinnehåll mellan olika språk. Det kombinerar vanligtvis röstigenkänning, maskinöversättning och röstsyntes.
Avatar AI använder artificiell intelligens för att skapa, animera och styra digitala personligheter. Dessa avatarer kan användas i videor, spel eller interaktiva applikationer för mänsklik interaktion.
En avatargenerator skapar en digital representation av en person eller figur baserat på funktioner som användaren väljer. Den används ofta i spel, sociala medier och videoinnehåll för företag.
B
B-roll syftar på kompletterande material som förstärker den huvudsakliga berättelsen eller bildinnehållet i en video. Det används ofta för att ge sammanhang, visa handling eller täcka klipp i intervjuer och voiceovers.
Varumärkesvideorberättar historien om ett företags syfte, värderingar och personlighet. De används ofta för att skapa en tydlig identitet, bygga förtroende och skapa en känslomässig koppling till målgruppen.
C
Complianceutbildningvideor utbildar medarbetare i juridiska, etiska och regulatoriska riktlinjer. De hjälper organisationer att minska risker och säkerställa att medarbetare följer nödvändiga policys.
Företagsutbildningvideor är utformade för att utbilda anställda i företagets riktlinjer, färdigheter och processer. De hjälper till att säkerställa en enhetlig onboarding och professionell utveckling i hela organisationen.
D
Djupöversättning syftar på avancerad neuralt baserad maskinöversättning som fångar sammanhang, idiom och ton mer träffsäkert än traditionella metoder. Det är särskilt användbart för längre texter och videomanus.
Det här är långformsvideor som utforskar verkliga händelser, personer eller ämnen genom ett berättande perspektiv. De kombinerar faktainformation med berättarteknik för att engagera och informera.
E
Eventmarknadsföringvideor som marknadsför konferenser, webbinarier, produktlanseringar eller andra liveevenemang. De skapar förväntan och ökar deltagandet med engagerande visuellt innehåll.
F
Delning av finansiell kunskapvideor utbildar tittare om privatekonomi, investeringar och ekonomiska begrepp. De hjälper till att göra komplexa finansiella ämnen mer lättillgängliga för en bredare publik.
Spådom videor ger förutsägelser eller andlig vägledning baserat på astrologi, tarot eller andra traditioner. De används ofta för underhållning eller självreflektion.
G
Generativ AI-video syftar på videoinnehåll som skapas med AI-modeller som lär sig mönster från data för att generera realistisk bild, ljud eller manus. Detta minskar det manuella arbetet och påskyndar produktionen.
H
Historiska berättarvideor återger tidigare händelser eller epoker i ett berättande format. De används för utbildning, underhållning eller för att bevara kulturarv.
Instruktionsvideor ger steg-för-steg-instruktioner för hur du utför en uppgift eller löser ett problem. De är populära både inom kundsupport och i utbildningssammanhang.
L
Videor för språkinlärning lär ut ordförråd, grammatik, uttal och konversation på ett nytt språk. De stöttar elever på alla nivåer genom strukturerad undervisning.
Videor med ledningsuppdateringar dela nyheter, mål eller förändringar direkt från företagets ledning. De skapar transparens och samsyn i hela organisationen.
Utbildningskurser är strukturerade utbildningsprogram som använder video för att leverera lektioner, handledningar och kunskapstester. De används i stor utsträckning i skolor, på nätplattformar och i företagsutbildningar.
M
Videor för delning av medicinsk kunskap förklarar hälsokoncept, behandlingar och procedurer. De används av vårdpersonal, institutioner och utbildare för att förbättra allmänhetens förståelse och utbildning.
Motiverande videor är utformade för att inspirera, lyfta och ge energi till tittarna. De handlar ofta om självförbättring, motståndskraft och personlig utveckling.
Video med film- och musikrecensioner ger omdömen och analyser av ny eller klassisk underhållning. De hjälper publiken att bestämma vad de ska titta på eller lyssna på härnäst.
Det här är kreativa videor som innehåller originell musik eller berättelser som skapas eller förbättras med AI. De kombinerar underhållning med innovativ teknik.
N
Nyhets- och berättelsevideor delar aktuella händelser, personliga berättelser eller kulturella skildringar. De informerar och engagerar tittare med innehåll som både är fängslande och informativt.
Det här är regelbundna uppdateringar som delas via e-post eller video för att hålla kunder, medarbetare eller communityn informerade. De innehåller tillkännagivanden, framsteg och annan relevant information.
O
Webbinarier och poddar på begäranär förinspelade ljud- eller videosessioner som kan ses eller lyssnas på när som helst. De ger flexibel tillgång till expertinsikter, thought leadership och nischade diskussioner.
Onboarding-utbildningsvideor hjälper nya medarbetare eller användare att snabbt komma in i företagets verktyg, kultur och förväntningar. De ger en enhetlig och välkomnande start på upplevelsen.
P
Personliga hälsnings- eller introduktionsvideor är korta meddelanden som används för att presentera sig själv på ett vänligt och minnesvärt sätt. De används ofta i nätverkande, onboarding eller outreach.
Personlig försäljningsbearbetning innebär att du skickar anpassade meddelanden eller videor till potentiella kunder. Den här metoden syftar till att bygga relationer, visa relevans och öka konverteringsgraden.
Efterbearbetning är den sista fasen i videoproduktionen där råmaterial klipps, färgkorrigeras och förbättras med ljud, musik, grafik och effekter. Det är här videon får sin slutliga form och förbereds för publicering eller distribution.
Förproduktion är planeringsfasen i videoproduktion som omfattar manusarbete, storyboard, casting, platsrekognosering och schemaläggning. Den här fasen lägger grunden för en smidig produktion och hjälper till att säkerställa både kreativ samsyn och logistisk förberedelse.
Produktlanseringsvideor introducerar nya funktioner, tjänster eller produktlanseringar för en publik. De används för att skapa intresse, informera kunder och locka mediernas uppmärksamhet.
Produktförklarande videor är korta, informativa klipp som visar hur en produkt fungerar och vilka viktigaste fördelar den har. De används oftast för att utbilda kunder, stötta försäljning och göra komplexa funktioner enklare att förstå.
Produktrecensionsvideor utvärderar funktioner, fördelar och nackdelar med en specifik produkt. De vägleder potentiella köpare genom att erbjuda opartiska omdömen eller användarupplevelser.
Produktion, även kallat inspelning, är fasen där allt planerat material spelas in med hjälp av kameror, ljus och ljudutrustning. Det innebär att den kreativa visionen genomförs i Studio eller på plats, styrd av manus och storyboard.
R
Religiösa videor delar läror, böner, predikningar eller andliga budskap. De hjälper gemenskaper att hålla kontakten och fördjupa sin tro.
S
Säkerhetsutbildningsvideorinstruerar tittare i hur de undviker olyckor och agerar vid nödsituationer. De är avgörande i högriskbranscher och arbetsmiljöer.
Säljpresentationer är strukturerade presentationer som visar upp en produkt, tjänst eller ett förslag. De används vanligtvis av säljteam för att övertyga potentiella köpare eller kunder.
Manusförfattande är processen att skapa dialog, berättarröst och struktur för en video. Det fungerar som grunden för berättandet och vägleder hela produktionsprocessen.
Videor för sociala medier är kortformat innehåll som är gjort för plattformar som Instagram, TikTok och LinkedIn. De hjälper varumärken att engagera sin publik, bygga kännedom och dela aktuella uppdateringar eller kampanjer.
Dessa videor lyfter fram positiva upplevelser från kunder, klienter eller medarbetare. De bygger förtroende och trovärdighet genom verkliga resultat.
T
Kompetensbaserade utbildningsvideor lär ut specifika färdigheter som programvaruanvändning, maskinhantering eller mjuka färdigheter. De används för att höja kompetensen hos anställda eller studenter inom utvalda områden.
Att översätta en video innebär att omvandla det talade eller skrivna språket till ett annat språk. Det kan handla om att lägga till undertexter, göra dubbning eller skapa nya ljudspår.
Den här processen innebär att icke-engelskt videoinnehåll omvandlas till engelska med hjälp av verktyg som transkribering, maskinöversättning och voiceover. Den används ofta för att nå en engelskspråkig publik.
V
Video-AI syftar på användningen av artificiell intelligens för att analysera, redigera, förbättra eller skapa videoinnehåll. Det driver verktyg som objektigenkänning, scendetektering och automatiserad videoskapande.
En videogenerator är ett programverktyg som skapar videor från text, bilder eller mallar. Den kan drivas av AI för att automatisera redigering och berättarröst.
En videöversättare omvandlar språket i en video till ett annat språk, ofta med undertexter eller dubbad ljudbild. AI-videöversättare automatiserar den här processen med hög hastighet och god precision.
En voiceover är en berättarröst som spelas in separat och läggs till i en video för att förklara, guida eller berätta en historia. Den används ofta i handledningar, dokumentärer och reklamfilmer.