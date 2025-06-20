AI-verktyg för produktplacering i varumärkesvideor

Skapa naturlig, realistisk AI-produktplacering i videor med HeyGen. Placera in produkter i scener där de känns genomtänkta och kontextmedvetna, utan att spela in nytt material eller redigera bildrutor manuellt, samtidigt som berättandet förblir autentiskt och varumärkessäkert.

Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter att videon har skapats
Skriv ditt manus
Skriv på valfritt språk
Varumärkesinnehåll och sponsring

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

Marknadsförings- och reklamvideor

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

Produktberättelser för e-handel

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

Partnerskap med influencers och kreatörer

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

Utbildning och interna demo

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

Lokalisering och globala kampanjer

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

Varför HeyGen är det bästa verktyget för AI-produktplacering i video

HeyGen tar produktplacering in i AI-videogenerationens era och förnyar traditionella metoder med AI-verktyg. I stället för påtvingade överlägg eller uppenbara inslag placeras produkterna på sätt som stämmer med scenens sammanhang, tittarens uppmärksamhet och berättelsens flöde, vilket ger en mer naturlig produktintegration.

Utformad för realism och förtroende

AI-produktplacering fungerar bara när den känns naturlig. HeyGen fokuserar på trovärdig placering så att produkter smälter in i scenerna utan att bryta känslan.

Snabbare än traditionella placeringsarbetsflöden

Hoppa över förhandlingar, omtagningar och manuella redigeringar. AI sköter placeringen digitalt och minskar produktionstiden från veckor till minuter.

Byggd för moderna innehållsformat

Från korta klipp för sociala medier till längre varumärkesvideor anpassas placeringarna automatiskt efter format, inramning och tempo.

Kontextmedveten produktinsättning

HeyGen analyserar scenmiljö, kameravinkel och visuellt flöde innan en produkt placeras, för att säkerställa bästa möjliga integrering. Det gör att produkten hamnar där den logiskt hör hemma i stället för att sväva runt onaturligt. Resultatet känns integrerat, inte reklamigt.

Varumärkessäker visuell anpassning

Produkter placeras med kontrollerad skala, belysning och positionering för att matcha den omgivande scenen, likt professionella produktbilder. Det skyddar varumärkesuppfattningen och undviker överdrivna eller distraherande visuella effekter. Varje placering stärker trovärdigheten och tittarens förtroende, vilket är avgörande för lyckade produktbilder.

Manus- och scenstyrd placering

Produktplacering kan styras av manus eller scenens syfte, vilket säkerställer sömlös integrering av produktbilder. Oavsett om en produkt ska lyftas fram, vara passivt synlig eller nämnas mer subtilt, anpassar AI dess framträdandegrad därefter och förbättrar produktfotografin. Det gör att budskapen hålls i linje med kampanjens mål.

Flexibel återanvändning i olika kampanjer

När en produkt väl har placerats kan scener återanvändas i flera videor eller varianter. Det gör att team kan skala kampanjer utan att upprepa placeringsarbete eller produktionsupplägg, tack vare AI-verktyg.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-verktyget för produktplacering i video

Skapa AI-videor med produktplacering via ett smidigt arbetsflöde utformat för snabbhet och kontroll.

Steg 1

Ladda upp eller skapa en video

Börja med en befintlig video eller skapa en med HeyGens AI-videoverktyg.

Steg 2

Definiera produkten och syftet

Ange produkten, placeringsmålet och den synlighetsnivå du vill ha i scenen.

Steg 3

Använd AI-placering

HeyGen placerar in produkten i scenen med rätt sammanhang, ljussättning och perspektiv för en realistisk effekt.

Steg 4

Granska och exportera

Förhandsgranska placeringen, justera vid behov och exportera den färdiga videon.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är AI-produktplacering?

  1. AI-produktplacering lägger in produkter digitalt i videor på ett realistiskt och kontextmedvetet sätt, utan fysiska rekvisita eller omskrivningar med hjälp av AI-videogeneratorn.

Hur realistiska är placeringarna?

Placeringarna är utformade för att matcha scenens ljus, skala och perspektiv så att de känns som en naturlig del av miljön, på samma sätt som effektiv produktfotografering.

Kan jag styra hur synlig produkten är?

Ja. Du kan styra om produkten är diskret, i bakgrunden eller tydligt framhävd i scenen med hjälp av AI-verktyg.

Fungerar det här för både korta och långa videor?

AI-produktplacering fungerar i flera format, inklusive klipp för sociala medier, annonser, förklarande videor och längre varumärkesinnehåll.

Kan placeringar uppdateras senare?

Ja. Produkter eller budskap kan ändras digitalt utan att du behöver skapa om videon.

Är det här lämpligt för sponsrat innehåll?

Ja. Många team använder AI-produktplacering för sponsring där autenticitet och tittarnas förtroende är viktigt, och drar nytta av AI-produktbilder.

Behöver jag kunna videoredigering?

Nej. Processen är guidande och kräver varken manuell komposition eller avancerade redigeringsverktyg.

Vem ska använda AI-produktplacering?

Varumärken, kreatörer, byråer och marknadsförare som vill ha skalbar och realistisk produktvisning utan den traditionella produktionens komplexitet har störst nytta.

