Klona vilken röst som helst med AI‑precision för att skapa naturliga, personliga voiceovers som matchar din ton och stil på alla plattformar.
Neuronal AI-röstkloning med hög precision
HeyGen använder avancerade neurala nätverk för att analysera tonhöjd, rytm, accent och talmönster. Det gör att röstkloning med AI kan skapa jämnt, naturligt tal som fungerar för marknadsföringsvideor, utbildningsprogram, produktdemonstrationer och intern kommunikation.
Text till video-röstgenerering
AI-röstkloning är fullt integrerad i HeyGens text-till-video-redigerare. Du skriver eller klistrar in ditt manus, och plattformen skapar AI-rösten, lägger på läppsynk och anpassar bildmaterialet automatiskt utan manuell ljudredigering.
Stöd för flerspråkig AI-röstkloning
HeyGen gör att samma AI-röstklon kan tala flera språk. Det gör det enkelt att lokalisera videoinnehåll samtidigt som du behåller en konsekvent röst mellan regioner, avdelningar och målgrupper.
Snabba redigeringar och återanvändbara röstmodeller
När en röst väl är klonad kan den återanvändas i obegränsat antal videor. Uppdatera text, ändra tempo eller justera betoning och rendera om direkt. Ingen nyinspelning behövs när innehållet ändras.
Traditionella voiceovers kräver upprepade inspelningssessioner och samordning med röstskådespelare. Med AI-baserad röstkloning kan marknadsförare skriva manus och skapa konsekvent, varumärkesanpassad berättarröst för kampanjer, annonser och förklarande videor med hjälp av text-till-video-arbetsflöden.
Produktuppdateringar kräver ofta ny berättarröst. Med AI-baserad röstkloning kan team uppdatera manus och skapa om demos direkt, så att rösttonen förblir konsekvent medan visuellt innehåll och funktioner utvecklas.
Ledningsbudskap tappar ofta effekt när de bara är text. Gör om skriftliga uppdateringar till engagerande videor med en klonad ledarröst, så att team kan kommunicera tydligt och konsekvent oavsett plats.
Support- och utbildningsteam kan skapa lokala videoguiden på flera språk med en och samma klonade röst. Det minskar produktionskostnaderna samtidigt som tydlighet och förtroende ökar för globala målgrupper.
Hur använder du ett AI-verktyg för röstkloning?
Skapa röststyrda videor med ett enkelt arbetsflöde i fyra steg som ersätter inspelning, redigering och omtagningar.
Spela in en kort, tydlig inspelning av rösten du vill klona. HeyGen analyserar ton, tempo och röstegenskaper för att skapa en personlig röstmodell.
HeyGen bearbetar provet och skapar en återanvändbar AI-röstklon. Den här rösten är nu tillgänglig i alla dina videoprojekt och manus.
Skriv din text direkt i HeyGens editor. Justera formulering, betoning eller struktur medan systemet automatiskt förbereder berättarröst, läppsynk och visuellt innehåll.
Skapa den färdiga videon och exportera den när den är klar. Behöver du ändra något senare? Redigera texten och rendera om utan att spela in igen.
Noggrannheten beror på ditt röstprov. Ren ljudinspelning hjälper till att skapa naturliga, uttrycksfulla resultat.
Omedelbar röstkloning går snabbt och passar bra för enklare projekt. Professionell röstkloning använder mer röstdata för högre precision och mer naturligt resultat.
De flesta användare behöver mellan 30 sekunder och 3 minuter. För mer avancerade skapandebehov Pro-planen börjar på $49
Ja. Ladda bara upp en tydlig ljud- eller videofil, så skapar HeyGen en AI-version som återskapar den ursprungliga röstens ton, tonhöjd och stil. Det är ett snabbt och träffsäkert sätt att klona en röst.
För bästa möjliga resultat, använd ren ljudinspelning utan bakgrundsljud, musik eller överlappande dialog. Ett prov på minst en minut med jämnt tal rekommenderas.
Ja, HeyGen har stöd för flerspråkigt röstutdata. När rösten väl är klonad kan du skapa tal på flera olika språk samtidigt som du behåller den ursprungliga talarens röstkaraktär.
Ja, när rösten väl är klonad kan du justera faktorer som talhastighet, känsla och tonhöjd för att passa den ton och det sammanhang du vill ha i din video- eller ljudproduktion. För mer avancerade skapandebehov börjarPro-planenpå $49
Ja, det är viktigt att få uttryckligt samtycke från personen innan du använder deras röst för röstkloning.
Ja. Din röst skyddas med strikta säkerhetsåtgärder och kontrollerad åtkomst.
