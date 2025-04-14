Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-videoredigerare för publiceringsklara videor

Förvandla råa klipp till färdiga, proffsiga videor med en redigerare som känns enkel och smart. HeyGens AI-videoredigerare hjälper dig att klippa, justera och förbättra videor med textbaserade kontroller, så att du kan lägga mindre tid på tidslinjer och mer tid på berättelser som ger klick – med de bästa AI-verktygen.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Kortformat för sociala klipp och highlights

Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.

Produktdemonstrationer och genomgångar av funktioner

Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.

Utbildning, onboarding och interna uppdateringar

Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.

Webbinarier, poddar och thought leadership

Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.

Marknadsföringskampanjer och betalda annonser

Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.

Guider, förklarande videor och supportinnehåll

Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.

Varför välja HeyGen som din AI-videoredigerare

HeyGen samlar kraftfulla videoredigeringsverktyg i en ren, webbaserad arbetsyta. Du kan klippa, ändra stil och lokalisera video i några få guidade steg, utan att behöva lära dig traditionella redigeringsprogram. Det fungerar lika bra för korta klipp som för hela presentationer och kampanjer.

Redigera med enkelt språk, inte komplicerade tidslinjer

Gör ändringar genom att berätta för editorn vad du vill, till exempel ta bort en sektion eller uppdatera en rad i berättarrösten. HeyGen omvandlar de instruktionerna till precisa klipp och justeringar direkt. Det gör att ditt arbetsflöde förblir snabbt även när du är ny på att redigera.

Fixa ljud och bild i en och samma arbetsyta

Rensa bort bakgrundsljud, förbättra tempot och justera visuellt innehåll så att allt känns enhetligt. Den AI-baserade videoredigeraren hjälper dig att hålla hög kvalitet med minimalt manuellt finlir, så att du kan redigera videor med AI på ett effektivt sätt. Dina videor med AI ser och låter professionella ut på alla plattformar.

Skala upp innehåll för alla kanaler snabbt

Ändra storlek, beskära om och texta videor för olika format i ett enda steg med videoredigeringsprogram. Du kan göra om en enda källvideo till flera versioner för e-post, sociala flöden och interna kanaler. Det här maximerar räckvidden för allt innehåll du skapar.

Textstyrda redigeringskontroller

Beskriv vilka ändringar du behöver, till exempel att klippa bort en del eller ändra en berättarrad. Editorn gör precisa klipp och justeringar utifrån din begäran. Du har fortfarande full kontroll för att finjustera resultatet.

Smart ljud, undertexter och voiceovers

Förbättra taltydlighet, minska bakgrundsljud och skapa undertexter med några få klick. Du kan också lägga till AI-röster på många språk för snabb lokalisering. Det gör dina videor tillgängliga och anpassade för visning utan ljud.

Visuella layouter, omformuleringar och tillgångar

Anpassa videor till vertikalt, kvadratiskt eller liggande format utan att tappa viktiga motiv med hjälp av AI-videogeneratorn. Lägg till overlays, titlar och varumärkeselement så att varje klipp följer din visuella identitet. Processen förblir enkel även när du hanterar många olika versioner.

Snabb export och varumärkesanpassade förinställningar

Spara förinställningar för varumärkesstil, format och textningsstilar. Använd dem i nya projekt för konsekventa resultat. När du är klar exporterar du högkvalitativa videor anpassade för dina föredragna plattformar.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer inom lärandemedia
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-videoredigeraren

HeyGen gör redigering av AI-video lätt att ta till sig, även om du aldrig har rört en tidslinje tidigare. Arbetsflödet guidar dig från råmaterial till färdigt innehåll i några tydliga steg.

Steg 1

Importera din video eller inspelning

Ladda upp ditt videomaterial eller importera en inspelning från din valda källa. Editorn skapar ett transkript och en översikt så att du kan se ditt innehåll både som text och video.

Steg 2

Välj format och stilpresets

Välj utdataformat för dina kanaler och använd varumärkespresets. Då ställs typsnitt, färger och grundläggande layoutval in från början enligt beprövade AI-designprinciper.

Steg 3

Redigera med text och enkla kontroller

Använd transkriptionen och kommandon på textnivå för att klippa, flytta och justera scener. Lägg till titlar, undertexter och enkla övergångar med några få klick.

Steg 4

Förhandsgranska, exportera och återanvänd

Gå igenom den färdiga videon och gör små justeringar vid behov. Exportera sedan din huvudversion plus extra storlekar eller format för plattformar som TikTok.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-videoredigerare?

En AI-videoredigerare är ett verktyg som använder artificiell intelligens för att hjälpa dig att klippa, finjustera och förbättra videor. Det automatiserar uppgifter som trimning, omkadrering, textning och ljudrensning så att du kan slutföra projekt snabbare.

Behöver jag tidigare redigeringsvana för att använda HeyGen?

Nej. HeyGen är byggt för marknadsförare, utbildare och team utan traditionell redigeringsbakgrund. Textbaserade kontroller och enkla gränssnitt ersätter komplexa tidslinjer så att du kan lära dig genom att göra.

Kan jag använda AI-videoredigeraren för korta videor till sociala medier?

Ja. Du kan skapa vertikala och kvadratiska videor som är optimerade för flöden och stories. Editorn gör det enkelt att plocka ut höjdpunkter, lägga till undertexter och anpassa innehållet för varje plattform.

Stöder HeyGen flera språk för undertexter och ljud?

Ja. Du kan skapa undertexter och AI-röstpålägg på många språk via videöversättaren. Det hjälper dig att återanvända samma videostruktur för olika regioner och målgrupper utan att spela in på nytt.

Kan jag justera bildförhållanden efter att en video har skapats?

Ja. Du kan ändra formatet på ditt innehåll till vertikalt, liggande eller kvadratiskt i samma projekt. Motiven hålls centrerade och läsbara så att du inte behöver bygga om din redigering.

Hur hjälper AI till att förbättra ljudkvaliteten?

AI-videoredigeraren kan minska brus, jämna ut volymnivåer och automatiskt förstärka tal. Det ger tydligare röster och en mer konsekvent lyssnarupplevelse utan manuell mixning.

Kan jag lägga till min egen branding och mina egna tillgångar i redigerade videor?

Ja. Du kan ladda upp logotyper, färger, typsnitt och media som speglar ditt varumärke. Spara dem som förinställningar i AI-videogeneratorn så att varje nytt projekt håller sig visuellt i linje med dina riktlinjer.

Är HeyGen lämpligt för teamsamarbete?

Ja. Team kan dela projekt, granska redigeringar och hålla varumärkesregler konsekventa. Det gör att olika personer kan bidra samtidigt som slutresultatet förblir enhetligt.

Vilka typer av videor passar bäst för AI-videoredigeraren?

Talking head-klipp, skärminspelningar, webbinarier, förklarande videor, produktdemonstrationer och sociala videor fungerar alla mycket bra. Alla videor som tjänar på tajtare tempo, tydliga undertexter och bättre inramning passar utmärkt.

Kan jag återanvända en lång video och göra flera kortare klipp?

Ja. Du kan skapa flera korta videor från en enda källa genom att välja olika höjdpunkter och hooks med videoredigeringsprogram. Det ger dig mer innehåll att dela samtidigt som du bara spelar in en gång.

