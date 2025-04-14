Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-röstgenerator

Skapa flerspråkiga, naturliga voiceovers med exakt läppsynk. Inga omtagningar eller manuella redigeringar. Stöd flera mänskliga AI-röster i samma video med avancerad text-till-tal-teknik.

Tool featured image
136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Skapa AI-video

Behöver du ett proffsigt och välproducerat AI-röstpålägg till ditt videoinnehåll?

HeyGens AI-videogenerator låter dig skapa högkvalitativa voiceovers på bara några minuter. Oavsett om du gör förklarande videor, marknadsföringsmaterial eller guider ger den ett smidigt sätt att lägga till effektfull berättarröst i dina projekt.

Med HeyGen kan du välja bland ett brett utbud av AI-röster som passar din videos ton och gör det enkelt att nå fram till din publik.

Kom igång gratis →
HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
Skapa AI-video

Best practices för att använda vår AI-röstgenerator

Maximera effekten av din AI-röst med de här tipsen:

  • Välj rätt röst: Välj en röst som passar din contents stil och budskap.
  • Betona tydlighet: Se till att berättarrösten är tydlig och lätt att förstå, oavsett bakgrundsmusik.
  • Justera ton och tempo: Anpassa voiceovernas ton och hastighet till stämningen i din video.
  • Testa innan du färdigställer: Gå igenom den genererade voiceovern för timing och för att säkerställa att den hänger ihop med dina visuella element.
Kom igång gratis →
a screen that says create new voice on it
Skapa AI-video

Gör ditt innehåll mer engagerande med professionella AI-röstovers

Att lägga till en professionell röst kan höja effekten av din video avsevärt. Ett tydligt och engagerande AI-röstpålägg stärker berättandet, bygger förtroende och håller tittarna kvar, så att ditt budskap blir mer minnesvärt.

HeyGens Voice Over Generator använder avancerad AI-baserad röstkloning för att leverera precisa, naturliga voiceovers anpassade efter dina behov. Plattformen används av proffs inom marknadsföring, utbildning och underhållning och gör det enkelt att skapa resultat av hög kvalitet, så att du kan producera imponerande AI-genererat videoinnehåll.

Kom igång gratis →
a video that says boost engagement on it

Så här använder du HeyGens AI-röstgenerator

Skapa naturligt klingande AI-röstpålägg som matchar ditt innehåll – snabbt, träffsäkert och skalbart.

Steg 1

Skriv in text eller ladda upp ljud

Börja med en ren ljudfil eller skriv ditt manus; HeyGen stöder både röstinspelning och text-till-tal.

Steg 2

Välj en avatar

Använd en talande AI-avatar eller läppsynka över riktigt videomaterial med människor för ett mer levande framförande. Att välja rätt avatar kan öka engagemanget i dina AI-genererade videor.

Steg 3

Välj en AI-röst eller ladda upp riktigt videomaterial

Välj bland över 300 röster på mer än 175 språk för att matcha din ton och målgrupp, med flexibilitet för olika typer av AI-videogeneratorer.

Steg 4

Skapa och dela din synkade video

HeyGen synkar automatiskt läppar, röst och ansiktsuttryck – exportera och dela dina AI-röstvideor på några sekunder. Den här snabba exportfunktionen är perfekt för marknadsförare och innehållsskapare som behöver resultat direkt.

Vanliga frågor om AI-röstgeneratorn

Vad är AI-röstgeneratorn?

Det är ett verktyg som gör din text eller uppladdade ljudfil till naturliga röstinspelningar i studiokvalitet som synkas perfekt med avatarer eller riktigt videomaterial. Du kan också använda det tillsammans medAI-verktyget Text till tal-video

Kan jag anpassa röstens ton, stil och tempo?

Ja. Du kan justera ton, hastighet, tempo och framförande med enkla reglage så att berättarrösten passar ditt innehåll. Det hjälper dig att matcha röster med utbildningsvideor, inlägg i sociala medier eller marknadsföringsmaterial.

Kan jag skapa eller klona en egen röst?

Ja. Du kan ladda upp eget ljud för att klona en röst eller skapa en ny röst från textprompter. Du kan anpassa accent, känsla och talstil för unika resultat.

Fungerar AI-röstgeneratorn med olika typer av video?

Ja. Det fungerar med AI-avatarer eller vilket uppladdat videomaterial som helst. Du kan till och med förbättra videor genom att lägga till foton med verktyget Lägg till foto i video. Vår AI-plattform har redan översatt 18,814,906 videor på flera språk.

Kan jag använda röstspåren i kommersiella projekt?

Ja. Betalda planer ger full kommersiell användning för marknadsföring, försäljning, guider, annonser och varumärkesinnehåll utan vattenstämpelbegränsningar. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.

Hur många röster och språk stöds?

Du kan välja mellan över 300 AI-röster på mer än 175 språk och dialekter, vilket gör det perfekt för globalt utbildningsinnehåll och flerspråkiga kampanjer.

Stöder verktyget läppsynk med avatarer och riktigt videomaterial?

Ja. Plattformen synkar automatiskt läppar, röst och ansiktsuttryck på AI-avatarer eller riktiga talare så att din video ser naturlig och enhetlig ut.

Kan AI-röstgeneratorn hjälpa mig att skapa kompletta videor?

Ja. Du kan skapa röstpålägg och direkt göra dem till kompletta videor med avatarer, scener och mallar. För mer strukturerad videoskapning kan du prova text till video.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background