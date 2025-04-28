Förvandla foton till snygga videor med AI. Lägg till rörelse, text och musik på några sekunder – perfekt för inlägg i sociala medier, annonser och berättande.
Väck vilken bild som helst till liv, ingen kamera behövs
Förvandla statiska foton till engagerande videoinnehåll på nolltid. Ladda bara upp din bild, ett porträtt, ett historiskt foto eller en AI-genererad karaktär, lägg till ditt manus eller ljud och skapa studiokvalitet på AI-röstpålägg med perfekt synkroniserade ansiktsrörelser.
Eliminera friktionen med 3D-rigging, att anlita skådespelare och dyra studiouppsättningar. Använd det som en allt-i-ett AI-videogenerator för att omvandla stillbilder till dynamisk video eller för att animera egna karaktärer i din favoritredigerare.
Animera foton utan några animationskunskaper. Inga komplexa riggningar eller videoredigering krävs. Ladda bara upp en bild, skriv din text eller ladda upp ljud, så mappar Photo Avatar AI automatiskt naturliga ansiktsrörelser och autentisk läppsynk till ditt statiska porträtt på några minuter.
Effektivisera ditt kreativa arbetsflöde. Förvandla vilken bild som helst med AI-verktyg som Midjourney eller ComfyUI, stockbilder eller professionella porträtt till dynamiska talande avatarer direkt. AI:n matchar din bild med naturliga ansiktsrörelser och tar dig 80 % av vägen till en färdig video med ett enda klick.
Dynamiska uttryck och full kreativ kontroll. Gå bortom platta, statiska bilder. Styr din fotoavatar med egna rörelseprompter för att lägga till övergångar, subtila huvudrörelser, känslomässiga signaler och naturtrogna uttryck, så att leveransen känns unikt anpassad och visuellt relevant för ditt budskap.
Studiokvalitet till en bråkdel av kostnaden. Skapa engagerande e‑learningmoduler, utbildningsvideor, fördjupande historiska genomgångar eller stora volymer innehåll för sociala medier från en enda bild. Skala upp ditt innehåll obegränsat utan att anlita personer framför kameran, hyra studios eller rigga belysning. Perfekt för kommersiell användning och kunduppdrag.
Best practice för att konvertera bilder till video
För att få bästa möjliga resultat med HeyGen kombinerar du enkelheten i Photo Avatar-verktyget med precisionen i AI Studio. Använd ett enda statiskt porträtt som grund, koppla dynamiskt ljud och rörelser till det och finjustera sedan resultatet för en naturtrogen finish med professionell kvalitet.
Hoppa över komplex 3D-rigging eller kamerauppsättningar. Ladda upp ett foto eller en grafik, ett högupplöst professionellt porträtt, ett historiskt fotografi eller en AI-genererad karaktär från verktyg som Midjourney eller ComfyUI. För så naturliga ansiktsrörelser som möjligt och för att undvika problem som alltför ”gummiliknande” tänder under animeringen, se till att din utgångsbild visar ett neutralt ansiktsuttryck med stängd mun. Bilder av hög kvalitet ger bäst resultat.
Ge din stillbild en röst och personlighet. Para ihop ditt foto med en realistisk AI-röst från biblioteket, eller ladda upp din egen ljudfil för perfekt synkad läppsynk. Du kan också använda Custom Motion-prompter för att styra fotoavatarens specifika ansiktsuttryck, känslomässiga signaler och subtila huvudrörelser.
Öppna ditt animerade foto i videoredigeraren AI Studio för detaljerad kontroll. Använd verktyget för att ta bort bakgrunden för att sömlöst frilägga din karaktär och placera den i egna miljöer, dynamisk B-roll eller varumärkesanpassade scener. Här kan du också justera ljudtempo, lägga till former och lägga in textöverlägg för att förbättra din video tills den stämmer perfekt med din vision.
Skala upp din räckvidd direkt med Videöversättning. Dubba automatiskt din färdiga animerade fotovideo till dussintals språk samtidigt som din avatars ursprungliga röstton, tempo och autentiska läppsynk bevaras perfekt.
Gör textscripts till produktionsklara professionella videor direkt
HeyGens AI-videogenerator från bilder automatiserar den visuella produktionsprocessen och förvandlar dina referensfoton till högkvalitativa, dynamiska videoklipp och filmiska scener. Ingen kamera eller inspelningsteam behövs.
Ultrarealistiska AI-videomodeller
Få tillgång till ledande generativa AI-videomotorer direkt i AI Studio. Välj mellan integrerade AI-modeller som Veo 3.1, Sora och Runway för att omvandla statiska bilder till imponerande AI-genererade videor med mjuka, ultrarealistiska rörelser och miljöer.
Konsekvent innehåll i stor skala
Behåll visuell och varumärkesmässig konsekvens i hundratals videor. Ladda upp dina egna grafiska element, produktbilder eller AI-genererad konst (som Midjourney) som referensbilder för att skapa dagligt innehåll till sociala medier, utbildningsmoduler eller marknadsföringsscener på några minuter i stället för dagar.
Skapa B-roll och visuella element
Sluta leta efter generiskt stockmaterial. Med image-to-video-AI kan du ladda upp en bild och automatiskt skapa mycket relevant, rörlig B-roll och animationer som passar perfekt till din berättelse och snabbar upp ditt arbetsflöde.
Export till flera plattformar (4K)
Exportera videor i MP4 med imponerande 4K-upplösning. Formatera enkelt om innehåll för vertikalt (TikTok/Reels) eller horisontellt (YouTube/LMS) format för att maximera räckvidden i alla kanaler.
Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.
Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.
Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.
Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.
Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.
Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.
Så skapar du video från en bild med HeyGen
Använd dina foton för att väcka dina idéer till liv och låt AI:s bild-till-video-generator omvandla dina bilder till ett imponerande, professionellt filmiskt resultat.
Börja med att ladda upp ditt referensfoto eller din egen grafik. AI:n använder din statiska bild som visuell grund för videon. Ladda bara upp din bild för att komma igång.
Välj bland ledande AI-videogenereringsmodeller som Veo 3.1 eller Sora direkt i AI Studio. Skriv en egen textprompt som beskriver den dynamiska rörelsen, eller vägled AI-generatorn för en mer filmisk känsla.
Lägg till genererad B-roll, mallar, undertexter eller bakgrundsmusik. Animera överlägg, lägg till övergångar mellan scener och använd det anpassningsbara gränssnittet för att justera utseende och känsla utan några tekniska kunskaper. Med vår AI-videoredigerare kan du förvandla bilder till färdiga scener med några få klick.
Exportera din mp4 och dela den direkt på din webbsida, i sociala kanaler eller i dina lärplattformar. Välj vertikalt format för TikTok eller Instagram Reels, eller liggande format för YouTube.
Bild-till-video-AI förvandlar statiska bilder till korta, AI-genererade videor. Ladda upp en bild, skriv ett manus och HeyGen animerar ansiktsuttryck och lägger till röst – perfekt när du vill skapa en video från ett enda foto.
Ja, den här AI-videogeneratorn är perfekt för att skapa korta videor, förklarande videor och produktvideor för sociala plattformar. Den är gjord för snabba, engagerande videor som berättar din historia tydligt.
HeyGen stöder MP4- och WebM-format. Plattformen justerar automatiskt upplösning och videokvalitet efter dina exportinställningar.
Ja. Med HeyGens foto-till-video-AI och ansiktskarteringsmotor kan du förvandla gamla eller statiska bilder till talande AI-videor med AI-genererade rörelser och synkad röst.
HeyGen erbjuder en kostnadsfri nivå för bild‑till‑video med AI så att du kan utforska funktionerna och skapa din första video utan att betala. Den är inte helt obegränsad, men är en av de bästa kostnadsfria startpunkterna. För enskilda kreatörer börjar Creator-planen på $29
Det här verktyget låter dig skapa imponerande videoinnehåll från foton, produktbilder och avatarer. Perfekt för marknadsföringskampanjer, personliga reels och videor med AI-baserad animation.
Ja, du kan enkelt omvandla bilder till dynamiska videor med HeyGen. Oavsett om du skapar ett bildspel eller en reklamvideo gör vårt verktyg det enkelt att förvandla bilder till engagerande visuellt innehåll. För mer avancerade skapandebehov börjar Pro-planen på $49
HeyGen använder avancerad AI för att erbjuda videogeneratorfunktioner som animering, dubbning, rörelsekontroll och automatisk textning. Det fungerar som en komplett AI-videogenerator inbyggd i ett och samma smidiga gränssnitt.
Absolut! Du kan välja bakgrundsspår från HeyGens inbyggda bibliotek eller ladda upp dina egna. Du kan också lägga till AI-genererade voiceovers med HeyGens verktyg för röstdubbning.
Du kan använda tydliga, högkvalitativa JPG-, PNG-, HEIC-, WebP- eller enkla SVG-bilder under 200 MB. Se till att bilden är minst 300 pixlar bred, väl upplyst och inte suddig. Undvik upphovsrättsskyddat eller osäkert innehåll. Ju bättre bild, desto mjukare blir animationen.
Ja, HeyGens foto-till-video-funktion låter dig ladda upp gamla eller statiska foton och förvandla dem till naturtrogna AI-genererade videor. Du kan animera ansikten, skapa tal och väcka dina minnen eller historiska bilder till liv med bara några få klick.
