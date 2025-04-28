Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-generator för bild till video

Förvandla foton till snygga videor med AI. Lägg till rörelse, text och musik på några sekunder – perfekt för inlägg i sociala medier, annonser och berättande.

  • Ladda upp vilken bild eller vilket foto som helst
  • Välj bland över 1 000 röster
  • Lägg till rörelseprompter för filmisk kameraföring
Pick an avatar
Type your script
Type in any language
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Väck vilken bild som helst till liv, ingen kamera behövs

Förvandla statiska foton till engagerande videoinnehåll på nolltid. Ladda bara upp din bild, ett porträtt, ett historiskt foto eller en AI-genererad karaktär, lägg till ditt manus eller ljud och skapa studiokvalitet på AI-röstpålägg med perfekt synkroniserade ansiktsrörelser.

Eliminera friktionen med 3D-rigging, att anlita skådespelare och dyra studiouppsättningar. Använd det som en allt-i-ett AI-videogenerator för att omvandla stillbilder till dynamisk video eller för att animera egna karaktärer i din favoritredigerare.

Kom igång gratis
Videorutor med olika personer, centrerade kring en textruta med texten ”Förklarande video för vår nya programvarulösning för projektledning.”
Tillgänglighet

Tillgänglighet

Animera foton utan några animationskunskaper. Inga komplexa riggningar eller videoredigering krävs. Ladda bara upp en bild, skriv din text eller ladda upp ljud, så mappar Photo Avatar AI automatiskt naturliga ansiktsrörelser och autentisk läppsynk till ditt statiska porträtt på några minuter.

Effektivitet

Effektivitet

Effektivisera ditt kreativa arbetsflöde. Förvandla vilken bild som helst med AI-verktyg som Midjourney eller ComfyUI, stockbilder eller professionella porträtt till dynamiska talande avatarer direkt. AI:n matchar din bild med naturliga ansiktsrörelser och tar dig 80 % av vägen till en färdig video med ett enda klick.

Variation

Variation

Dynamiska uttryck och full kreativ kontroll. Gå bortom platta, statiska bilder. Styr din fotoavatar med egna rörelseprompter för att lägga till övergångar, subtila huvudrörelser, känslomässiga signaler och naturtrogna uttryck, så att leveransen känns unikt anpassad och visuellt relevant för ditt budskap.

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet

Studiokvalitet till en bråkdel av kostnaden. Skapa engagerande e‑learningmoduler, utbildningsvideor, fördjupande historiska genomgångar eller stora volymer innehåll för sociala medier från en enda bild. Skala upp ditt innehåll obegränsat utan att anlita personer framför kameran, hyra studios eller rigga belysning. Perfekt för kommersiell användning och kunduppdrag.

Best practice för att konvertera bilder till video

För att få bästa möjliga resultat med HeyGen kombinerar du enkelheten i Photo Avatar-verktyget med precisionen i AI Studio. Använd ett enda statiskt porträtt som grund, koppla dynamiskt ljud och rörelser till det och finjustera sedan resultatet för en naturtrogen finish med professionell kvalitet.

Kom igång gratis

Börja med rätt bild

Hoppa över komplex 3D-rigging eller kamerauppsättningar. Ladda upp ett foto eller en grafik, ett högupplöst professionellt porträtt, ett historiskt fotografi eller en AI-genererad karaktär från verktyg som Midjourney eller ComfyUI. För så naturliga ansiktsrörelser som möjligt och för att undvika problem som alltför ”gummiliknande” tänder under animeringen, se till att din utgångsbild visar ett neutralt ansiktsuttryck med stängd mun. Bilder av hög kvalitet ger bäst resultat.

Driv med ljud och rörelse

Ge din stillbild en röst och personlighet. Para ihop ditt foto med en realistisk AI-röst från biblioteket, eller ladda upp din egen ljudfil för perfekt synkad läppsynk. Du kan också använda Custom Motion-prompter för att styra fotoavatarens specifika ansiktsuttryck, känslomässiga signaler och subtila huvudrörelser.

Förfina i AI Studio

Öppna ditt animerade foto i videoredigeraren AI Studio för detaljerad kontroll. Använd verktyget för att ta bort bakgrunden för att sömlöst frilägga din karaktär och placera den i egna miljöer, dynamisk B-roll eller varumärkesanpassade scener. Här kan du också justera ljudtempo, lägga till former och lägga in textöverlägg för att förbättra din video tills den stämmer perfekt med din vision.

Anpassa innehåll för global effekt

Skala upp din räckvidd direkt med Videöversättning. Dubba automatiskt din färdiga animerade fotovideo till dussintals språk samtidigt som din avatars ursprungliga röstton, tempo och autentiska läppsynk bevaras perfekt.

A design tool interface featuring a "Q3 Result Overview" slide with a man's photo, brand font and color options, and three colorful, stylized cursor icons.
A screen showing design software with an "avatar picker" pop-up featuring 8 diverse headshots, a presentation draft, and a smiling man in the background. A cursor points to "Use Avatar."
A content creation platform interface showing a "Q3 Result Overview" presentation with a smiling man, and menus for selecting avatar gestures and background designs.
A content creation interface with Korean text, a smiling man, and a translation menu open to the Korean option.
Fördelar

Gör textscripts till produktionsklara professionella videor direkt

HeyGens AI-videogenerator från bilder automatiserar den visuella produktionsprocessen och förvandlar dina referensfoton till högkvalitativa, dynamiska videoklipp och filmiska scener. Ingen kamera eller inspelningsteam behövs.

Ultrarealistiska AI-videomodeller

Få tillgång till ledande generativa AI-video­motorer direkt i AI Studio. Välj mellan integrerade AI-modeller som Veo 3.1, Sora och Runway för att omvandla statiska bilder till imponerande AI-genererade videor med mjuka, ultrarealistiska rörelser och miljöer.

A woman holds a pink Croc shoe, with an inset image of the same shoe in the upper right.

Konsekvent innehåll i stor skala

Behåll visuell och varumärkesmässig konsekvens i hundratals videor. Ladda upp dina egna grafiska element, produktbilder eller AI-genererad konst (som Midjourney) som referensbilder för att skapa dagligt innehåll till sociala medier, utbildningsmoduler eller marknadsföringsscener på några minuter i stället för dagar.

A grid of colorful digital cards with titles such as "Product launch", "Sales pitch", and "Go-to-market strategy", with a cartoon pink mouse cursor.

Skapa B-roll och visuella element

Sluta leta efter generiskt stockmaterial. Med image-to-video-AI kan du ladda upp en bild och automatiskt skapa mycket relevant, rörlig B-roll och animationer som passar perfekt till din berättelse och snabbar upp ditt arbetsflöde.

An AI image generation interface displays the prompt "A group of dogs making pizza in the house" over a grid of AI-generated dog and pizza images.

Export till flera plattformar (4K)

Exportera videor i MP4 med imponerande 4K-upplösning. Formatera enkelt om innehåll för vertikalt (TikTok/Reels) eller horisontellt (YouTube/LMS) format för att maximera räckvidden i alla kanaler.

Software interface showing SCORM export options enabled and set to SCORM 1.2, with a man smiling in the background.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar videoproduktionen och driver tillväxt med den mest innovativa plattformen för bild-till-video med AI.

Marknadsföring och annonser

Marknadsföring och annonser

Create eye-catching viral short video clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn static product photos into cinematic video ads and generate dozens of dynamic variations from a single reference image. The ultimate image-to-video ai generator built for modern marketers.

Utbildning och onboarding

Utbildning och onboarding

Upload static diagrams or office photos, choose your animation style, and create engaging B-roll to enhance training videos across every module. Bring flat presentation slides to life for global teams and update visual aids without buying expensive stock footage.

YouTube- och sociala medier-skapare

YouTube- och sociala medier-skapare

Convert AI images (from Midjourney or ComfyUI) to video for faceless channels, music videos, and content for social media. Export in the right format for every platform, add custom motion prompts, and build cinematic scenes from a single picture.

E-handel

E-handel

Transform static product photography into dynamic video shorts. Generate cinematic ai video scenes from basic product photos, showcase features in fluid motion, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No complex 3D animation experience needed. All output is commercially safe for product listings and ads.

Lärare och kurs skapare

Lärare och kurs skapare

Build engaging tutorial and lecture videos by animating textbook graphics, diagrams, and historical photos. Create ai videos that bring ideas to life for any LMS platform, and scale your visual storytelling without ever hiring a production crew. This image-to-video ai generator is built for educators.

Försäljning och personlig outreach

Försäljning och personlig outreach

Upload a prospect's website screenshot or company logo, add motion, and generate highly personalized outreach clips at scale. A single reference image can produce eye-catching, custom moving backgrounds, helping sales teams stand out in crowded inboxes and close deals faster.

Så här fungerar det

Så skapar du video från en bild med HeyGen

Använd dina foton för att väcka dina idéer till liv och låt AI:s bild-till-video-generator omvandla dina bilder till ett imponerande, professionellt filmiskt resultat.

Steg 1

Ladda upp din bild

Börja med att ladda upp ditt referensfoto eller din egen grafik. AI:n använder din statiska bild som visuell grund för videon. Ladda bara upp din bild för att komma igång.

Steg 2

Välj en AI-modell och prompt

Välj bland ledande AI-videogenereringsmodeller som Veo 3.1 eller Sora direkt i AI Studio. Skriv en egen textprompt som beskriver den dynamiska rörelsen, eller vägled AI-generatorn för en mer filmisk känsla.

Steg 3

Anpassa visuellt uttryck och stil

Lägg till genererad B-roll, mallar, undertexter eller bakgrundsmusik. Animera överlägg, lägg till övergångar mellan scener och använd det anpassningsbara gränssnittet för att justera utseende och känsla utan några tekniska kunskaper. Med vår AI-videoredigerare kan du förvandla bilder till färdiga scener med några få klick.

Steg 4

Skapa och dela din video

Exportera din mp4 och dela den direkt på din webbsida, i sociala kanaler eller i dina lärplattformar. Välj vertikalt format för TikTok eller Instagram Reels, eller liggande format för YouTube.

Vanliga frågor om bild till video med AI

Vad är bild-till-video-AI?

Bild-till-video-AI förvandlar statiska bilder till korta, AI-genererade videor. Ladda upp en bild, skriv ett manus och HeyGen animerar ansiktsuttryck och lägger till röst – perfekt när du vill skapa en video från ett enda foto.

Kan jag använda det här bild-till-video-verktyget för sociala medier?

Ja, den här AI-videogeneratorn är perfekt för att skapa korta videor, förklarande videor och produktvideor för sociala plattformar. Den är gjord för snabba, engagerande videor som berättar din historia tydligt.

Stöder HeyGens verktyg Bild till video flera olika bildformat?

HeyGen stöder MP4- och WebM-format. Plattformen justerar automatiskt upplösning och videokvalitet efter dina exportinställningar.

Kan jag animera ansikten från gamla foton?

Ja. Med HeyGens foto-till-video-AI och ansiktskarteringsmotor kan du förvandla gamla eller statiska bilder till talande AI-videor med AI-genererade rörelser och synkad röst.

Är det här det bästa gratisverktyget för att testa bild till video?

HeyGen erbjuder en kostnadsfri nivå för bild‑till‑video med AI så att du kan utforska funktionerna och skapa din första video utan att betala. Den är inte helt obegränsad, men är en av de bästa kostnadsfria startpunkterna. För enskilda kreatörer börjar Creator-planen på $29

Vad kan jag göra med AI-verktyget för att skapa video från bild?

Det här verktyget låter dig skapa imponerande videoinnehåll från foton, produktbilder och avatarer. Perfekt för marknadsföringskampanjer, personliga reels och videor med AI-baserad animation.

Kan jag omvandla bilder till videor med HeyGen?

Ja, du kan enkelt omvandla bilder till dynamiska videor med HeyGen. Oavsett om du skapar ett bildspel eller en reklamvideo gör vårt verktyg det enkelt att förvandla bilder till engagerande visuellt innehåll. För mer avancerade skapandebehov börjar Pro-planen på $49

Hur står sig HeyGen jämfört med andra AI-videogeneratorer?

HeyGen använder avancerad AI för att erbjuda videogeneratorfunktioner som animering, dubbning, rörelsekontroll och automatisk textning. Det fungerar som en komplett AI-videogenerator inbyggd i ett och samma smidiga gränssnitt.

Kan jag lägga till musik eller speakerröst i videon?

Absolut! Du kan välja bakgrundsspår från HeyGens inbyggda bibliotek eller ladda upp dina egna. Du kan också lägga till AI-genererade voiceovers med HeyGens verktyg för röstdubbning.

Vilka typer av bilder kan jag använda i HeyGens Image to Video AI?

Du kan använda tydliga, högkvalitativa JPG-, PNG-, HEIC-, WebP- eller enkla SVG-bilder under 200 MB. Se till att bilden är minst 300 pixlar bred, väl upplyst och inte suddig. Undvik upphovsrättsskyddat eller osäkert innehåll. Ju bättre bild, desto mjukare blir animationen.

Kan HeyGen göra om gamla foton till videor med AI?

Ja, HeyGens foto-till-video-funktion låter dig ladda upp gamla eller statiska foton och förvandla dem till naturtrogna AI-genererade videor. Du kan animera ansikten, skapa tal och väcka dina minnen eller historiska bilder till liv med bara några få klick.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background