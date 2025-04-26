Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Konvertera PPT till video med AI online

Gör PowerPoint-bilder till snygga videor med naturtrogna AI-avatarer och naturliga röster. Importera enkelt din presentation för att automatiskt göra varje bild till en scen och förvandla statiska presentationer till engagerande videor för alla målgrupper.

Upload Custom Presentation

Upload a presentation

Supports: PPT, PPTX, PDF · Up to 50MB

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Gör statiska presentationer till engagerande videor direkt

HeyGens PPT till video-AI automatiserar videoproduktionen och förvandlar dina statiska presentationsbilder till högkvalitativa videor med naturtrogna avatarer och naturliga AI-röster. Ingen kamera, Studio eller live-skärminspelning behövs.

Skapa AI-video

Asynkrona presentationer och genomgångar

Sluta skicka statiska PDF:er eller presentationer som kunderna inte hinner läsa. Du kan lägga på en professionell AI-avatar som guidar din publik genom säljpresentationer eller styrelsematerial och skapar en Loom-liknande interaktiv upplevelse som behåller den mänskliga kontakten även när du är på resa eller inte kan delta i ett live-möte.

En professionell AI-avatar placerad i hörnet av en företags-PowerPoint-bild som visar kvartalsvisa tillväxtsiffror.

Kom igång gratis →
HeyGen’s PPT to Video converter tool showing a PowerPoint slide titled “Team Performance,” with slide thumbnails, editing controls, and a preview
Skapa AI-video

Automatiserad konvertering från bildspel till scen

Hoppa över manuellt videoredigerande och krånglig programvara för skärminspelning. Importera bara din PowerPoint (.ppt) eller PDF-fil direkt till plattformen, så delar AI automatiskt upp din presentation och gör varje enskild bild till en egen, perfekt formaterad videoscen. Konverteringen från pptx-fil till video tar bara några sekunder.

Ett rutnät av importerade PowerPoint-bilder som automatiskt har organiserats i separata videoscener i HeyGen-redigeringsgränssnittet.

Kom igång gratis →
A digital screen displaying "Platform Updates: Real-Time Sync 2.0" by John Doe, an ElevenLabs custom voice player with a transcript, and animation controls.
Skapa AI-video

Gör talarmanus om till perfekta manus

Slipp frustrationen av att snubbla på orden och behöva göra flera omtagningar live. Du kan ta exakt de talmanus du redan har skrivit till din presentation och klistra in dem direkt i textrutan för varje motsvarande bild, så att din AI-avatar levererar dem utan missar. Du kan också använda text-till-tal eller spela in din egen röst för en mer personlig känsla.

En HeyGen-redigeringsvy som visar en PowerPoint-bild som bakgrund, med bildens ursprungliga talarmanus inklistrat i textrutans manusfält nedanför.

Kom igång gratis →
A webpage featuring a card with a smiling woman and text about "Your solution in few words", alongside text promoting "AI Video Creation" and a "Get Started For Free" button.
Skapa AI-video

Export och delning på flera plattformar

Exportera dina presentationsvideor i MP4 med imponerande 4K-upplösning. Ladda enkelt upp och dela dina animerade pitchdeckar och guider på företagsintranät, Learning Management Systems (LMS) eller skicka dem direkt till prospekts för att stänga affärer snabbare. Ladda ner din färdiga fil i mp4 i hög kvalitet för alla spelare eller plattformar.

Kom igång gratis →
Smiling man with an overlay showing SCORM export settings.
Så här fungerar det

Så här konverterar du en PowerPoint till video med HeyGen

Använd dina befintliga slides för att väcka dina presentationer till liv och låt PowerPoint‑till‑video‑AI‑generatorn omvandla dina statiska bildspel till snygga, professionella videor.

Steg 1

Importera din presentation

Ladda upp dina slides (PPT, PPTX eller PDF). AI:n delar upp din presentation och organiserar varje slide i en egen videoscen. Plattformen stöder standardformat från Microsoft Office utan begränsningar för filstorlek eller lösenord.

Steg 2

Lägg till ditt manus och din berättarröst

Klistra in dina befintliga talarmanus i manusrutan för varje bild. Ange tidskoder för att styra timing och tempo, eller låt AI automatiskt skapa ett manus utifrån innehållet i dina bilder.

Steg 3

Välj en AI-avatar och röst

Välj bland ett brett urval av professionella avatarer eller använd din egen Digital Twin. Välj en AI-röst som matchar ditt varumärke och språk, eller ladda upp din egen ljudinspelning för en mer autentisk känsla. Anpassa röstens tonläge så att det passar din stil.

Steg 4

Skapa och dela

Exportera som MP4 och dela direkt. Ladda ner den färdiga filen eller ladda upp den direkt till ditt LMS, intranät eller e-post. Varje video renderas på några sekunder.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa PowerPoint till video-AI-plattformen.

Vanliga frågor om PPT till video med AI

Vad är verktyget PPT till video?

HeyGens PPT till video-verktyg omvandlar dina PPT- eller PPTX-bilder till engagerande AI-genererade videor med röstpålägg, animationer och avatarer – helt online. Det är en AI-videogenerator som låter dig konvertera valfri PowerPoint-presentation till en MP4-fil med professionell berättarröst och visuella effekter.

Kan jag lägga till röstberättelse eller en AI-presentatör i min PowerPoint-video?

Ja. När din PowerPoint har laddats upp kan du välja en AI-avatar och röst som presenterar ditt innehåll, så att din video ser professionell och dynamisk ut. Välj mellan olika AI-röstalternativ, använd text-till-tal eller spela in din egen röst för en mer autentisk berättarröst.

Den här funktionen är en del av HeyGens AI-videogeneratorplattform som gör om statiska bilder till fullt berättade videoupplevelser.

Behöver jag konvertera min PowerPoint till ett annat format först?

Nej. HeyGen stöder direktuppladdning av vanliga PowerPoint-format (.ppt och .pptx). Plattformen bearbetar automatiskt bilderna för videokonvertering. Du kan konvertera din fil från Microsoft PowerPoint 2007 eller senare versioner utan att först behöva konvertera den till ett annat filformat.

Kommer mina animationer och övergångar från PowerPoint att bevaras?

Enkla övergångar kan vara möjliga, men HeyGen låter dig förbättra din video med egna mjuka övergångar, scenbaserad redigering och dynamiska visuella effekter med hjälp av de inbyggda verktygen. Du kan också justera tidsinställningen för varje sekund så att den matchar tempot i dina ursprungliga bilder.

Är det möjligt att lägga till bakgrundsmusik eller undertexter i videon?

Ja. Du kan förbättra din konverterade PowerPoint-video med bakgrundsmusik, undertexter och till och med egna varumärkeselement. Företag och kreatörer har redan skapat videor 136,655,440 med vår AI-plattform.

Vilken typ av videor kan jag skapa från PowerPoint-presentationer?

Du kan skapa en video för explainers, utbildningsmaterial, affärspresentationer, utbildande guider och marknadsföringsvideor med vårt verktyg PowerPoint to Video. Det ger dig fulla videomöjligheter för att skapa engagerande innehåll från vilken presentation som helst. Du kan också börja med HeyGens text to video eller image to video om du inte använder slides alls.

Hur står det här sig jämfört med att använda PowerPoints inbyggda videoexport?

När du exporterar direkt från PowerPoint får du bara en platt skärminspelning av dina slides. HeyGen går längre genom att lägga till AI-avatarer, professionell röstberättelse och dynamisk scenredigering. Du får en professionell video med en mänsklig presentatör, inte bara ett animerat bildspel. Det är skillnaden mellan en inspelning och en produktion.

Vilka filformat stöder HeyGen för in- och utdata?

För indata stöder HeyGen Microsoft PowerPoint-filformaten .ppt och .pptx samt PDF. För utdata kan du exportera i mp4-format (mpeg-4-videoström). Den här webbaserade filkonverteraren hanterar hela konverteringen från presentation till video automatiskt och ger hög kvalitet på resultatet genom att använda den här onlineplattformen.

Finns det någon filstorleks- eller lösenordsgräns för uppladdningar?

HeyGen stöder stora presentationsfiler med flera bilder, foton och inbäddat ljud. Om din fil är lösenordsskyddad, ta bort lösenordet innan du laddar upp den för en smidig konvertering. Det finns inga strikta filstorleksgränser för vanliga presentationer. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.

Kan jag konvertera PPT-filer med inbäddat ljud eller inspelningar?

Ja. Om din PowerPoint-fil redan innehåller ljudberättelse eller inspelning kan plattformen bearbeta den under konverteringen. Du kan också välja att ersätta det ursprungliga ljudet med ett AI-röstpålägg eller lägga till extra berättarröst ovanpå. Det gör det enkelt att konvertera ppt, konvertera pptx eller konvertera en PowerPoint som redan har presentatörsljud till en snygg video ledd av en avatar.

Hur snabbt går det att konvertera PowerPoint till video?

De flesta presentationer konverteras på några sekunder upp till ett par minuter beroende på antal slides och komplexitet. Varje sekund video skapas effektivt, så även längre presentationer med 50+ slides blir klara snabbt. Välj exportformat, klicka på generera och ladda ner den färdiga mp4-filen.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background