Enterprise-video, skräddarsydd för varje team

Byggd på vår AI-drivna plattform levererar HeyGens Enterprise Solutions specifika funktioner anpassade efter din avdelnings arbetsflöde för videoskapande, så att ditt team kan skapa högkvalitativ, säker och regelkompatibel kommunikation i stor skala.

136 935 491Videos generated
111 527 937Avatars generated
18 863 487Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
Varför HeyGen

En säker plattform för hela ditt AI-drivna videoflöde

Skapa ditt bästa visuella innehåll utan oro eller krångel, i en säker och efterlevnadssäker miljö som är byggd för att stärka ditt teams kreativitet och självförtroende.

Skapa

Förvandla dina idéer till imponerande, naturtrogna videor på några minuter, med samma kvalitet som du kan förvänta dig av en professionell studio.

Anpassa

Få varje tittare att känna sig personligt sedd och hörd genom att skapa autentiska, individanpassade videor som bygger meningsfulla relationer i stor skala.

Anpassa för lokala marknader

Tala ditt publikens språk och skapa verklig resonans genom att enkelt anpassa dina videor för att engagera tittare på över 170 språk och dialekter.

Hantera

Behåll full kontroll över ditt varumärke med inbyggda skyddsräcken, intuitiv arbetsytehantering och precisa användarbehörigheter.

Publicera

Ladda ner direkt i flera format, dela smidigt på sociala medier, via e-post och meddelandeappar, eller bädda enkelt in videor där du vill.

Utvalda lösningar

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.

Lärande och utveckling

Skapa skräddarsydda utbildningsupplevelser – från regelefterlevnad till medarbetarutveckling och kontinuerlig kompetenshöjning. Vår AI-videoplattform gör det enkelt att skala upp lärande med effekt utan att kompromissa med kvalitet eller tempo.

Marknadsföring

Skapa videor med professionell kvalitet på begäran. Med ett manus och några få klick kan du förvandla vilket material som helst – från PDF:er och bloggar till presentationer – till engagerande, varumärkesanpassat videoinnehåll utan att spräcka budgeten.

Försäljning

Leverera personlig kommunikation i stor skala, från prospektering till uppföljningar och produktdemonstrationer. HeyGen hjälper säljare att sticka ut i fulla inkorgar, korta säljcyklerna och bygga starkare kundrelationer.

Lokalisering

Nå en global publik på några ögonblick i stället för månader. Öppna nya marknader samtidigt genom att lokalisera vilken video som helst till över 175 språk och dialekter, med perfekt läppsynk och äkta känsla.
Certified to meet global security and compliance standards

Kundberättelser

Varför 80 % av Fortune 100-företagen litar på HeyGen

90 %

videofärdigställandegrad

25 %

ökning i slutförandegrad

10×

ökning i hastighet för videoproduktion

10–15

språk per video

80 %

minskning av översättningskostnader

1 000 €

sparade per minut video

Högst kundnöjdhet på G2

HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov – och våra kunder håller med. Vi är stolta över att ha det högsta betyget för kundnöjdhet på G2 inom AI-videogenerering, översättning och avatar-kvalitet. Här är några av de fördelar våra kunder ser:

10×ökning i videoproduktionens hastighet
5Xökning i videoskapande
100 % ökning av videokapacitet
30marknader lokaliserade på tre månader
80 %minskning av kostnader för videöversättning
5Xavkastning på annonsutgifter
Stabil grund för tillväxt och framgång i större skala

HeyGen ger företag en säker, skalbar plattform med verktyg, support och community för att skapa, samarbeta och växa utan begränsningar.

Redo för företag

Ge ditt företag kraftfulla, säkra och samarbetsvänliga verktyg som säkerställer en enhetlig varumärkesprofil och effektiviserar varje steg i videoskapandet.

Säkerhet och regelefterlevnad

SOC 2- och GDPR-kompatibel

Din datasäkerhet är vår högsta prioritet. HeyGen är oberoende granskat och certifierat för SOC 2 Type II och GDPR‑efterlevnad, vilket säkerställer att din information skyddas enligt de högsta möjliga standarderna.

Arbetsytor

En central hub för all din videoskapande

En arbetsyta är ditt teams dedikerade digitala miljö i HeyGen. Organisera enkelt flera arbetsytor, tilldela användarroller och effektivisera samarbetet på ett säkert sätt så att ditt företag kan skapa riktigt bra videor tillsammans.

Samarbete

Samla ditt team, var de än är

Med HeyGen kan ditt team smidigt granska, kommentera och finslipa videor tillsammans i realtid eller asynkront när det passar var och en.

Varumärkessats och röst

Ditt varumärke, alltid perfekt konsekvent

Gör det enkelt för hela teamet att skapa videor som ser ut, låter och känns helt i linje med ert varumärke – på alla språk.

Success-svit

Uppnå mer, snabbare, med obegränsad skapande, skräddarsydd onboarding och dedikerade experter som vägleder dig. Med HeyGens Enterprise Success Suite får du alla verktyg, resurser och den vägledning du behöver för att fullt ut dra nytta av kraften i AI-video.

Obegränsade videor och översättningar

Skapa utan begränsningar. Producera och översätt högkvalitativa videor i stor skala för att hålla jämna steg med ditt växande företags behov.

Professionellt community

Skapa kontakter, samarbeta och dela bästa praxis med branschledare och likasinnade yrkespersoner för att inspirera till ständig innovation.

HeyGen Academy

Lär dig HeyGen snabbt med guidade genomgångar, steg‑för‑steg‑guider och expertdrivet innehåll som hjälper dig att komma igång snabbare och få ut maximal avkastning.

Personlig onboarding och support

Kom igång snabbt med dedikerad, expertledd vägledning anpassad efter din organisations unika behov.

Avancerade funktioner för företagsvideo

HeyGen ger företag en säker, skalbar plattform med verktygen, stödet och communityn för att skapa, samarbeta och växa utan begränsningar.

Förvandla dina idéer till engagerande videor på nolltid

Glöm att börja från noll eller lägga timmar på redigering. Förvandla dina PDF:er eller textprompter direkt till engagerande videor som är klara att dela.

Håll dina videor aktuella. Inga omtagningar behövs

Säg nej till dyra omtagningar och inaktuella videor. Prototypa snabbt, samla in feedback från teamet och gör enkelt ändringar – allt på ett ställe.

Avatarer

Väck din berättelse till liv med rätt talang

Bra videor börjar med bra talang. Välj bland ett brett utbud av naturtrogna mänskliga avatarer, uttrycksfulla animerade karaktärer eller en digital tvilling av dig själv.

Tala ditt målgruppsspråk överallt

Ditt budskap förtjänar en global publik. Översätt och lokalisera enkelt dina videor till över 175 språk och dialekter.

Har du frågor? Vi har svaren.

Vilken är den bästa plattformen för AI-videoproduktion för företag?

Den bästa plattformen för AI-videoproduktion för företag är en som kombinerar innovation, hastighet och skalbarhet så att du ligger steget före konkurrenterna. HeyGen är byggd för globala organisationer och gör det möjligt för team att skapa, anpassa och lokalisera videor i stor skala med naturtrogna AI-avatarer och avancerad översättningsteknik. Till skillnad från traditionella produktionscykler som tar veckor levererar HeyGen företagsvideo på några timmar – så att ditt företag kan lansera snabbare, anpassa sig snabbt och behålla sin konkurrenskraft. Med säkerhet på företagsnivå, inklusive SOC 2- och GDPR-efterlevnad, ser HeyGen till att dina data förblir skyddade medan du skalar upp videoproduktionen globalt.

Hur kan AI-video för marknadsföring hjälpa till att marknadsföra mitt företag?

AI-video för marknadsföring hjälper dig att marknadsföra ditt företag genom snabbare innehållsskapande, personligt anpassade budskap och global skalbarhet. I stället för att vara beroende av dyra byråer eller fler anställda gör HeyGen det möjligt för marknadsföringsteam att producera högkvalitativa videor på några timmar, anpassa innehåll till specifika målgrupper och återanvända videor i flera kanaler. Det gör inte bara att kampanjer kan genomföras snabbare, utan ökar också engagemang och konverteringar genom att leverera rätt videobudskap vid rätt tidpunkt.

Vad är AI-videomarknadsföring och hur fungerar det för företag?

AI-videomarknadsföring är användningen av artificiell intelligens för att skapa, anpassa och distribuera marknadsföringsvideor i stor skala. Företag behöver bara tillhandahålla ett manus eller ladda upp innehåll, så kan plattformar som HeyGen skapa färdiga videor med avatarer, speakerröster och översättningar. Denna automatisering hjälper företag att sänka produktionskostnaderna, korta ledtiderna och behålla en enhetlig varumärkesprofil i olika regioner – vilket gör AI-videomarknadsföring till ett viktigt verktyg för organisationer som vill förnya sig och växa snabbare.

Hur fungerar en AI-videogenerator för marknadsföring när du skapar företagsvideor?

En AI-videogenerator för marknadsföring fungerar genom att omvandla text eller presentationer till professionella videor med hjälp av AI-drivna avatarer, naturliga röstpålägg och automatiserad redigering. Med HeyGen kan företag mata in ett manus, välja bland olika avatarer och direkt skapa varumärkesanpassade videor som är klara för marknadsföringskampanjer. Den här processen tar bort långa produktionscykler och ger team den hastighet och flexibilitet som behövs för att kontinuerligt leverera nytt videoinnehåll för verksamheten.

Vilka fördelar finns det med att använda en AI-videogenerator för sälj för din outreach?

En AI-videogenerator för försäljning gör det möjligt för säljteam att skapa personliga outreach-videor i stor skala, vilket ökar engagemang och svarsfrekvens. I stället för att skicka statiska mejl kan säljare använda HeyGen för att skapa dynamiska videor anpassade till varje konto eller prospekt. Den här nivån av personalisering gör säljutskick mer mänskliga, mer minnesvärda och i slutändan mer effektiva för att driva möten och öka pipelinen – utan att det krävs någon videoproduktionskompetens.

Kan en företagsvideoplattform ersätta traditionella byråer för videoproduktion?

Ja, en företagsvideoplattform kan ersätta många traditionella byråer för videoproduktion. Plattformar som HeyGen ger snabbare leverans, lägre kostnader och större flexibilitet jämfört med byråer, som ofta kräver veckor av planering och höga budgetar. Med AI-driven videoproduktion kan företag skapa och uppdatera videor direkt, anpassa innehåll för globala målgrupper och behålla en enhetlig varumärkesprofil – allt utan att vara beroende av externa leverantörer.

Hur säker är en företagsvideoplattform för företags- och kunddata?

En pålitlig företagsplattform för video säkerställer full säkerhet för företags- och kunddata. HeyGen är SOC 2- och GDPR-kompatibelt och erbjuder kryptering på företagsnivå, rollbaserad åtkomstkontroll och säker molninfrastruktur. Dina data kommer inte heller att användas för att träna våra modeller. Det innebär att företag tryggt kan använda AI-video för marknadsföring, utbildning, försäljning och kommunikation, med visshet om att känslig data alltid är skyddad.

Kan AI-videoproduktion översätta och lokalisera videor för en global publik?

Ja – AI-videoproduktion är perfekt för översättning och lokalisering i stor skala. Med HeyGen kan företag direkt översätta manus, klona röster och läppsynka avatarer på över 40 språk. Det säkerställer att varje global målgrupp får högkvalitativa, kulturellt träffsäkra videor utan den tid och de kostnader som traditionell produktion innebär – och gör det enklare för företag att leverera utbildnings-, marknadsförings- och kommunikationsvideor över hela världen.

Vilken AI-videoplattform fungerar bäst tillsammans med CRM- och marknadsföringsautomationsverktyg?

Den bästa AI-videoplattformen för företag är en som integreras sömlöst med CRM- och marknadsföringsautomationsverktyg. HeyGen kopplas till system som HubSpot, så att marknadsförings- och säljteam kan bädda in personliga videor direkt i kampanjer, följa tittarengagemang och mäta ROI längs hela kundresan.

Är AI-videomarknadsföring säker och förenlig med regelverk för reglerade branscher?

Ja, AI-videomarknadsföring är säker för reglerade branscher när du använder en plattform byggd för säkerhet och regelefterlevnad på företagsnivå. HeyGen granskas oberoende för SOC 2- och GDPR-efterlevnad, vilket säkerställer strikta kontroller för dataskydd och styrning. Företag inom finans, vård och andra reglerade branscher kan tryggt skapa och distribuera videor utan att kompromissa med regelefterlevnaden.

Vilka typer av videor kan jag skapa med en AI-videogenerator för försäljning?

Med en AI-videogenerator för försäljning kan företag skapa många olika typer av videor, inklusive personliga prospekteringsvideor, produktdemonstrationer, introduktionsguider, kundcase och kontobaserade marknadsföringskampanjer. HeyGens avatarbibliotek och anpassningsbara mallar gör det enkelt att producera säljvideor som skapar engagemang i varje steg av köpresan.

Hur snabbt kan mitt företag se ROI från en AI-videoplattform för företag?

Stora företag brukar se ROI från en AI-videoplattform för företag inom några dagar. Genom att ersätta dyra byråer, korta ner produktionstider och möjliggöra global lokalisering sänker HeyGen kostnaderna samtidigt som kampanjgenomförandet går snabbare. Snabbare time-to-market, bättre personalisering och global räckvidd hjälper företag att skapa mätbar intäktseffekt på rekordtid.

