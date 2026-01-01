Direktskapa och lokalisera utbildningsvideor

Byggd för learning and development (L&D) förvandlar HeyGens AI-videoplattform varje steg i utbildningslivscykeln och levererar engagerande, skalbart och lokalanpassat utbildningsinnehåll på över 175 språk och dialekter.

1 000+ recensioner
Privat och säker
|Styrning och kontroll av AI
|SOC 2
|GDPR
|CCPA
|Data Privacy Framework
|AI Act-standarder
Världens ledande företag litar på HeyGen
Varför HeyGen

Den enda AI-videoplattformen som förnyar utbildning i varje steg

Professionell kreatör som håller i en surfplatta i en ljus studio, redo att skapa innehåll med HeyGen AI-videoverktyg
Engagerande och effektivt

Snabba upp innehållsskapandet och förvandla statiskt innehåll till dynamiska, avatarledda videor med verktyg som PPT/PDF till video, anpassningsbara redigerbara mallar och skärminspelning direkt i plattformen.

Snabbt och prisvärt

Med HeyGens AI-videoplattform kan du enkelt skapa dynamiska, personliga och interaktiva utbildningsvideor för att minska produktionstid och kostnader utan att kompromissa med kvaliteten.

Lokalanpassat i stor skala

Översätt utbildningar direkt till över 175 språk och dialekter med inbyggd korrekturläsning, så att innehållet blir mer tillgängligt och engagerar deltagare på det språk de själva väljer.

Enkelt att uppdatera

Redigera befintliga videor för att spegla nya riktlinjer, produktförändringar eller uppdaterade processer, så att du kan hålla innehållet korrekt utan dyra omtagningar eller tidskrävande redigering.

Flexibel leverans

Dela enkelt videor eller lägg till dem i valfritt LMS för flexibel utbildning på begäran. Med SCORM-export kan du sömlöst integrera innehållet och följa upp slutförandegrad.

Kundberättelser

Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning

90 %

videokompletteringsgrad

25 %

ökning i slutförandegrad

10×

ökning i videoproduktionstakt

10–15

språk per video

80 %

minskning av översättningskostnader

1 000 €

sparat per minut video

Key features

Funktioner utformade för att effektivisera utbildning

Utvalda användningsområden

Skapa verklig inlärningseffekt för all typ av utbildning

Från onboarding och regelefterlevnad till global kompetensutveckling hjälper HeyGen utbildningsteam att lansera personlig, flerspråkig utbildning på några timmar.

Introduktion och utveckling av medarbetare

Välkomna nyanställda med engagerande, personliga videor och ge löpande utvecklingsinnehåll som skalar i takt med att teamen växer.

Regelefterlevnadsutbildning

Utbilda nya medarbetare och håll befintliga uppdaterade om regeländringar. Säkerställ global regelefterlevnad med innehåll som enkelt kan lokaliseras.

Rollspecifik utbildning

Säkerställ att specialiserade team får de färdigheter och den kunskap de behöver för att representera ditt företag med självförtroende.

Från månader av produktion till utbildning på några minuter

Före HeyGen

Dyr videoproduktion med långa ledtider

Begränsade lokaliseringsmöjligheter

Statiska bilder som inte fångar uppmärksamheten

Generell, likadan utbildning för alla

Jobbigt att uppdatera innehåll efter lansering

Efter HeyGen

Personlig utbildning klar på några minuter

Översätt till över 175 språk och dialekter

Engagerande videor som ökar förståelsen

Rollspecifikt innehåll för varje deltagare

Direkt uppdaterade videor som speglar förändringar

HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

De högsta standarderna för trust
& safety

På HeyGen anser vi att banbrytande AI-teknik måste ha högsta möjliga säkerhets- och etikstandard inbyggd från början. Vårt dedikerade Trust & Safety-team ser till att dina data är säkra och att vår AI används på ett etiskt sätt.

Robust säkerhet

Från första uppladdning till slutlig leverans skyddas dina data av branschledande säkerhetsprotokoll.

Certifierad regelefterlevnad

Fullt kompatibel med SOC 2 TYPE II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework och AI Act-standarder.

Kontinuerlig förbättring

Våra säkerhetsrutiner utvecklas proaktivt för att förutse och minska nya hot.

E-böcker

Resurser

Insikter från L&D-rapporten 2025

Den här rapporten undersöker hur AI-videoteknik har blivit en lösning som förändrar arbetssättet inom L&D och utbildning, och visar tydligt varför AI-video bör ses som ett strategiskt verktyg.

Skala upp utbildning med AI-video

Den här praktiska guiden hjälper L&D-ansvariga att skala utbildningsprogram och visar hur team kan skapa engagerande, flerspråkigt och uppdaterat utbildningsinnehåll snabbt och kostnadseffektivt.

Träningsstrategier för varje L&D-team

Upptäck hur HeyGen hjälper L&D-ansvariga i alla funktioner – från HR och regelefterlevnad till säljstöd och teknisk utbildning – att modernisera och skala lärande.

Så skapar du utbildningsvideor

Den här steg-för-steg-guiden visar hur du skapar utbildnings- och enablement-videor med AI-video. Börja skapa professionella, varumärkesanpassade utbildningsvideor 10 gånger snabbare och till en bråkdel av kostnaden.

Kom igång gratis

Boka din 30-minuters HeyGen-demo

Få en anpassad genomgång av HeyGen
Hör kundernas framgångshistorier
Lär dig mer om prisalternativ
Har du frågor? Vi har svaren.

Vad är en AI-träningsvideogenerator?

En AI-träningsvideogenerator är ett verktyg som använder artificiell intelligens för att automatiskt skapa utbildningsinnehåll i videoformat. I stället för att behöva kameror, skådespelare eller studios kan utbildnings- och lärandeteam med AI-videogeneratorer snabbt omvandla manus, dokument eller presentationer till professionella träningsvideor med naturtrogna AI-presentatörer, naturliga voiceovers och exakt läppsynk. Dessa plattformar gör det enkelt att skala utbildningsprogram globalt samtidigt som kostnader och produktionstid hålls nere.

Hur kan AI-utbildningsvideor stödja Learning & Development (L&D)?

AI-träningsvideor stöttar L&D genom att göra det snabbare och enklare att skapa, uppdatera och leverera engagerande utbildningsinnehåll. L&D-team kan:

  • Skala globalt genom att översätta och lokalisera utbildningsvideor till flera språk.
  • Håll innehållet aktuellt genom att redigera och uppdatera videor på några minuter, utan kostsamma omtagningar.
  • Öka engagemang och kunskapsbehållning med interaktiva, varumärkesanpassade videolektioner med realistiska AI-avatarer.
  • Mät effektgenom att följa upp deltagarnas prestationer och genomförandegrad i olika system. Det innebär att organisationer kan introducera, vidareutbilda och träna medarbetare mer effektivt samtidigt som produktionsflaskhalsar minskar.

Vilka AI-verktyg är bäst för att skapa videobaserad utbildning med realistiska presentatörer eller avatarer?

AI-videomarknadsföring är användningen av artificiell intelligens för att skapa, anpassa och distribuera marknadsföringsvideor i stor skala. Företag behöver bara tillhandahålla ett manus eller ladda upp innehåll, så kan plattformar som HeyGen skapa färdiga videor med avatarer, röstpålägg och översättningar. Den här automatiseringen hjälper företag att sänka produktionskostnader, korta ledtider och behålla en enhetlig varumärkesprofil i olika regioner – vilket gör AI-videomarknadsföring till ett viktigt verktyg för organisationer som vill förnya sig och växa snabbare.

Vad är skillnaden mellan AI-videoavatarer för utbildningsvideor och AI-röstpålägg med bildsynkronisering?

AI-videoavatarer och AI-röstpålägg hjälper båda till att skapa utbildningsvideor, men de fyller olika funktioner:

  • AI-videoavatarer använder naturtrogna digitala presentatörer som syns på skärmen, vilket gör utbildningen mer mänsklig, personlig och engagerande. De passar bäst för onboarding, compliance och kompetensutbildning där den visuella närvaron är viktig.
  • AI-röstpålägg med bildsynkronisering lägger helt enkelt till berättarröst till befintliga slides, ofta med text-till-tal-teknik. Även om det är kostnadseffektivt saknas den personliga kopplingen och interaktiviteten hos en AI-avatar.


Kort sagt: avatarer skapar en mer uppslukande, mänsklig lärandeupplevelse, medan röstpålägg passar bättre för enkel, föreläsningsliknande utbildningsvideo.

Hur hjälper HeyGen L&D-team att skapa utbildningsvideor snabbare?

HeyGen hjälper Learning & Development-team (L&D) att skapa utbildningsvideor på några minuter genom att ersätta traditionell produktion med AI-drivna avatarer. I stället för att lägga veckor på manus, inspelning och redigering gör du bara så här:

  1. Skriv in ditt manus eller ladda upp befintligt utbildningsmaterial.
  2. Välj en AI-avatar och röst som bäst representerar ditt varumärke.
  3. Skapa en video direkt med synkroniserat tal, visuella element och naturlig läppsynk.

Resultatet är utbildningsinnehåll av professionell kvalitet som kan produceras i stor skala – utan kameror, studios eller dyra omtagningar. HeyGen gör det också enkelt att uppdatera och översätta videor på några minuter, så att team kan hålla utbildningsinnehållet relevant för globala målgrupper.

Kan jag anpassa utbildningsinnehåll för globala team?

Ja. Med HeyGen kan du direkt översätta utbildningsvideor till över 175 språk och dialekter. Det gör din utbildning skalbar och tillgänglig i olika regioner.

Hur förbättrar HeyGen engagemanget hos deltagare jämfört med traditionella format?

Avatarledda videor håller kvar uppmärksamheten bättre än statiska presentationsbilder eller långa webbinarier. Det leder till lägre avhoppsgrad och bättre kunskapsretention.

Hur kostnadseffektivt är HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?

Genom att ta bort behovet av dyr utrustning, studios och produktionsteam minskar HeyGen både kostnader och ledtider – samtidigt som du fortfarande får högkvalitativa, professionella utbildningsvideor.

Integreras HeyGen med befintliga lärplattformar (LMS)?

HeyGen-videor kan exporteras och laddas upp till de flesta LMS-plattformar, vilket gör det enkelt att lägga till AI-driven utbildning i dina befintliga arbetsflöden.

Hur säker är den video som skapas med HeyGen?

Säkerhet och integritet är högsta prioritet. Videor och data skyddas med säkerhetsprotokoll på företagsnivå, så att ditt utbildningsinnehåll alltid förblir säkert.

