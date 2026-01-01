customer story

90 %

videofärdigställandegrad

customer story

25 %

ökning i slutförandegrad

customer story

10×

ökning i videoproduktionstakt

customer story

10–15

språk per video

customer story

80 %

minskning av översättningskostnader

customer story

1 000 €

sparat per minut video

Hur världens ledande varumärken skapar med HeyGen

Se varför över 100 000 av världens ledande varumärken använder HeyGen för att skapa videor på några minuter, minska produktionstiden, sänka kostnaderna och skala upp produktionen utan att tumma på kvaliteten.

Kom igång gratis
Världens ledande företag litar på HeyGen
company logo 1
Wondershare-logotyp
Atlassian-logotyp
HubSpot-logotyp
Miro-logotyp
Salesforce-logotyp
HBO-logotyp
Lemonade-logotyp
HP-logotyp
Duolingo-logotyp
company logo 11
Salesforce-logotyp
Salesforce-logotyp
company logo 14
Wondershare-logotyp
Atlassian-logotyp
HubSpot-logotyp
Miro-logotyp
Salesforce-logotyp
HBO-logotyp
Lemonade-logotyp
HP-logotyp
Duolingo-logotyp
company logo 24
Salesforce-logotyp
Salesforce-logotyp
company logo 27
Wondershare-logotyp
Atlassian-logotyp
HubSpot-logotyp
Miro-logotyp
Salesforce-logotyp
HBO-logotyp
Lemonade-logotyp
HP-logotyp
Duolingo-logotyp
company logo 37
Salesforce-logotyp
Salesforce-logotyp
Background decoration
Alla berättelser

Upptäck kundberättelser från alla branscher

Product
Clear all
Workday
Video Translation

Workday

Workday minskade lokaliseringstiden från månader till timmar med HeyGen, vilket möjliggör snabbare flerspråkig videoproduktion på 10–15 språk per projekt samtidigt som kostnaderna sänks och varumärkesidentiteten bevaras.

Learn more
Komatsu
Avatar Video

Komatsu

Se hur Komatsu använder HeyGens AI-teknik för att skala upp utbildningsvideor, effektivisera interna arbetsflöden och skapa smidigt globalt samarbete.

Learn more
HubSpot
Video Translation

HubSpot

Lär dig hur HubSpot använder HeyGen för att påskynda AI-driven videoproduktion, med snabbare skapande, smidig lokalisering och skalbar storytelling för globala team.

Learn more
Uppmärksamhetsfångande media
Avatar Video

Uppmärksamhetsfångande media

Ta reda på hur Attention Grabbing Media använde HeyGens AI-drivna lösningar för att skapa engagerande videoinnehåll och nå ut till sin publik på ett effektivt sätt.

Learn more
The Weather Network
Avatar Video

The Weather Network

Läs hur The Weather Network använder HeyGens AI-drivna verktyg för att skapa personliga, dynamiska videouppdateringar som ökar användarengagemanget med väderprognoser i realtid.

Learn more
Videobild
Personalized Video

Videobild

Utforska kraften i AI-driven videomarknadsföring när VideoImagem använder HeyGen avancerade verktyg för att skapa engagerande och övertygande innehåll utan ansträngning. Besök oss.

Learn more
background decorationbackground decorationbackground decorationbackground decoration

Släpp fram din berättelse

Gå med de varumärken som skapar tio gånger mer videoinnehåll och samtidigt minskar produktionstid och kostnader med HeyGen.

Boka ett möte
logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

Certified to meet global security and compliance standards

Har du frågor? Här finns svaren.

Vad kan företag lära sig av AI-fallstudier som använder HeyGens teknik?

HeyGens AI-fallstudier visar hur företag minskar produktionstiden, skalar innehåll globalt och ökar kreativiteten. Team blir klara med videor på några timmar, byråer levererar på flera språk och varumärken väcker kampanjer till liv med avatarer – till lägre kostnad och med skalbar, högkvalitativ storytelling på olika marknader.

Hur har AI-marknadsföringsfallstudier visat bättre engagemang och ROI med HeyGen?

HeyGens AI-fallstudier visar hur personlig, skalbar video ger starkare engagemang och ROI. Varumärken har fördubblat konvertering och retention med onboarding-videor, tredubblat engagemanget genom riktade kampanjer och utökat sin globala räckvidd med flerspråkigt innehåll – ett bevis på att HeyGen hjälper marknadsförare att skala personalisering, sänka kostnader och maximera effekten.

Vilka resultat visas i fallstudier om AI inom utbildning när HeyGen används för träning och lärande?

HeyGens fallstudier om AI inom utbildning visar hur institutioner och företag förbättrar läranderesultat. Avatarer används för rollspel och färdighetsträning, företag moderniserar sin compliance-utbildning, vårdteam snabbar upp produktion av medicinskt innehåll och lärare levererar flerspråkiga lektioner – vilket gör utbildning mer engagerande, skalbar och effektiv i skolor, företag och professionell vidareutbildning.

Hur använder fallstudier om AI inom vården HeyGen för att förbättra kommunikationen och sänka kostnaderna?

HeyGens AI-fallstudier inom vård och hälsa visar hur vårdgivare förbättrar kommunikationen, sänker kostnaderna och ökar tillgängligheten. Läkare delar medicinsk kunskap genom förklarande videor, team halverar produktionstiden för utbildningsmaterial, och vårdgivare skalar flerspråkigt certifieringsinnehåll för att leverera korrekt och kostnadseffektiv utbildning till patienter, yrkesverksamma och globala målgrupper.

Hur använde Würth Group HeyGens AI-videogenerering för att nå framgång?

Würth gick från skriftlig till videoförst-kommunikation genom att använda HeyGen för att skapa flerspråkiga videor med avatarer. De sänkte översättningskostnaderna med 80 %, halverade produktionstiden och gjorde det möjligt för medarbetare att lära sig plattformen på bara 45 minuter, vilket gjorde global, engagerande utbildning och kommunikation mer effektiv och kostnadseffektiv.

Vad kan företag lära sig av Komatsu i AI-kundcase som använder AI-avatarer?

Komatsus AI-fallstudie visar hur företag kan använda AI-avatarer för att förändra utbildning och kommunikation. Genom att skapa flerspråkiga, konsekventa och engagerande videor ökade Komatsu slutförandegraden till nästan 90 %, förbättrade kunskapsretentionen och sänkte produktionskostnaderna. Deras framgång visar hur AI-kundberättelser kan demonstrera skalbara, varumärkesanpassade lärandelösningar som kan användas inte bara för utbildning utan även för marknadsföring och global kommunikation.

Hur förbättrade trivago sina marknadsföringsresultat med HeyGens AI-fallstudier?

Trivagos erfarenhet med HeyGen visar att AI-marketingfallstudier kan effektivisera videolokalisering avsevärt. Genom att använda HeyGens AI-översättare och avatarer halverade trivago efterproduktionstiden (sparade 3–4 månader), lokaliserade tv-reklam för 30 marknader på kort tid och behöll en konsekvent varumärkesidentitet för att leverera skalbara, effektiva och högkvalitativa marknadsföringsresultat.

Hur utnyttjade Ogilvy AI-avatarer i AI-marknadsföringsfallstudier?

Ogilvy samarbetade med HeyGen för att skapa känslomässigt träffsäker, avatarbaserad marknadsföringsvideo, som en Gen Z-fokuserad kampanj med en artists persona. Med HeyGens avatarer kunde de producera mycket personligt anpassat, lokalanpassat innehåll i stor skala, stärka kontakten med målgruppen, bevara den känslomässiga tonen och öka engagemanget på olika marknader.

Börja skapa videor med AI

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa AI-videon.

Boka ett möte
CTA background