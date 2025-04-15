Skapa presenterledda videor, UGC-annonser och utbildningsklipp med realistiska AI-skådespelare – utan kamera, studio eller casting. Välj en skådespelare från biblioteket, klona din egen röst eller skapa en varumärkesprofil och publicera plattformsredo video på några minuter.
Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator
Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.
Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.
Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.
Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.
Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.
Varför HeyGen är den bästa AI-skådespelargeneratorn
HeyGens AI-skådespelare kombinerar naturliga uttryck, exakt läppsynk och kontroller på företagsnivå så att marknadsförings-, utbildnings- och produktteam kan ersätta långsamma inspelningar med snabb, repeterbar produktion med hjälp av AI-avatarer.
Välj uttrycksfulla skådespelare eller skapa en egen anpassad aktör från en kort webbkamerainspelning. HeyGen återger naturliga ansiktsmikrouttryck och timing så att tittarna reagerar som på en verklig person.
Batchgenerera dussintals eller tusentals varianter för produktkataloger, lokala marknader och A/B-tester med hjälp av AI-genererade tillgångar. Använd varumärkessatser och mallar så att varje video förblir konsekvent i stor skala, även de som innehåller AI-genererat innehåll.
Skapa voiceovers och undertexter på över 100 språk. HeyGen synkroniserar om tidslinjen för videons översatta manus i översättningsverktyget så att lokala versioner känns naturliga utan omskrivningar eller nya inspelningar.
Över 250 färdiga skådespelare och egna kloner
Få tillgång till ett brett bibliotek av skådespelare i olika åldrar, etniciteter och stilar. Eller skapa en privat klon genom att spela in ett kort samtyckt röstprov för att ta fram en varumärkesbunden skådespelare som kan läsa upp vilket manus som helst.
Studiokvalitet på läppsynk och kontroll över uttryck
HeyGen justerar ljudet till fonem med noggrannhet på subframenivå och kartlägger ansiktsrörelser så att ord, pauser och mikroexpressioner känns naturliga, ungefär som en AI-skådespelerska. Styr ton, energi och mikrogester så att de matchar budskapet.
Manus till video på några minuter
Klistra in ett manus för text till video eller en produkt-URL så skapar HeyGen automatiskt scenupplägg, röstpålägg, undertexter och förslag på b-roll. Redigera text, byt skådespelare och skapa om alternativa tagningar direkt med AI-genererade alternativ för snabbare leverans.
Export i flera format och plattformsanpassade förinställningar
Exportera MP4, SRT/VTT-textning, miniatyrbilder och mobilanpassade format för Reels, Stories, flöde och webbspelare. Paketen är namngivna och storleksanpassade för att kunna laddas upp direkt till annonsverktyg och LMS:er.
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.
Så använder du AI-aktörsgeneratorn
Väck din ideala skådespelare till liv med HeyGens AI-skådespelargenerator i fyra enkla steg.
Välj bland skådespelare från vårt bibliotek eller spela in en kort selfievideo för att skapa en privat varumärkesavatar med vår AI-videogenerator.
Skriv in din text eller URL. HeyGen plockar ut nyckelpoänger, föreslår hookar och tar fram scen‑för‑scen-berättelse.
Välj en röstmodell, justera energi och mimik, och lägg till undertexter eller visuella markeringar på skärmen.
Förhandsgranska varianter, kör batchjobb för flera SKU:er eller språk och exportera plattformsredo material för TikTok och andra plattformar.
AI-skådespelare är syntetiska medverkande på skärm – antingen standardiserade skådespelare, avatarer eller klonade likheter – som kan framföra vilket manus som helst med naturliga rörelser och känsla i videoinnehåll.
Ja. Spela in en kort video med samtycke så skapar HeyGen en privat skådespelarklon. Samtyckesarbetsflöden och säkerhetsinställningar skyddar användning och äganderätt.
HeyGen använder sub-frame-läppsynk, ommålning av ansiktsmesh och text-till-tal eller röstkloning i mänsklig kvalitet. Resultaten finjusteras för realistiska munrörelser, blinkningar och mikroexpressioner.
Ja. HeyGen erbjuder villkor för kommersiell användning och alternativ för varumärkesprofilerade avatarer. Se alltid till att du har rättigheter till allt tredjepartsinnehåll du använder och följ plattformarnas riktlinjer.
HeyGen stöder över 100 språk och regionala accenter för röstpålägg och undertexter, vilket gör det perfekt för TikTok-skapare. Översättningarna synkas om för att behålla tempo och naturligt flyt.
Anpassade kloner är som standard privata och kan låsas till ditt konto, vilket säkerställer exklusiv åtkomst till din AI-skådespelare. HeyGen krypterar tillgångar och erbjuder företagskontroller för styrning och åtkomst.
Enkla klipp renderas på några minuter. Batchjobb för stora kataloger körs parallellt så att team kan producera hundratals resurser effektivt.
Nej. HeyGen körs i molnet och ger dig tillgång till AI-genererat innehåll var du än är. Allt du behöver är en webbläsare för att skriva manus, förhandsgranska, redigera och exportera videor.
Du behåller äganderätten till de videor och tillgångar du skapar. HeyGen ger dig licens att använda genererade resultat kommersiellt baserat på din plan.
