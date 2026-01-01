AI-UGC-video – Skapa virala UGC-annonser på några minuter
Skapa AI-videor som är klara för annonsering direkt, utan att behöva filma. Bygg flera varianter, experimentera med en prompt för manus eller hook till annonser, och accelerera kampanjtillväxten med hjälp av AI-avatarer.
Använd AI-skådespelare och kreatörer utan att någonsin vara framför kameran
HeyGens AI-UGC-avatarer är naturtrogna, anpassningsbara och tillgängliga på begäran. De fungerar som dina digitala AI-skapare och levererar autentiska AI-videor i stor skala utan att du någonsin behöver vara framför kameran.
Välj bland tusentals UGC-avatarer
Utforska över 1 100 avatarer inom olika branscher, åldersgrupper och stilar. Oavsett om du behöver en relaterbar Gen Z-influencer, en professionell profil eller en vänlig utbildare hittar du rätt match.
Anpassa varje detalj
Styr utseende, kläder, bakgrunder och ton. Växla mellan avslappnade, sociala videoannonser och mer polerad, professionell kommunikation på några sekunder.
Tala på vilket språk som helst, i vilken voiceover-stil som helst
Lokalisera videor med stöd för över 175 språk och dialekter, med naturlig text-till-tal och exakt läppsynk. En anpassad AI-avatar kan tala till varje marknad.
Skala utan begränsningar
Distribuera hundratals variationer av AI-personor genom att kombinera ansikten, röster och tonlägen. Kör A/B-testning och finslipa annonstexterna tills du hittar den högsta konverteringen – utan att behöva anlita någon eller spela in på nytt.
Testa hundratals AI-skapare och manus
Få full kreativ frihet att testa djärva idéer utan den vanliga risken. Testa annonsmanus, tonalitet och visuellt innehåll så ofta du vill tills du hittar formeln som ger hög avkastning på annonskostnad (ROAS). Om något inte fungerar kan du snabbt byta spår.
Varför team väljer HeyGen AI-UGC
Videoproduktion brukade vara långsam, dyr och svår att skala. Med HeyGen får du samma autenticitet som skapargjord UGC, men med AI:ns tillförlitlighet och flexibilitet. Resultatet är mer innehåll, snabbare leveranser och kampanjer som når längre till lägre kostnad.
Lägre produktionskostnader
Spara in på arvoden, utrustning och redigering. Med AI-avatarer kan du skapa obegränsat med variationer till en bråkdel av kostnaden, vilket gör det enklare att skala kampanjer utan att skala upp budgetarna.
Snabbare kampanjcykler
Hastighet är allt inom marknadsföring. I stället för att vänta i veckor på inspelning och redigering kan du skapa annonser på en enda dag. Ligg steget före trenderna med snabb videoproduktion och få resultat snabbare.
Enhetlig varumärkesprofilering
Avatarer försvinner aldrig, begär aldrig högre arvoden och levererar alltid samma polerade uttryck. Din varumärkesröst är konsekvent i alla kanaler, alla kampanjer och på alla marknader.
Global räckvidd
En avatar kan nå ut till målgrupper överallt. Med flerspråkig text-till-tal (175+ språk och dialekter) och omedelbar översättning kan dina kampanjer bli globala utan krångel med lokalisering.
Byggd för långsiktig användning
Till skillnad från frilansare blir avatarer aldrig utbrända eller avviker från varumärket. Med HeyGen skapar du inte bara en enskild kampanj – du bygger en automatiserad arbetsflödesmotor som levererar månad efter månad.
Äkthet i stor skala
AI-skådespelare återskapar den naturliga känslan i pratiga produktvideor. De har ögonkontakt, använder samtalston och känns verkliga, vilket ger innehåll som stoppar scrollandet och får publiken att fortsätta titta.
Skapa AI-UGC-videor direkt
Skapa professionella UGC-liknande videor utan att filma. Från val av avatar till flerspråkigt röstpålägg är varje steg utformat för snabb videoproduktion, flexibilitet och skalbarhet.
Välj din avatar
Välj bland över 1 100 färdiga avatarer för olika branscher, eller skapa en egen anpassad AI-avatar från ett foto eller en textbeskrivning.
Anpassa med prompts
Finjustera varje detalj med textprompter för att justera stil, kläder och miljöer så att de passar ditt annonsprojekt.
Tala vilket språk som helst
Skapa innehåll på över 175 språk och dialekter så att dina AI-UGC-videor når fram till både globala och lokala målgrupper.
Skapa och dela
Skapa professionella AI-genererade UGC-videor på några minuter och exportera dem för sociala medier, utbildning eller marknadsföringskampanjer.
Har du frågor? Vi har svaren.
Vad är en AI-UGC-videogenerator?
En AI-UGC-generatorvideo är en plattform som skapar autentiska, användarstilade videor med hjälp av artificiell intelligens. HeyGens AI-UGC-generator låter dig skriva manus, anpassa och skapa sådana videor i stor skala med naturtrogna AI-avatarer, utan behov av kameror eller personer framför kameran.
Vilket är det bästa AI-verktyget för UGC-annonser?
HeyGens AI-avatar-generator låter dig ladda upp ett manus, välja en avatar och snabbt skapa en marknadsföringsvideo med naturtrogna AI-avatarer. Prova gratis genom att registrera dig på HeyGen.
Kan jag skapa en gratis AI-avatar för UGC-videor?
HeyGen erbjuder flera alternativ för att skapa AI-avatarer för UGC-videor, så att du kan utforska dess mångsidiga bibliotek och verktyg. Börja din kostnadsfria upplevelse redan i dag genom att registrera dig här.
Kan HeyGen AI-talande avatarer användas i UGC-videor?
Ja, HeyGens talande AI-avatarer kan sömlöst integreras i UGC-videor och öka både realismen och engagemanget i ditt innehåll. Kom igång genom att utforska HeyGens plattform gratis.
Kan jag skapa AI-UGC-videor på olika språk med HeyGen?
Ja, HeyGens videöversättare låter dig skapa innehåll på ett språk och omvandla det till andra, samtidigt som talarens ursprungliga röst och läppsynk bevaras för en sömlös lokalisering med naturlig kvalitet.
Hur anpassningsbara är HeyGen AI-avatarer?
HeyGen AI-avatarer är mycket anpassningsbara, så att du kan skräddarsy deras utseende, röst och stil efter dina specifika behov. Anpassa din avatar gratis redan idag genom att registrera dig här.
Vem använder HeyGen AI-avatarer för UGC-videor?
HeyGen AI-avatarer används av varumärken, e‑handlare och sociala medieteam för att skapa användarstilade testimoniella videor utan att behöva riktiga kunder eller kreatörer. Det är perfekt för att generera skalbar AI-UGC som ser autentisk ut och skapar engagemang på alla plattformar.
Kan den skapa videor i testimonial- eller TikTok-stil?
Ja, HeyGen kan skapa testimonial- och TikTok-liknande videor med AI-avatarer, anpassningsbara mallar och realistiska röstpålägg. Det stöder vertikala format och varumärkesanpassad grafik, så att du snabbt kan producera engagerande användarstilat innehåll för sociala medier, annonser eller produktkampanjer.
