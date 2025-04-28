Vanliga frågor (FAQ)
Utforska allt du behöver veta om HeyGens AI-videogenerator, AI-avatargenerator och verktyg för AI-översättning och lokalisering. Fördjupa dig för att maximera potentialen i HeyGen, den ledande AI-videogeneratorn.
Om HeyGen
HeyGen är ett webbaserat videoverktyg med inbyggda talande AI-avatarer som frigör människors kreativitet genom att ta bort de kostsamma hindren med traditionell videoinspelning och redigering.
Välj en avatar, skriv in det manus du vill ha och klicka på ”skicka” för att skapa en perfekt talespersonsvideo på några minuter!
Du får en bättre upplevelse med HeyGen på dator, men vi har gjort en särskild sida för mobilanvändare för att skapa en videodemo.
Priser
HeyGen erbjuder 3 huvudplaner för individer. Free för $0/mån (3 videor, 720p). Creator för $29/mån (obegränsat antal videor, 1080p). Pro för $99/mån (4K-export, 10x premiumanvändning). För team börjar Business på $149/mån + $20 per extra plats.
Creator kostar 29 USD/mån och inkluderar obegränsade videor, export i 1080p, över 175 språk och röstkloning. Pro kostar 99 USD/mån, lägger till export i 4K, snabbare bearbetning och 10x högre premiumanvändning. Uppgraderingen fokuserar på skalbarhet och förbättrad utgångskvalitet med cirka 300 % högre upplösning (1080p → 4K).
Enskilda användare börjar vanligtvis med Free (0 USD/mån) eller Creator (29 USD/mån) för grundläggande till avancerad videoproduktion. Företag skalar upp med Business-planen för 149 USD/mån + 20 USD/användare, som lägger till samarbete, centraliserad fakturering och arbetsflöden för flera användare. Enterprise erbjuder anpassad prissättning med obegränsat antal videor och inga längdbegränsningar för verksamheter i större skala.
API-priser
Du kan börja med 5 USD (100 % pay-as-you-go). Ingen månadsbindning. Kostnaden följer direkt din användning, vilket minskar den initiala risken för privatpersoner och små team.
Pay-As-You-Go börjar på 5 USD (0 % fasta kostnader) och inkluderar centrala API:er som videogenerering och TTS. Enterprise lägger till anpassad prissättning (variabla rabattsatser), dedikerad support och avancerade API:er. Det här ökar skalbarheten och sänker styckkostnaden vid högre användningsvolymer.
Säkerhet och regelefterlevnad
SOC 2 Type II- och GDPR-kompatibel. Säkerställer dataskydd på företagsnivå och efterlevnad av regelverk på globala marknader.
Krypterad infrastruktur med rollbaserad åtkomstkontroll. 100 % av all data förblir privat och används inte för att träna AI-modeller, vilket minskar risken för dataexponering till 0 %.
HeyGen upprätthåller strikta riktlinjer för samtycke, avataranvändning och skapande av innehåll. 100 % av användardatan används inte för modellträning, och inbyggda skyddsmekanismer hjälper till att förhindra missbruk som obehörig användning av någons likhet eller vilseledande innehåll. Detta säkerställer ansvarsfull, transparent och regelefterlevande AI-videoproduktion i stor skala.
AI-videogenerator
Det finns tre sätt att skapa en videoduk i HeyGen
Alternativ 1: Från början. Håll muspekaren över knappen ”+Create Video” uppe till höger i webbappen. Du ser då ett urval av vertikala och horisontella videor.
Alternativ 2: Från en mall. Bläddra i vårt bibliotek med videomallar, hitta en som passar dina behov och klicka på knappen ”+ Använd den här mallen”.
Alternativ 3: Från en avatar. Bläddra i vår lista med avatarer och välj den AI-avatar du gillar. Sidan öppnar ett fönster där du uppmanas att skapa en video.
Varje scen tillåter en karaktär. Du kan lägga till flera avatarer genom att använda olika avatarer i olika scener.
Övergångseffekten visas bara där två scener möts. Klicka på knappen ”...” uppe till höger i scenen så kan du justera effekterna.
HeyGen sparar automatiskt videoutkastet, och du hittar det i avsnittet ”utkast” under fliken ”video”.
Klicka på ”Skicka”‑knappen uppe till höger så skickas videon för generering. Du kan följa dess status på fliken ”Video”.
När videon har skapats kan du exportera den genom att klicka på knappen ”ladda ner” på fliken ”Min video”
Om du inte har skickat in din video än finns det en ångra‑pil högst upp i redigeringsvyn. Klicka på den för att ångra din senaste åtgärd. När din video har skickats in behöver du skapa en kopia för att kunna redigera. Gå till fliken ”My Video”, välj knappen ”...” på den video du vill ändra och klicka sedan på ”Duplicate”.
Det beror på hur många videor som bearbetas. När många användare skickar in videor samtidigt kan det ta lite längre tid än vanligt. Användare med betalplaner har prioriterad bearbetningstid. Om det tar ovanligt lång tid eller om ett fel uppstår, kontakta oss via knappen ”hjälp”.
AI-avatar-generator
Anpassade avatarer genereras automatiskt och tar bara några minuter! En Studio-avatar, som tas fram professionellt av vårt team, kan ta upp till 7 dagar från början till slut.
För att animera din avatar så att den läser upp ditt manus behöver AI bearbeta och skapa din video. Du kan förhandsgranska ljudet, men för att se resultat som avatarens läppsynk och gester måste du först skicka in din video för bearbetning.
Enterprise
Stöder över 175 språk och ger upp till 10x snabbare produktion och 100 % högre videokapacitet. Skalan uppnås genom automatiserad lokalisering, återanvändbara mallar och centraliserad hantering av arbetsytor.