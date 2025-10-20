Skapa högkvalitativa AI-ansiktsbyten på några minuter. Ladda upp material, välj ett ansikte och få realistiska resultat med naturligt ljus och naturliga ansiktsuttryck. Inga redigeringskunskaper behövs.
AI-ansiktsbyte med ett klick
HeyGens Face Swap låter dig byta ut ett ansikte i ditt material med en enda uppladdning och ett klick, utan tidslinjer, masker eller manuell keyframing. Du väljer källbild eller klipp, laddar upp det nya ansiktet och klickar på Generate/Process; AI:n körs helt i webbläsaren och sköter bytet åt dig från början till slut.
Naturlig ansiktsmappning, rörelser och ljussättning
Systemet kartlägger automatiskt ansiktsdrag, hudton och ljussättning från det uppladdade ansiktet så att det nya ansiktet ser realistiskt inblandat ut i den ursprungliga scenen. Det följer uttryck och mikrorörelser bildruta för bildruta, så att det bytta ansiktet kan följa vinklar, rörelser och reaktioner som om det fanns i det ursprungliga videoklippet.
Resultat av hög kvalitet från enkla foton
Du kan få professionella byten bara genom att ladda upp tydliga, frontala foton – utan studioutrustning eller avancerade kunskaper. HeyGen är optimerat för väl upplysta bilder i 720p eller högre med fria ansikten, och rekommenderar att du undviker suddiga, överexponerade, sidoprofil- eller tecknade bilder för så trovärdiga resultat som möjligt.
Återanvändbara, arbetsflödessklara resultat för snabb iteration
Varje lyckat byte kan sparas och återanvändas i olika projekt i stället för att vara en engångsrendering, antingen som ett sparat resultat eller som en del av ditt avatarbibliotek. Det gör det enkelt att snabbt testa olika foton, koncept och utseenden (med möjlighet att regenerera vid behov) och sedan använda de bästa versionerna direkt i framtida videor och i större HeyGen-arbetsflöden.
Användningsområden för AI-teknik för ansiktsbyte
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
Så skapar du en face swap i HeyGen
Från din HeyGen-startsida öppnar du avsnittet Apps och väljer Face Swap för att gå in i verktyget.
Från din HeyGen-startsida öppnar du avsnittet Apps och väljer Face Swap för att gå in i verktyget.
Välj den avatar du vill redigera. Välj vid behov det specifika utseende du vill uppdatera.
Ladda upp ett tydligt, frontalt och väl upplyst foto på personen. Bilden ska vara minst 720p och utan skuggor, sidovinklar eller något som täcker ansiktet.
Klicka på Förhandsgranska eller Generera för att lägga till det nya ansiktet. När du är nöjd med resultatet sparar du avataren så att du kan använda den i dina videor.
Det är ett AI‑drivet verktyg som byter ut ansikten i foton eller videor samtidigt som mimik, ljus och rörelser ser naturliga ut. Systemet följer varje bildruta för en ren, realistisk sammansmältning som fungerar för sociala medier, marknadsföring och kreativa redigeringar.
Ja. Du kan ladda upp en tydlig bild eller videoklipp så skapar HeyGen ett jämnt och träffsäkert ansiktsbyte på några minuter. Verktyget stöder MP4, MOV och WebM för video samt JPG eller PNG för bilder.
Ja. AI:n matchar hudton, ljus, vinklar och mikroexpressioner så att slutresultatet rör sig och reagerar precis som originalmaterialet. Det gör bytena övertygande även i dynamiska scener.
De flesta videor bearbetas på några minuter beroende på längd och upplösning. Arbetsflödet är helt webbläsarbaserat så att du kan ladda upp, förhandsgranska och ladda ner utan att installera någon programvara.
Ja, du kan använda resultaten kommersiellt så länge du har rättigheterna till både videomaterialet och ansiktena du laddar upp. Många varumärken använder ansiktsbyte för att testa koncept eller skapa snabba marknadsföringsvarianter. För enskilda kreatörer börjarCreator-planenpå $29
Ja. Du kan ladda upp nya ansikten, finjustera ditt klipp eller skapa om bytet när som helst. För fler redigeringsmöjligheter kan du förbättra din video med plattformen för personliga videor.
Ja. Filer bearbetas privat och tas bort efter generering. Dina foton och videoklipp delas eller återanvänds aldrig.
Absolut. När du har skapat ditt bytta klipp kan du till och med göra om det till steg‑för‑steg‑innehåll genom att skapa pratande videor med AI Avatar Generator
