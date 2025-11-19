AI-videoklippsgenerator för snabba redigeringar

Gör långa videor till korta, delbara klipp med HeyGens AI-videoklippgenerator. Ladda upp en hel inspelning och skapa flera klipp med stor genomslagskraft, optimerade för sociala flöden – utan att behöva skrolla igenom tidslinjer eller redigera materialet manuellt.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Podcast- och intervjuklipp

Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.

Höjdpunkter från utbildningsvideo

Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.

Produktdemosnuttar

Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.

Sammanfattningar av webbinarier och evenemang

Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.

Motorer för innehåll till sociala medier

Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.

Intern kunskapsdelning

Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.

Varför HeyGen är den bästa AI-videoklippgeneratorn

HeyGen är byggt för att återanvända innehåll i stor skala. Det hjälper team att plocka ut de mest engagerande ögonblicken ur långa videor och göra om dem till klipp som är enkla att publicera, enkla att uppdatera och utformade för att prestera bra.

Hittar ögonblicken som spelar roll

AI-videoklippgeneratorn analyserar tal, tempo och visuella signaler för att hitta stunder som känns kompletta och engagerande i sig själva.

Byggd för kortformatdistribution

Klipp genereras med socialt tittbeteende i åtanke, inklusive inramning, tempo och textningsanpassning för vertikala och kvadratiska format.

Minskar redigeringstiden avsevärt

I stället för att klippa manuellt skapar team flera klipp på en gång och kan lägga tiden på att finslipa budskapet i stället för att klippa material.

Automatisk identifiering av höjdpunkter

Ladda upp en lång video och låt systemet identifiera naturliga klippgränser baserat på dialog, betoning och ämnesskiften. Varje klipp struktureras så att det känns genomtänkt i stället för abrupt avklippt, tack vare de avancerade möjligheterna i AI-klippgeneratorn.

Skapa flera klipp från en video

Skapa flera korta klipp från en enda källvideo i ett enda steg. AI-videoklippgeneratorn gör en inspelning till ett jämnt flöde av återanvändbart innehåll.

Layout för klipp med färdig bildtext

Varje klipp skapas med tydligt utrymme för undertexter och text på skärmen. Det gör att videon fungerar utan ljud och ökar tydligheten i alla sociala kanaler.

Plattformsoptimerad inramning

Klipp formateras automatiskt för TikTok, kvadratiskt eller liggande visning. Personer och motiv hålls centrerade och lätta att läsa utan manuell omramning, tack vare den AI-drivna tekniken.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuella berättarformat."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-videoklippsgeneratorn

Skapa korta videoklipp i fyra steg med ett arbetsflöde utformat för snabbhet och skala.

Steg 1

Ladda upp en lång video

Lägg till din fullängdsinspelning. HeyGen analyserar ljud och bild för att förstå struktur och betoning.

Steg 2

Skapa klipp automatiskt

AI-videoklippgeneratorn identifierar flera klippkandidater och förbereder dem som fristående segment.

Steg 3

Granska och förbättra

Redigera klippets text, undertexter eller inramning vid behov. Justera längd eller betoning utan att klippa om materialet.

Steg 4

Exportera och publicera

Ladda ner klipp i de format du behöver och publicera dem på sociala plattformar som TikTok, på webbsidor eller i interna verktyg.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-videoklippgenerator?

En AI-videoklippgenerator gör automatiskt om långa videor till korta klipp. Den hittar höjdpunkter och förbereder dem som videor som är klara att dela.

Vilka typer av videor fungerar bäst?

Videor med tydligt tal eller tydlig struktur fungerar särskilt bra, till exempel poddar, intervjuer, webbinarier, lektioner och produktdemonstrationer.

Hur långa är de genererade klippen?

Klipp är vanligtvis mellan femton sekunder och en minut, men längden kan anpassas efter dina publiceringsmål.

Behöver jag erfarenhet av videoredigering?

Nej. Arbetsflödet är utformat för personer som inte är videoredigerare. Du granskar och finjusterar klipp utan att använda tidslinjer eller avancerade verktyg, vilket gör det enklare än någonsin med vårt AI-verktyg.

Kan jag lägga till undertexter till klipp?

Ja. Klippen skapas med layout som passar för undertexter och kan innehålla automatiskt genererade undertexter för tydlighet.

Kan jag skapa flera klipp samtidigt?

Ja. En lång video kan generera flera klipp i en och samma körning, vilket ger ett enhetligt innehållsflöde.

Vilka format kan jag exportera i?

Du kan exportera vertikala, kvadratiska och liggande klipp som passar för sociala plattformar, webbsidor och intern delning med hjälp av AI-klippgeneratorn.

Hur passar det här in i en innehållsstrategi?

AI-videoklippsgeneratorn hjälper team att få ut mer värde av varje inspelning genom att göra om en video till många distributionsklara tillgångar.

