Criativos de anúncios com IA são vídeos publicitários produzidos a partir de um roteiro escrito, em vez de uma filmagem tradicional. Em uma plataforma de criativos de anúncios com IA, você digita o seu gancho e a sua mensagem, escolhe um estilo e um gerador de vídeo com IA cria os visuais, a voz e o timing em um anúncio finalizado, pronto para ser veiculado. Ele funciona como um gerador de anúncios para vídeo, não para imagens estáticas.