Gerador de Criativos de Anúncios com IA para Ads que Param a Rolagem

Transforme um simples roteiro em criativos de anúncios em vídeo com IA que realmente chamam a atenção, em poucos minutos. Sem câmeras, sem equipes, sem software de edição. Gere dezenas de variações de anúncios em vídeo para Meta, TikTok e YouTube, prontas para lançar e testar.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144.055.056Vídeos gerados
118.947.746Avatares gerados
19.880.508Vídeos traduzidos
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Stylized white car icon on a blue background.Principais recursos

Recursos de Criativos de Anúncios com IA

Gere anúncios em segundos, não em dias

Crie peças publicitárias em segundos a partir de um único roteiro, sem precisar agendar gravações. Altere o gancho, o título ou a chamada para ação e gere anúncios instantaneamente. Nosso recurso de texto para vídeo transforma cada ideia em campanhas publicitárias feitas para aumentar a conversão em todos os canais.

Comece grátis →
On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

Design de anúncios irresistíveis que convertem

Conquiste os primeiros três segundos com criativos nativos feitos sob medida para engajar audiências de mídia paga. Reproduza conteúdos autênticos de criadores usando vídeos UGC com IA e mantenha cada frame alinhado às suas cores e ao seu logo. Os designs orientados por IA permanecem fiéis à marca, aumentando o engajamento e as conversões.

Comece grátis →
Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

Voz multilíngue para todo profissional de marketing

Dê a cada anúncio uma voz com som natural em mais de 175 idiomas sem precisar regravar uma única linha. Gere narrações com o nosso gerador de voz com IA, alinhe ao tom da sua marca e reutilize um único roteiro em todos os canais sociais. Uma única plataforma localiza uma campanha para cada profissional de marketing e região, de forma perfeita.

Comece grátis →
AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

Edite o design do anúncio a partir de texto simples

Ajuste cenas, troque fundos, adicione legendas e aplique seu logo com controles simples, sem precisar de edição em linha do tempo. O editor de vídeo com IA oferece ferramentas avançadas para refinar o ritmo e manter cada corte alinhado à sua marca. Resultado polido, pronto para qualquer canal, sem curva de aprendizado, em formato quadrado ou vertical.

Comece grátis →
AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

Transforme fotos de produtos em criativos de anúncio

Apresente produtos reais sem precisar de estúdio, cenários ou fotografia de produto cara. Insira uma foto do produto em cenas com colocação de produto por IA, aumente a resolução das imagens e deixe de lado os bancos de imagens genéricos. Cada imagem gerada por IA é criada em contexto, fazendo com que cada cena pareça feita sob medida para a sua marca.

Comece grátis →
AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
Ícone de caixa de presente verde.Casos de uso

Casos de uso

Painel comparando vários criativos de anúncios em mídias sociais pagos em um teste A/B, com métricas de desempenho destacando o anúncio em vídeo com IA de melhor performance.

Reduza os gastos com anúncios em testes de mídias sociais pagas

Testar mídia paga normalmente consome o orçamento em um único vídeo. Gere criativos de anúncio consistentes, lance um conjunto completo de testes e puxe os dados de desempenho das suas contas de anúncios para escalar o vídeo de anúncio com IA que tiver o melhor resultado.

Anúncios em vídeo UGC no estilo creator gerados sob demanda, com um apresentador influenciador de IA que parece nativo do feed social.

Anúncios UGC em estilo criador sob demanda

Contratar criadores para cada anúncio de UGC é difícil de escalar. Gere muitos criativos a partir de um único roteiro e mantenha a produção de conteúdo constante. Use um gerador de influenciadores com IA para criar conteúdos que pareçam nativos em qualquer feed.

Foto de produto de e-commerce transformada em anúncio em vídeo por meio de imagem para vídeo, com várias listagens de SKU, cada uma ganhando seu próprio anúncio curto.

Anúncios de produtos de ecommerce que vendem de verdade

Gravar anúncios para cada SKU consome tempo e orçamento. Transforme uma foto em vídeo e gere um anúncio em vídeo para cada item. Lance anúncios digitais sem precisar de câmera, escalando a criação de vídeos em questão de minutos.

Variações renovadas de anúncios em vídeo de marketing substituindo uma peça criativa desgastada, com uma curva de desempenho ascendente mostrando a recuperação das conversões.

Otimize o desempenho dos anúncios e vença a fadiga do público

O desgaste dos anúncios derruba os resultados, e refazer filmagens é demorado. Edite o roteiro, renove os visuais e lance um anúncio de alta performance no mesmo dia. Mantenha seus vídeos de marketing convertendo sem precisar de uma nova produção.

Um anúncio vencedor localizado em vários idiomas com dublagem por IA, mostrado alcançando diferentes públicos regionais a partir de um único vídeo de origem.

Campanhas de marketing localizadas em alta velocidade

Adaptar campanhas de marketing para novos mercados normalmente significa recriar cada uma do zero. Traduza um anúncio vencedor para mais de 175 idiomas com dublagem em IA que preserva o seu tom, para que uma única peça criativa alcance todos os públicos-alvo a partir de uma única fonte.

Fluxo de trabalho de agência produzindo vários conceitos de anúncios em vídeo para diversas marcas de clientes a partir de briefings, usando um pipeline de roteiro para vídeo.

Feito para marcas e agências

A demanda por criação de anúncios supera a capacidade de uma equipe pequena. Produza qualquer tipo de anúncio a partir de um briefing e entregue vários conceitos de vídeo por cliente. Um fluxo de trabalho de roteiro para vídeo aumenta a escala de produção para marcas e agências.

Ícone de documento branco desfocado com um botão de play sobre um fundo azul-claro.Como funciona

Como funcionam os criativos de anúncios com IA

Passe de um briefing em branco para anúncios prontos para lançamento em quatro etapas simples, sem câmeras, sem equipe e sem necessidade de software de edição.

step icon

Passo 1: Escolha o estilo do seu anúncio

Escolha um modelo, a proporção e o formato ideais para a plataforma em que você vai anunciar, seja no feed ou nos stories.

step icon

Etapa 2: Escreva o roteiro do seu anúncio

Cole seu gancho, mensagem e chamada para ação, ou gere um roteiro a partir de um briefing e defina o tom.

step icon

Etapa 3: Personalize e adicione sua marca

Adicione seu logo, cores, legendas e voz, depois ajuste o ritmo para que cada variação mantenha a identidade da marca.

step icon

Etapa 4: Gerar e lançar

Renderize cada criativo de anúncio em HD e faça o download de cada variação pronta para publicar em todos os seus canais.

Perguntas frequentes

O que exatamente são criativos de anúncios com IA e como eles funcionam?

Criativos de anúncios com IA são vídeos publicitários produzidos a partir de um roteiro escrito, em vez de uma filmagem tradicional. Em uma plataforma de criativos de anúncios com IA, você digita o seu gancho e a sua mensagem, escolhe um estilo e um gerador de vídeo com IA cria os visuais, a voz e o timing em um anúncio finalizado, pronto para ser veiculado. Ele funciona como um gerador de anúncios para vídeo, não para imagens estáticas.

Como funciona a IA generativa por trás desses criativos de anúncio?

Veja como a IA generativa funciona: modelos de IA proprietários e modelos de IA, treinados em vastos conjuntos de dados de anúncios de alto desempenho, cuidam do roteiro, dos visuais, da voz e do timing. O sistema foca em gerar conteúdo cena a cena, produzindo anúncios de alta qualidade gerados por IA e criando imagens realistas com opções como atores de IA, para que você obtenha um resultado profissional sem precisar filmar.

Isso é melhor do que o Creatify ou o ChatGPT para criar anúncios?

Cada ferramenta de IA resolve apenas uma parte do trabalho. O ChatGPT ajuda com redação e textos de anúncios, o Midjourney cria imagens estáticas com IA e o Creatify foca em clipes curtos de UGC. HeyGen conecta todo o fluxo de trabalho, transformando textos e imagens em vídeos de anúncios prontos e alinhados à marca, para que você produza anúncios melhores em um só lugar. Equipes que migram do Creatify mantêm o visual de UGC enquanto adicionam vídeos multilíngues.

Os criativos de anúncios com IA conseguem igualar a criatividade humana e manter a voz da minha marca?

Sim, quando a IA é combinada com supervisão humana. A IA se destaca em velocidade e volume, enquanto sua equipe orienta o trabalho criativo, os ganchos e a narrativa emocional. A IA generativa potencializa uma boa ideia em vez de substituir a criatividade humana, e é você quem define o tom da sua marca, para que a ressonância emocional em um avatar falante de IA ainda pareça com você.

A IA também vai criar meus títulos de anúncios e prompts?

Sim. Além da redação, o gerador de roteiros de vídeo da plataforma cria textos de anúncio, mensagens, manchetes e roteiros de cenas a partir de prompts simples de IA. A IA permite gerar variações ilimitadas, para que você possa criar vários anúncios a partir de uma única ideia, sem precisar de um redator separado.

Como os criativos de anúncios com IA melhoram o desempenho das campanhas?

Volume aliado a testes impulsiona a conversão. Ao produzir muitas variações alinhadas ao briefing, você combina cada anúncio ao público certo, aumenta as taxas de cliques e encontra mais rápido os criativos de IA com maior conversão. Isso apoia metas de performance, como geração de leads, e os vídeos potencializam ainda mais os resultados como anúncios de mídia social com IA.

Quem deve usar este gerador de anúncios com IA?

Qualquer profissional de marketing, marca ou agência que precise de mais anúncios, mais rápido. Este gerador de anúncios com IA é uma ferramenta de anúncios e design com IA que ajuda equipes pequenas a criar anúncios sem precisar de estúdio. Use o gerador de anúncios para produzir vários conceitos de uma só vez, desde um vídeo de produto até um promocional, e mantenha todas as campanhas sempre abastecidas.

Como faço várias variações de criativos de anúncio a partir de um único roteiro?

Escreva um roteiro base e depois altere o gancho, o título, os visuais ou a chamada para ação e gere novamente. Cada ajuste produz uma nova variação em segundos. Você também pode criar versões específicas para cada plataforma, como um anúncio no Facebook e uma versão vertical, a partir do mesmo material de origem.

Meus criativos de anúncios com IA vão parecer autênticos o suficiente para os feeds sociais?

Podem, sim. Escolha um visual no estilo de criador e uma entrega natural para que o anúncio se misture ao feed em vez de parecer uma peça corporativa. Um gerador de clipes ajuda você a fazer cortes enxutos, com ritmo nativo, que prendem a atenção nos primeiros segundos.

Quantos criativos de anúncio posso produzir para testes A/B?

Quantas forem necessárias para a sua campanha. Como cada variação começa a partir de texto, não há filmagem para agendar, então você pode produzir dezenas de criativos de anúncio em um dia. Equipes que estão escalando mídia paga em redes sociais geralmente combinam isso com um tiktok video para testes em formatos curtos.

Por que usar a HeyGen em vez de uma agência para criar anúncios?

As agências cobram por ativo e levam dias para cada rodada. HeyGen transforma um roteiro em criativos de anúncio prontos em minutos por uma fração do custo, para que você controle o processo e faça iterações no seu próprio ritmo. Um porta-voz de IA pode liderar campanhas sem precisar contratar talentos.

Quanto custa criar anúncios com IA em grande escala?

Há um plano gratuito, sem necessidade de cartão de crédito, para que você possa produzir seus primeiros criativos de anúncio sem nenhum custo. Os planos pagos começam em US$ 24 por mês e liberam clonagem de voz, vídeos mais longos e acesso completo à biblioteca de modelos para campanhas maiores.

Posso renovar criativos de anúncios cansados sem precisar refilmar?

Sim. Quando um anúncio começar a perder desempenho, edite o roteiro ou troque os visuais e gere uma nova versão no mesmo dia. Você também pode reformular um conceito vencedor no formato de gerador de reels para prolongar sua vida útil em novos posicionamentos.

Posso veicular o mesmo criativo de anúncio em diferentes idiomas?

Sim. Traduza um anúncio vencedor para mais de 175 idiomas preservando sua voz e o timing, para que uma única peça criativa atenda a todos os mercados. Combine isso com um criador de anúncios para Instagram para adaptar formatos de anúncios curtos a cada região sem precisar recriar a campanha do zero.

Explore mais ferramentas com tecnologia de IA ferramentas

Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gerador de Vídeo com IATradutor de VídeoIA de Texto para VídeoIA de Áudio para VídeoSincronização labial com IAFaceswap IAGerador de Voz com IAAnúncios UGC com IAURL do vídeoRoteiro para VídeoGerador de Reels com IAGerador de Avatar com IAIA de Imagem para VídeoClonagem de VozTradutor de Vídeos do YouTubeAvatar de VídeoCriador de Vídeos para YouTube com IAGerador de Vídeos para TikTok com IAGerador de Legendas com IAAdicionar texto ao vídeoGerador de Legendas com IAGerador de Roteiro de VídeoAvatar de Texto para FalaAdicionar foto ao vídeoCompressor de Vídeo com IA

Comece a criar

Transforme um simples roteiro em criativos de anúncios com IA que param a rolagem em poucos minutos.

Comece grátis →
CTA background