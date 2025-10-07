Comece com uma URL de produto, um roteiro curto ou algumas imagens e obtenha anúncios sociais refinados prontos para Feed, Reels, Stories e Shorts. A HeyGen automatiza cópias, visuais, voiceovers, proporções de aspecto e exportações em lote para que as equipes produzam mais criativos vencedores sem filmagens ou edição manual.
Tem uma promoção relâmpago ou lançamento de produto? Transforme um URL e um breve resumo em várias variantes de anúncio em minutos para que as campanhas pagas entrem em vigor enquanto a demanda está alta.
Gere anúncios consistentes e de alta qualidade para grandes SKUs com fluxos de trabalho em lote que mapeiam dados de produtos para modelos e exportações para cada plataforma.
Traduza roteiros, regenere voiceovers e produza legendas sincronizadas para novos mercados para que campanhas publicitárias globais sejam lançadas sem a necessidade de refilmagens.
Crie edições verticais e impactantes com ganchos fortes e legendas legíveis projetadas para Reels, TikTok e Shorts a fim de maximizar o engajamento inicial em suas campanhas publicitárias.
Crie mensagens personalizadas para segmentos de público, destacando descontos, prova social ou especificidades do produto para aumentar as taxas de conversão do tráfego qualificado.
Entregue bibliotecas de anúncios de acordo com a marca rapidamente com modelos reutilizáveis, elementos de marca fixos e pacotes prontos para exportação que seus clientes podem fazer upload e testar imediatamente.
Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Anúncios para Mídias Sociais com IA
HeyGen combina geração rápida, modelos conscientes da plataforma e fluxos de trabalho com foco em desempenho para que os profissionais de marketing e criadores possam escalar campanhas sociais com consistência e velocidade, criando anúncios vencedores. Gere muitas variantes, localize rapidamente e teste sistematicamente para encontrar os anúncios vencedores que reduzem custos e aumentam as conversões.
Cole um URL ou insira um breve resumo e o HeyGen cria ganchos, cenas e anúncios completos para você evitar filmagens e ciclos de edição lentos. Lance campanhas pagas em redes sociais mais rapidamente e itere em cima dos vencedores.
Redimensione automaticamente, legende e ajuste o ritmo dos criativos para formatos verticais, quadrados e horizontais. As predefinições do HeyGen garantem legendas legíveis e um ritmo adequado para as plataformas em Reels, Shorts, Stories e colocações no feed.
Gere em lote dezenas de variantes com diferentes ganchos, CTAs e visuais. Organize as exportações para testes A/B de modo que as equipes de desempenho isolem as peças criativas de alto ROI e ampliem o que funciona.
Link para criação de anúncio a partir de qualquer página de produto
Cole um URL de produto ou página de destino e o HeyGen extrai imagens-chave, especificações e mensagens para criar storyboards para o seu anúncio no Facebook. O link para vídeo e mapas de fluxo de imagem transforma o conteúdo da página em cenas prontas para anúncio, economizando tempo de composição manual e preservando detalhes do produto.
Cópia de IA e emparelhamento criativo
HeyGen escreve manchetes, textos principais e CTAs ajustados à intenção social e os combina com visuais gerados e ganchos sugeridos. Múltiplas variantes de cópia são emparelhadas com opções visuais para criar conjuntos de conceitos testáveis otimizados para cliques e conversões usando uma ferramenta de IA.
Avatares realistas, clones de voz e estilos de conteúdo gerado por usuário
Escolha avatares de IA, faça upload da sua voz ou use modelos de voz para criar porta-vozes ao estilo UGC ou apresentadores cinematográficos para suas peças publicitárias. Sincronização labial natural e controles de emoção em anúncios em vídeo fazem com que o talento na tela pareça autêntico sem necessidade de filmagens.
Predefinições da plataforma e pacotes de exportação
Aplique kits de marca e escolha predefinições de plataforma que lidam com o posicionamento de legendas, áreas seguras e configurações de compressão. Exporte pacotes organizados—MP4s, miniaturas e SRTs—prontos para gerentes de anúncios e uploads sociais.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o gerador de anúncios para redes sociais com IA
Siga quatro passos claros para ir da ideia aos ativos publicitários publicados.
Paste a product URL, upload images, or enter a short script. HeyGen extracts messaging, visuals, and key specs to draft initial ad creatives for your campaigns.
Select aspect ratios, visual styles, and voice or avatar options for your AI ads. Apply your brand kit to keep logos, fonts, and colors consistent.
Produza múltiplos rascunhos com diferentes ganchos, chamadas para ação e visuais. Visualize lado a lado, ajuste o texto ou as imagens e gere versões alternativas para testes.
Download MP4s, thumbnails, and SRTs formatted for each placement or export organized bundles for ad managers. Upload to your ad platform and start structured testing for your ad campaigns.
Um gerador de anúncios para redes sociais baseado em IA cria automaticamente textos publicitários, visuais e ativos de vídeo ou imagem formatados a partir de entradas breves como URLs, roteiros ou imagens. A HeyGen combina texto para vídeo, imagem para vídeo, avatares e kits de marca para produzir criativos prontos para lançamento sem a necessidade de filmagens.
Sim. Escolha predefinições de saída para Reels, TikTok, Feed do Instagram, Stories, YouTube Shorts e mais. O HeyGen redimensiona automaticamente, reinsere legendas e otimiza o ritmo para cada local.
Não. A HeyGen cria títulos persuasivos, textos principais e CTAs e os combina com modelos visuais. Você pode refinar os resultados, mas os rascunhos padrão são desenvolvidos para atender às melhores práticas da plataforma.
Mapeie feeds de produtos ou dados em CSV para modelos e o HeyGen irá gerar anúncios por SKU, aplicando marca e nomes de arquivos consistentes para que você possa implantar centenas de peças criativas de forma eficiente.
Sim. Use o tradutor de vídeos para traduzir roteiros, regenerar locuções e produzir legendas sincronizadas, de modo que as variantes localizadas dos seus anúncios em vídeo pareçam nativas sem a necessidade de regravar.
HeyGen organiza conjuntos de variantes para testes estruturados, sugere combinações de público e produz pacotes de exportação limpos para que você possa realizar experimentos e identificar rapidamente os ganchos e visuais de melhor desempenho.
Faça o upload de um kit de marca com logotipos, fontes e cores. Bloqueie elementos para evitar edições acidentais e garantir a consistência visual entre equipes e contas de clientes.
A HeyGen exporta vídeos em MP4, PNGs de alta resolução, arquivos de legendas SRT/VTT e pacotes zip organizados prontos para gerentes de anúncios e uploads de campanhas.
A HeyGen segue as melhores práticas de formatação de plataforma, como proporção de aspecto, legibilidade de legendas e limites comuns de texto. A conformidade com a política final e a aprovação do anúncio são responsabilidades do anunciante.
Você mantém a propriedade dos vídeos e ativos que cria. A HeyGen utiliza recursos licenciados e os resultados gerados são fornecidos para uso comercial. Certifique-se de que qualquer conteúdo de terceiros que você carregar tenha os direitos necessários para seus anúncios de IA.
