Adicione facilmente texto e legendas aos seus vídeos

Com a ferramenta de texto para vídeo com IA da HeyGen, criar vídeos aprimorados com texto pode ser rápido, eficaz e acessível. Esta ferramenta simplifica a adição de sobreposições de texto, legendas e subtítulos, tornando fácil produzir vídeos que se destacam, alcançam um público mais amplo e melhoram a acessibilidade.

Ao adicionar legendas e subtítulos, HeyGen garante que os vídeos possam ser compreendidos mesmo quando assistidos no mudo ou por pessoas com deficiência auditiva. Subtítulos em vários idiomas ampliam o alcance para falantes não nativos, ajudando o conteúdo a se tornar global sem custos adicionais de produção.

Os motores de busca conseguem ler texto, mas não conteúdo de vídeo. Adicionar legendas e transcrições com HeyGen melhora a descoberta pelos motores de busca, tornando os vídeos mais acessíveis online e aumentando o alcance do público.