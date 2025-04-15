HeyGen logo

Gerador de Atores IA: Crie Atores IA Realistas

Crie vídeos liderados por apresentadores, anúncios no estilo UGC e clipes de treinamento com atores de IA realistas, sem necessidade de câmera, estúdio ou seleção de elenco. Escolha um ator de banco de imagens, clone sua própria voz ou crie um ator para a sua marca e publique vídeos prontos para as plataformas em minutos.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Marketing e anúncios curtos

Marketing e anúncios curtos

Crie depoimentos no estilo UGC, demonstrações de produtos e vídeos curtos baseados em tendências com porta-vozes convincentes que impulsionam o engajamento e conversões.

Treinamento e integração

Treinamento e integração

Crie apresentações de treinamento consistentes e vídeos explicativos para equipes globais com legendas sincronizadas e exportações SCORM para LMSs.

Habilitação de vendas e demonstrações do produto

Habilitação de vendas e demonstrações do produto

Crie demonstrações de produto repetíveis e explicações de recursos que os representantes de vendas podem personalizar com mensagens específicas para cada região.

Conteúdo social e parcerias com criadores

Conteúdo social e parcerias com criadores

Produza clipes ao estilo influenciador e variantes em múltiplos idiomas para lançamentos internacionais sem necessidade de viagens, seleção de elenco ou agendamentos.

Suporte ao cliente e base de conhecimento

Suporte ao cliente e base de conhecimento

Transforme artigos de base de conhecimento em explicações narradas em vídeo, que reduzem os chamados de suporte e melhoram o tempo de resolução.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Ator AI

Os atores de IA da HeyGen combinam expressão natural, sincronização labial precisa e controles de nível empresarial para que equipes de marketing, aprendizado e produto substituam gravações lentas por produções rápidas e repetíveis usando avatares de IA.

Desempenho realista sem produção

Escolha atores expressivos ou gere um ator personalizado a partir de uma curta gravação de webcam. O HeyGen renderiza microexpressões faciais naturais e temporização para que os espectadores reajam como fariam a um artista real.

Escalar a produção criativa

Gere em lote dezenas ou milhares de variações para catálogos de produtos, mercados localizados e testes A/B, utilizando ativos gerados por IA. Aplique kits de marca e modelos para que cada vídeo permaneça consistente em escala, incluindo aqueles que apresentam conteúdo gerado por IA.

Desenvolvido para localização e acessibilidade

Produza voiceovers e legendas em mais de 100 idiomas. O HeyGen reajusta o tempo para as legendas traduzidas da ferramenta de tradução de vídeos, de modo que os vídeos localizados pareçam nativos sem a necessidade de regravações.

Mais de 250 atores prontos para uso e clones personalizados

Acesse uma biblioteca diversificada de atores de várias idades, etnias e estilos. Ou crie um clone privado gravando uma amostra consentida para produzir um ator exclusivo da marca que fale qualquer roteiro.

Cinco retratos individuais de homens e mulheres diversos.

Sincronização labial e controle de emoção com qualidade de estúdio

HeyGen alinha áudio a fonemas com precisão subquadro e mapeia movimentos faciais para que palavras, pausas e microexpressões pareçam naturais, bem como uma atriz de IA faria. Controle o tom, a energia e os microgestos para combinar com a mensagem.

Uma pessoa sorridente de pele escura e cabelo curto olha para cima, vestindo uma camisa azul, colares sobrepostos e um brinco cintilante, contra um fundo rosa e roxo.

Roteiro para vídeo em minutos

Cole um script para a geração de texto para vídeo ou URL do produto e o HeyGen gera automaticamente layouts de cena, voz em off, legendas e sugestões de b-roll. Edite o texto, troque os atores e gere tomadas alternativas instantaneamente, utilizando opções geradas por IA para uma produção mais rápida.

Uma interface de criação de conteúdo com um editor de texto e um resumo dos resultados do Q3 em um pop-up à esquerda, e um slide de apresentação com "Visão Geral dos Resultados do Q3" e um homem sorridente à direita.

Exportações em múltiplos formatos e predefinições de plataforma

Exporte MP4, legendas SRT/VTT, miniaturas e predefinições para dispositivos móveis para Reels, Stories, Feed e players web. Os pacotes são nomeados e dimensionados para upload direto em gerenciadores de anúncios e sistemas de gestão de aprendizado.

Um homem sorrindo atrás de um menu pop-up mostrando opções de exportação SCORM com SCORM 1.2 selecionado.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo na HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Gerador de Atores IA

Dê vida ao seu ator ideal com o Gerador de Ator IA da HeyGen em quatro passos simples.

Passo 1

Escolha um ator ou crie um clone

Escolha entre atores de banco de imagens ou grave um vídeo selfie curto para gerar um ator de marca privada por meio de um gerador de vídeo AI.

Passo 2

Cole seu script ou link do produto

Insira sua cópia ou URL. HeyGen extrai pontos-chave, sugere ganchos e elabora narrações cena por cena.

Passo 3

Personalize voz, emoção e estilo

Escolha um modelo de voz, ajuste a energia e a expressividade facial, e adicione legendas ou chamadas na tela.

Passo 4

Visualizar, processar em lote e exportar

Visualize variações, execute trabalhos em lote para múltiplos SKUs ou idiomas e exporte pacotes prontos para a plataforma para TikTok e outras plataformas.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que são atores de IA?

Atores de IA são intérpretes sintéticos para telas — sejam atores genéricos, avatares ou cópias de aparências — capazes de falar qualquer roteiro com movimento natural e emoção para conteúdo de vídeo.

Posso criar um ator IA que se pareça comigo?

Sim. Grave um vídeo curto com consentimento e o HeyGen criará um clone de ator privado. Fluxos de trabalho de consentimento e configurações de segurança protegem o uso e a propriedade.

Quão naturais parecem e soam os atores de IA?

HeyGen utiliza sincronização labial em sub-quadros, redirecionamento de malha facial e texto-para-fala ou clones de voz de qualidade humana. Os resultados são ajustados para movimento realista da boca, piscadas e microexpressões.

Posso usar atores de IA para publicidade paga e projetos comerciais?

Sim. A HeyGen oferece termos de uso comercial e opções de atores com marca. Sempre garanta que você possui os direitos para qualquer conteúdo de terceiros que incluir e siga as políticas da plataforma.

Quais idiomas e sotaques são suportados?

HeyGen suporta mais de 100 idiomas e sotaques regionais para voiceovers e legendas, tornando-o ideal para criadores de TikTok. As traduções são ressincronizadas para manter o ritmo e a entrega natural.

Os atores personalizados são privados e seguros?

Clones personalizados são privados por padrão e podem ser vinculados à sua conta, garantindo acesso exclusivo ao seu ator de IA. A HeyGen criptografa ativos e oferece controles empresariais para governança e acesso.

Com que rapidez posso gerar vídeos com atores IA?

Clipes simples são renderizados em minutos. Trabalhos em lote para grandes catálogos são executados em paralelo para que as equipes possam produzir centenas de ativos de forma eficiente.

Preciso de hardware ou software especial?

Não. O HeyGen funciona na nuvem, oferecendo acesso a conteúdo gerado por IA em qualquer lugar. Tudo o que você precisa é de um navegador para escrever, visualizar, editar e exportar vídeos.

Quem é o proprietário do conteúdo gerado?

Você mantém a propriedade de vídeos e ativos que criar. A HeyGen fornece a licença para usar as saídas geradas comercialmente com base no seu plano.

