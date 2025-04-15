Crie vídeos liderados por apresentadores, anúncios no estilo UGC e clipes de treinamento com atores de IA realistas, sem necessidade de câmera, estúdio ou seleção de elenco. Escolha um ator de banco de imagens, clone sua própria voz ou crie um ator para a sua marca e publique vídeos prontos para as plataformas em minutos.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
Crie depoimentos no estilo UGC, demonstrações de produtos e vídeos curtos baseados em tendências com porta-vozes convincentes que impulsionam o engajamento e conversões.
Crie apresentações de treinamento consistentes e vídeos explicativos para equipes globais com legendas sincronizadas e exportações SCORM para LMSs.
Crie demonstrações de produto repetíveis e explicações de recursos que os representantes de vendas podem personalizar com mensagens específicas para cada região.
Produza clipes ao estilo influenciador e variantes em múltiplos idiomas para lançamentos internacionais sem necessidade de viagens, seleção de elenco ou agendamentos.
Transforme artigos de base de conhecimento em explicações narradas em vídeo, que reduzem os chamados de suporte e melhoram o tempo de resolução.
Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Ator AI
Os atores de IA da HeyGen combinam expressão natural, sincronização labial precisa e controles de nível empresarial para que equipes de marketing, aprendizado e produto substituam gravações lentas por produções rápidas e repetíveis usando avatares de IA.
Escolha atores expressivos ou gere um ator personalizado a partir de uma curta gravação de webcam. O HeyGen renderiza microexpressões faciais naturais e temporização para que os espectadores reajam como fariam a um artista real.
Gere em lote dezenas ou milhares de variações para catálogos de produtos, mercados localizados e testes A/B, utilizando ativos gerados por IA. Aplique kits de marca e modelos para que cada vídeo permaneça consistente em escala, incluindo aqueles que apresentam conteúdo gerado por IA.
Produza voiceovers e legendas em mais de 100 idiomas. O HeyGen reajusta o tempo para as legendas traduzidas da ferramenta de tradução de vídeos, de modo que os vídeos localizados pareçam nativos sem a necessidade de regravações.
Mais de 250 atores prontos para uso e clones personalizados
Acesse uma biblioteca diversificada de atores de várias idades, etnias e estilos. Ou crie um clone privado gravando uma amostra consentida para produzir um ator exclusivo da marca que fale qualquer roteiro.
Sincronização labial e controle de emoção com qualidade de estúdio
HeyGen alinha áudio a fonemas com precisão subquadro e mapeia movimentos faciais para que palavras, pausas e microexpressões pareçam naturais, bem como uma atriz de IA faria. Controle o tom, a energia e os microgestos para combinar com a mensagem.
Roteiro para vídeo em minutos
Cole um script para a geração de texto para vídeo ou URL do produto e o HeyGen gera automaticamente layouts de cena, voz em off, legendas e sugestões de b-roll. Edite o texto, troque os atores e gere tomadas alternativas instantaneamente, utilizando opções geradas por IA para uma produção mais rápida.
Exportações em múltiplos formatos e predefinições de plataforma
Exporte MP4, legendas SRT/VTT, miniaturas e predefinições para dispositivos móveis para Reels, Stories, Feed e players web. Os pacotes são nomeados e dimensionados para upload direto em gerenciadores de anúncios e sistemas de gestão de aprendizado.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o Gerador de Atores IA
Dê vida ao seu ator ideal com o Gerador de Ator IA da HeyGen em quatro passos simples.
Escolha entre atores de banco de imagens ou grave um vídeo selfie curto para gerar um ator de marca privada por meio de um gerador de vídeo AI.
Insira sua cópia ou URL. HeyGen extrai pontos-chave, sugere ganchos e elabora narrações cena por cena.
Escolha um modelo de voz, ajuste a energia e a expressividade facial, e adicione legendas ou chamadas na tela.
Visualize variações, execute trabalhos em lote para múltiplos SKUs ou idiomas e exporte pacotes prontos para a plataforma para TikTok e outras plataformas.
Atores de IA são intérpretes sintéticos para telas — sejam atores genéricos, avatares ou cópias de aparências — capazes de falar qualquer roteiro com movimento natural e emoção para conteúdo de vídeo.
Sim. Grave um vídeo curto com consentimento e o HeyGen criará um clone de ator privado. Fluxos de trabalho de consentimento e configurações de segurança protegem o uso e a propriedade.
HeyGen utiliza sincronização labial em sub-quadros, redirecionamento de malha facial e texto-para-fala ou clones de voz de qualidade humana. Os resultados são ajustados para movimento realista da boca, piscadas e microexpressões.
Sim. A HeyGen oferece termos de uso comercial e opções de atores com marca. Sempre garanta que você possui os direitos para qualquer conteúdo de terceiros que incluir e siga as políticas da plataforma.
HeyGen suporta mais de 100 idiomas e sotaques regionais para voiceovers e legendas, tornando-o ideal para criadores de TikTok. As traduções são ressincronizadas para manter o ritmo e a entrega natural.
Clones personalizados são privados por padrão e podem ser vinculados à sua conta, garantindo acesso exclusivo ao seu ator de IA. A HeyGen criptografa ativos e oferece controles empresariais para governança e acesso.
Clipes simples são renderizados em minutos. Trabalhos em lote para grandes catálogos são executados em paralelo para que as equipes possam produzir centenas de ativos de forma eficiente.
Não. O HeyGen funciona na nuvem, oferecendo acesso a conteúdo gerado por IA em qualquer lugar. Tudo o que você precisa é de um navegador para escrever, visualizar, editar e exportar vídeos.
Você mantém a propriedade de vídeos e ativos que criar. A HeyGen fornece a licença para usar as saídas geradas comercialmente com base no seu plano.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforme suas ideias em vídeos profissionais com a IA.