A ferramenta de Porta-voz AI pode criar vídeos de alta qualidade rapidamente e sem a necessidade de filmagem ou edição. Seja para criar conteúdo para marketing em vídeo, treinamento ou mídias sociais, você pode ter um porta-voz AI realista pronto em apenas minutos. Sem filmagens, sem edição, apenas resultados.
Esta ferramenta permite transformar uma única foto em um avatar AI realista que espelha expressões reais, movimento e iluminação para vídeos refinados. Você pode gerar instantaneamente clipes de qualidade profissional para conteúdo social, treinamento ou narração de histórias sem câmeras, equipes ou habilidades de edição.
Como fazer vídeos de porta-voz com IA?
Um porta-voz de IA é um avatar digital que fala seu roteiro com sincronização perfeita de voz e movimentos labiais. Você pode usar essa tecnologia para criar vídeos profissionais sem a necessidade de atores ou equipamentos de filmagem caros.
Basta digitar ou colar o seu roteiro na plataforma. Seja uma mensagem promocional, um módulo educacional ou uma publicação em mídia social, o sistema está preparado para trabalhar com qualquer tipo de conteúdo.
Escolha um avatar dentre as opções disponíveis ou crie um personalizado para refletir sua marca. Personalize a aparência do avatar para combinar com o tom do seu vídeo.
A IA sincroniza a sua fala com os movimentos da boca do avatar, garantindo que tudo pareça natural.
Assim que seu vídeo estiver pronto, faça o download ou obtenha um link compartilhável. Use-o em seu site, redes sociais ou em e-mails.
Recursos do Porta-voz de IA
Recursos poderosos para elevar o seu conteúdo de vídeo
Construímos a ferramenta AI Spokesperson para ser simples de usar, mas repleta de recursos para atender todas as suas necessidades de criação de vídeo. Aqui está o motivo pelo qual nossa ferramenta é a escolha perfeita para criar vídeos profissionais:
Sincronização Labial Realista
Nossa IA sincroniza a voz perfeitamente com os movimentos labiais do avatar. Cada palavra se alinha de forma impecável, fazendo com que seus vídeos pareçam naturais e profissionais.
Esta tecnologia garante que seu porta-voz transmita mensagens com emoção autêntica e precisão realista que cativa os espectadores
Suporte Multilíngue
Alcance uma audiência global criando vídeos em mais de 70 idiomas. A ferramenta garante que sua mensagem seja ouvida e compreendida em diferentes regiões e culturas. Você pode facilmente localizar a mensagem da sua marca para se conectar com públicos internacionais e expandir sua presença no mercado.
Avatares Personalizáveis
Você pode escolher entre uma variedade de avatares pré-fabricados ou criar um que se adeque à sua marca. As opções de personalização permitem ajustar a aparência e a personalidade do avatar para combinar com o tom do seu vídeo.
Cada avatar pode refletir a identidade da sua marca, ajudando a manter a consistência e o profissionalismo em todo o seu conteúdo
Não há necessidade de câmeras ou estúdios
Esqueça os equipamentos de filmagem caros ou longos dias no estúdio. Faça o upload do seu roteiro, escolha seu avatar e deixe o sistema cuidar do resto. É rápido, fácil e eficiente. Isso permite que você produza vídeos de porta-voz de alta qualidade a qualquer hora, em qualquer lugar, perfeitos para marketing, treinamento e comunicação corporativa.
Um vídeo de porta-voz de IA utiliza um avatar digital que fala o seu roteiro com sincronização labial realista e expressões naturais. Isso permite que você crie vídeos profissionais sem a necessidade de contratar atores ou montar equipamentos de filmagem.
Basta fazer upload ou digitar seu roteiro, escolher um avatar e a IA sincroniza automaticamente a voz com movimentos de boca realistas. Seu vídeo de porta-voz é gerado em minutos, pronto para ser baixado ou compartilhado.
Sim. Você pode escolher entre avatares pré-fabricados ou criar um avatar personalizado que combine com a aparência e personalidade da sua marca. Para avatares totalmente personalizados, explore nosso AI Talking Head Generator.
Você pode escrever seu próprio script ou gerar um usando ferramentas de IA. Se precisar de ajuda para elaborar diálogos, experimente o AI Video Script Generator para roteiros rápidos e refinados.
O processo é rápido. Assim que você fornecer seu roteiro e selecionar um avatar, o sistema cria um vídeo polido em apenas alguns minutos, mesmo para conteúdos mais longos ou múltiplas variações.
Sim. Eles são ideais para tutoriais, integração, demonstrações de produtos, atualizações corporativas e mais. Avatares de IA ajudam a entregar informações de maneira clara, ao mesmo tempo que reduzem o tempo e o custo de produção.
Crie seu vídeo no HeyGen e conecte-o com ferramentas como o Zapier para automatizar a criação de vídeos para acompanhamento de leads, integração ou postagens sociais. Uma vez que os vídeos estiverem prontos, você pode compartilhá-los por e-mail, redes sociais ou no seu site e acompanhar o desempenho deles.
Porta-vozes de IA reduzem custos ao eliminar a necessidade de atores, estúdios, viagens e regravações. Um único avatar pode gerar vídeos ilimitados, tornando a produção de alta qualidade acessível para qualquer equipe.
Sim. Você pode experimentar a ferramenta gratuitamente e explorar suas funcionalidades antes de fazer um upgrade. Para começar imediatamente, visite HeyGen Signup.
