Quer tornar seus vídeos mais acessíveis e envolventes?

O gerador de legendas com inteligência artificial da HeyGen transcreve automaticamente e adiciona legendas aos seus vídeos com alta precisão, suporte a múltiplos idiomas e estilização personalizável. Seja criando conteúdo de marketing, vídeos educativos ou clipes para redes sociais, a HeyGen garante legendas claras e sincronizadas para um melhor engajamento do espectador.

Com reconhecimento de fala em tempo real e formatação aprimorada por IA, o gerador de legendas da HeyGen entrega legendas de qualidade profissional que combinam com o tom e estilo do seu vídeo.