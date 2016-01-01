HeyGen logo

A maneira mais fácil de criar vídeos realistas e envolventes de cabeças falantes. Não é necessário ter câmeras, microfones ou fazer edições complexas. Seja para criar apresentações, anúncios ou conteúdo de treinamento, nossa plataforma permite que você gere vídeos profissionais de retrato em apenas minutos, totalmente grátis.

  • Mais de 1100 cabeças falantes de IA
  • Suporta mais de 175 idiomas e dialetos
  • Gere um vídeo de cabeça falante em minutos
-Vídeos gerados
-Avatares gerados
-Vídeos traduzidos
Hubspot
Dia de trabalho
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Chefe
Komatsu
Coursera
Spring Health
Confiável por mais de 1.000.000 de desenvolvedores e empresas líderes.

Experimente o nosso gerador de vídeo de avatar AI

Esta ferramenta permite transformar uma única foto em um avatar AI realista que espelha expressões reais, movimento e iluminação para vídeos refinados. Você pode gerar instantaneamente clipes de qualidade profissional para conteúdo social, treinamento ou narração de histórias sem câmeras, equipes ou habilidades de edição.

1

Selecionar Avatar

2

Digite seu roteiro

Avaliações

Como criar vídeos de cabeças falantes com IA?

Dê vida a retratos estáticos com movimento facial realista, expressões e voz usando nosso gerador de vídeo de cabeça falante AI.

Passo 1

Envie seu Retrato ou Escolha um Avatar

Faça upload de uma foto nítida sua ou escolha entre mais de 1.100 avatares de IA. Nossa tecnologia mapeia características faciais para criar movimentos naturais e expressivos que parecem autênticos e humanos.

Passo 2

Adicione ou Digite Seu Script

Escreva, cole ou faça upload do seu roteiro diretamente no editor. A IA sincroniza automaticamente suas palavras com movimento labial perfeito, emoção e tom para um resultado realista.

Passo 3

Personalize e Customize

Escolha a voz, idioma e tom preferidos para combinar com a sua mensagem. Você também pode ajustar gestos do avatar, adicionar legendas, música de fundo ou identidade visual para um vídeo refinado que se adeque ao seu estilo.

Passo 4

Gerar e Compartilhar

Clique em “Gerar” e veja sua imagem estática se transformar em um vídeo dinâmico em minutos. Baixe seu vídeo de cabeça falante e compartilhe-o instantaneamente em qualquer plataforma, mídia social, sites ou apresentação.

Painel de criação de vídeos HeyGen AI com gerador de roteiro a partir de URL e diversas ferramentas de produção de vídeo.

Recursos do Gerador de Vídeo com IA Falante


Com o HeyGen, você tem tudo o que precisa para criar vídeos profissionais e envolventes de forma rápida e fácil. Aqui está o motivo pelo qual somos a sua melhor escolha para criação de vídeos com IA:

Learn more about how HeyGen’s AI avatar generator can help you create personalized avatars effortlessly.

Vídeo de IA Falante

Cabeças Falantes Personalizáveis

Escolha entre mais de 1.100 avatares hiper-realistas, ou crie um que seja a sua cara ou que represente a personalidade da sua marca. Cada avatar oferece movimentos realistas e expressões naturais, para que seus vídeos sejam autênticos e envolventes.

uma foto e um vídeo de uma mulher com cabelos cacheados
Vídeo de IA Falante

Capacidades Multilíngues

Traduza seu roteiro para mais de 175 idiomas com uma entrega natural e semelhante à humana. Com a nossa IA, você pode alcançar públicos ao redor do mundo e personalizar seus vídeos para diferentes culturas e regiões.

uma foto e um vídeo de uma mulher com cabelos cacheados
Vídeo de IA Falante

Não há necessidade de câmeras ou estúdios

Dispense equipamentos caros e longas sessões de filmagem. Simplesmente faça o upload de uma imagem e crie seu vídeo em minutos, usando a IA para lidar com os detalhes técnicos.

uma foto e um vídeo de uma mulher com cabelos cacheados
Vídeo de IA Falante

Produção Rápida de Vídeo

Gere um vídeo retrato de alta qualidade em minutos, tornando-o ideal para empresas e criadores que precisam escalar a produção de conteúdo de forma eficiente.

uma foto e um vídeo de uma mulher com cabelos cacheados

Perguntas Frequentes sobre o Gerador de Vídeo com Cabeça Falante de IA

O que é um vídeo de cabeça falante?

Um vídeo de cabeça falante apresenta um avatar digital que fala seu roteiro com expressões realistas, sincronização labial e gestos naturais. Ele replica a aparência e a sensação de um apresentador real, sem a necessidade de filmagem ou estúdio.

Como funciona o criador de vídeos com cabeça falante de IA?

Basta fazer upload de uma foto ou escolher um avatar, digitar seu roteiro e deixar a IA sincronizar suas palavras com movimento realista. Seu vídeo de cabeça falante é gerado em minutos. Precisa de ajuda com a escrita do roteiro? Experimente o AI Video Script Generator.

Posso usar minha própria voz ou imagem no vídeo?

Sim. Você pode fazer o upload do seu retrato para criar um avatar personalizado ou usar um existente da biblioteca. Você também pode fazer o upload da sua própria voz ou escolher entre uma ampla gama de vozes de IA.

Quantos idiomas o criador de cabeças falantes suporta?

A plataforma suporta mais de 170 idiomas e dialetos, permitindo que você crie vídeos multilíngues localizados, com fala natural e sincronização labial precisa para públicos globais.

Essa ferramenta é adequada para apresentações empresariais e treinamentos?

Com certeza. É amplamente utilizado para treinamento corporativo, integração, vídeos de vendas, comunicados e comunicação interna. Para vídeos estilo porta-voz, você também pode explorar a ferramenta AI Spokesperson Tool.

Quais recursos devo priorizar ao escolher uma plataforma para vídeos de conversação com IA?

Concentre-se em opções de personalização, integração com outras ferramentas, facilidade de uso, velocidade, segurança e a qualidade do suporte ao cliente e da documentação.

Quanto tempo leva para gerar um vídeo de cabeça falante?

A maioria dos vídeos é criada em apenas alguns minutos. A inteligência artificial cuida da sincronização de voz, expressões e movimento automaticamente, então você não precisa de habilidades de edição ou experiência de produção.

Preciso de experiência em edição de vídeo para começar?

Não são necessárias habilidades de edição. A interface é simples, e a IA faz todo o trabalho pesado. Você pode começar a criar seu primeiro vídeo imediatamente através do HeyGen Signup.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

