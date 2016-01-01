A maneira mais fácil de criar vídeos realistas e envolventes de cabeças falantes. Não é necessário ter câmeras, microfones ou fazer edições complexas. Seja para criar apresentações, anúncios ou conteúdo de treinamento, nossa plataforma permite que você gere vídeos profissionais de retrato em apenas minutos, totalmente grátis.
Esta ferramenta permite transformar uma única foto em um avatar AI realista que espelha expressões reais, movimento e iluminação para vídeos refinados. Você pode gerar instantaneamente clipes de qualidade profissional para conteúdo social, treinamento ou narração de histórias sem câmeras, equipes ou habilidades de edição.
Como criar vídeos de cabeças falantes com IA?
Dê vida a retratos estáticos com movimento facial realista, expressões e voz usando nosso gerador de vídeo de cabeça falante AI.
Faça upload de uma foto nítida sua ou escolha entre mais de 1.100 avatares de IA. Nossa tecnologia mapeia características faciais para criar movimentos naturais e expressivos que parecem autênticos e humanos.
Escreva, cole ou faça upload do seu roteiro diretamente no editor. A IA sincroniza automaticamente suas palavras com movimento labial perfeito, emoção e tom para um resultado realista.
Escolha a voz, idioma e tom preferidos para combinar com a sua mensagem. Você também pode ajustar gestos do avatar, adicionar legendas, música de fundo ou identidade visual para um vídeo refinado que se adeque ao seu estilo.
Clique em “Gerar” e veja sua imagem estática se transformar em um vídeo dinâmico em minutos. Baixe seu vídeo de cabeça falante e compartilhe-o instantaneamente em qualquer plataforma, mídia social, sites ou apresentação.
Recursos do Gerador de Vídeo com IA Falante
Com o HeyGen, você tem tudo o que precisa para criar vídeos profissionais e envolventes de forma rápida e fácil. Aqui está o motivo pelo qual somos a sua melhor escolha para criação de vídeos com IA:
Cabeças Falantes Personalizáveis
Escolha entre mais de 1.100 avatares hiper-realistas, ou crie um que seja a sua cara ou que represente a personalidade da sua marca. Cada avatar oferece movimentos realistas e expressões naturais, para que seus vídeos sejam autênticos e envolventes.
Capacidades Multilíngues
Traduza seu roteiro para mais de 175 idiomas com uma entrega natural e semelhante à humana. Com a nossa IA, você pode alcançar públicos ao redor do mundo e personalizar seus vídeos para diferentes culturas e regiões.
Não há necessidade de câmeras ou estúdios
Dispense equipamentos caros e longas sessões de filmagem. Simplesmente faça o upload de uma imagem e crie seu vídeo em minutos, usando a IA para lidar com os detalhes técnicos.
Produção Rápida de Vídeo
Gere um vídeo retrato de alta qualidade em minutos, tornando-o ideal para empresas e criadores que precisam escalar a produção de conteúdo de forma eficiente.
Um vídeo de cabeça falante apresenta um avatar digital que fala seu roteiro com expressões realistas, sincronização labial e gestos naturais. Ele replica a aparência e a sensação de um apresentador real, sem a necessidade de filmagem ou estúdio.
Basta fazer upload de uma foto ou escolher um avatar, digitar seu roteiro e deixar a IA sincronizar suas palavras com movimento realista. Seu vídeo de cabeça falante é gerado em minutos. Precisa de ajuda com a escrita do roteiro? Experimente o AI Video Script Generator.
Sim. Você pode fazer o upload do seu retrato para criar um avatar personalizado ou usar um existente da biblioteca. Você também pode fazer o upload da sua própria voz ou escolher entre uma ampla gama de vozes de IA.
A plataforma suporta mais de 170 idiomas e dialetos, permitindo que você crie vídeos multilíngues localizados, com fala natural e sincronização labial precisa para públicos globais.
Com certeza. É amplamente utilizado para treinamento corporativo, integração, vídeos de vendas, comunicados e comunicação interna. Para vídeos estilo porta-voz, você também pode explorar a ferramenta AI Spokesperson Tool.
Concentre-se em opções de personalização, integração com outras ferramentas, facilidade de uso, velocidade, segurança e a qualidade do suporte ao cliente e da documentação.
A maioria dos vídeos é criada em apenas alguns minutos. A inteligência artificial cuida da sincronização de voz, expressões e movimento automaticamente, então você não precisa de habilidades de edição ou experiência de produção.
Não são necessárias habilidades de edição. A interface é simples, e a IA faz todo o trabalho pesado. Você pode começar a criar seu primeiro vídeo imediatamente através do HeyGen Signup.
