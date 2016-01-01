Passo 1 Envie seu Retrato ou Escolha um Avatar Faça upload de uma foto nítida sua ou escolha entre mais de 1.100 avatares de IA. Nossa tecnologia mapeia características faciais para criar movimentos naturais e expressivos que parecem autênticos e humanos.

Passo 2 Adicione ou Digite Seu Script Escreva, cole ou faça upload do seu roteiro diretamente no editor. A IA sincroniza automaticamente suas palavras com movimento labial perfeito, emoção e tom para um resultado realista.

Passo 3 Personalize e Customize Escolha a voz, idioma e tom preferidos para combinar com a sua mensagem. Você também pode ajustar gestos do avatar, adicionar legendas, música de fundo ou identidade visual para um vídeo refinado que se adeque ao seu estilo.