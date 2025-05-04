Transforme seu roteiro em um vídeo completo gerado por IA com cenas cinematográficas, narração natural, design de movimento e temporização precisa de quadros. A inteligência artificial de roteiro para vídeo da HeyGen elimina câmeras, estúdios, editores e atrasos na produção, permitindo que sua equipe crie vídeos de alta qualidade em escala.
Casos de Uso para IA de Script para Vídeo
Equipes de diversos setores utilizam o HeyGen para transformar textos em formas de roteiros e prompts em vídeos impactantes. Desde a integração até o marketing, o HeyGen garante que seu roteiro se torne pronto para vídeo com o mínimo de complicação.
Transforme procedimentos operacionais padrão, documentos de RH e diretrizes internas em vídeos de treinamento claros e passo a passo com entrega consistente em todas as equipes.
Converta scripts de mensagens ou detalhamentos de recursos em vídeos promocionais limpos que destacam benefícios, perguntas frequentes e detalhes importantes do produto.
Transforme materiais densos ou explicações extensas em lições fáceis de seguir usando a ferramenta de IA de roteiro para vídeo para aprendizado digital e criação de cursos.
Crie clipes que fazem as pessoas pararem de rolar a tela a partir de anúncios, roteiros de liderança de pensamento, prompts de narração de histórias e atualizações semanais usando a ferramenta gratuita de conversão de roteiro em vídeo.
Por que o HeyGen é o melhor para criação de vídeo a partir de roteiros
HeyGen substitui a produção de vídeo tradicional por um fluxo de trabalho rápido que converte conteúdo escrito em vídeos limpos e prontos para compartilhar. Seja para criar explicativos rápidos, atualizações internas ou conteúdo de treinamento em larga escala, HeyGen ajuda você a passar de texto para vídeo com clareza e consistência.
HeyGen elimina a necessidade de câmeras, sessões de gravação ou softwares complexos. Cole seu roteiro e transforme-o instantaneamente em um vídeo refinado, construído com cenas dinâmicas, transições suaves e formatação limpa — ideal para vídeos explicativos, tutoriais, demonstrações de produtos e conteúdo de integração.
Seja criando conteúdo educacional, mensagens corporativas ou clipes prontos para as redes sociais, a HeyGen oferece narrações naturais de IA, uma variedade de estilos visuais e modelos flexíveis para alinhar seu vídeo com seu tom, público e identidade de marca.
Produza vídeos a partir de roteiros longos, lições com múltiplos capítulos, atualizações recorrentes e fluxos de trabalho de conteúdo em grande volume em minutos. A HeyGen automatiza a criação e o layout de cenas para que você possa criar mais vídeos — sem adicionar tempo de produção ou recursos extras.
Dublagens de IA em vários idiomas
Escolha entre vozes naturais de IA com ritmo claro, tom expressivo e suporte para idiomas e sotaques globais.
Cenas automatizadas com visuais dinâmicos
O HeyGen divide seu roteiro em cenas automaticamente e as combina com layouts, gráficos e estruturas visuais que reforçam sua mensagem.
Layouts personalizáveis e marca
Ajuste rapidamente as cores, fundos, design de movimento, proporções de tela e elementos em tela para alinhar seu vídeo à sua marca.
Ferramentas de edição simples para revisões rápidas
Modifique linhas, troque visuais, ajuste o tempo ou altere estilos sem precisar mexer em uma linha do tempo. Exporte vídeos de alta qualidade em segundos.
Como usar o gerador de vídeo a partir de script de IA
HeyGen simplifica seu processo desde a entrada de texto até a produção final do vídeo, veja como funciona.
Faça upload ou cole seu texto. A IA analisa a estrutura e prepara o layout do seu vídeo instantaneamente.
Selecione um estilo de narração, idioma, tom e formato de vídeo para corresponder aos objetivos do seu conteúdo.
Ajuste fundos, cores, ritmo e outros elementos visuais conforme necessário.
A HeyGen produz o conteúdo do seu vídeo em minutos. Faça edições rápidas e, em seguida, baixe ou compartilhe imediatamente.
A inteligência artificial de imagem para vídeo transforma visuais estáticos em vídeos curtos gerados por IA. Faça o upload de uma imagem, insira um roteiro e o HeyGen anima expressões faciais e adiciona voz, perfeito para criar um vídeo a partir de uma única foto.
Sim, este AI video generator é perfeito para criar vídeos curtos, explicativos e vídeos de demonstração de produtos para plataformas sociais. É feito para vídeos rápidos e envolventes que contam sua história de forma clara.
O HeyGen suporta os formatos MP4 e WebM. A plataforma ajusta automaticamente a resolução e a qualidade do vídeo para se adequar às suas configurações de exportação.
Sim. Usando a inteligência artificial de foto para vídeo e o motor de mapeamento facial da HeyGen, você pode transformar imagens antigas ou estáticas em vídeos falados de IA com movimento gerado por IA e voz sincronizada.
A HeyGen oferece um nível de inteligência artificial de imagem para vídeo gratuito para que você possa explorar recursos e gerar seu primeiro vídeo sem pagar. Embora não seja completamente ilimitado, é um dos melhores pontos de partida gratuitos.
Sim. O HeyGen pode gerar automaticamente legendas em vários idiomas com base no seu roteiro ou narração. Você pode editar o texto, ajustar o estilo e exportar o vídeo com legendas embutidas ou em arquivos separados.
Sim. Você pode alternar entre os formatos 16:9, 9:16 e 1:1 a qualquer momento. O HeyGen adapta automaticamente seu layout, ritmo e elementos visuais para cada plataforma sem precisar reconstruir o vídeo do zero.
O HeyGen permite que você personalize cores, fundos, tipografia e estilos de layout, para que você possa manter a consistência da marca em todas as suas saídas de vídeo.
Sim. Você pode compartilhar projetos, deixar comentários, revisar edições e gerenciar permissões em nível de equipe, facilitando o trabalho de várias pessoas na mesma linha de produção de vídeo.
A maioria dos vídeos é gerada em minutos. Roteiros mais curtos são renderizados quase instantaneamente, enquanto vídeos mais longos e com várias cenas podem levar um pouco mais de tempo, dependendo do comprimento e da complexidade.
