HeyGen logo

Script para Vídeo IA: Crie Vídeos a Partir de Textos Rapidamente

Transforme seu roteiro em um vídeo completo gerado por IA com cenas cinematográficas, narração natural, design de movimento e temporização precisa de quadros. A inteligência artificial de roteiro para vídeo da HeyGen elimina câmeras, estúdios, editores e atrasos na produção, permitindo que sua equipe crie vídeos de alta qualidade em escala.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de vídeo a partir de imagens

Escolha um avatar
Sincronização labial aplicada após a geração
Digite seu roteiro
Digite em qualquer idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters

Casos de Uso para IA de Script para Vídeo

Equipes de diversos setores utilizam o HeyGen para transformar textos em formas de roteiros e prompts em vídeos impactantes. Desde a integração até o marketing, o HeyGen garante que seu roteiro se torne pronto para vídeo com o mínimo de complicação.


Vídeos de treinamento e integração

Vídeos de treinamento e integração

Transforme procedimentos operacionais padrão, documentos de RH e diretrizes internas em vídeos de treinamento claros e passo a passo com entrega consistente em todas as equipes.

Explicações de marketing e demonstrações de produto

Explicações de marketing e demonstrações de produto

Converta scripts de mensagens ou detalhamentos de recursos em vídeos promocionais limpos que destacam benefícios, perguntas frequentes e detalhes importantes do produto.

Módulos educacionais e conteúdo instrucional

Módulos educacionais e conteúdo instrucional

Transforme materiais densos ou explicações extensas em lições fáceis de seguir usando a ferramenta de IA de roteiro para vídeo para aprendizado digital e criação de cursos.

Conteúdo de mídias sociais e mensagens curtas

Conteúdo de mídias sociais e mensagens curtas

Crie clipes que fazem as pessoas pararem de rolar a tela a partir de anúncios, roteiros de liderança de pensamento, prompts de narração de histórias e atualizações semanais usando a ferramenta gratuita de conversão de roteiro em vídeo.

Por que o HeyGen é o melhor para criação de vídeo a partir de roteiros

HeyGen substitui a produção de vídeo tradicional por um fluxo de trabalho rápido que converte conteúdo escrito em vídeos limpos e prontos para compartilhar. Seja para criar explicativos rápidos, atualizações internas ou conteúdo de treinamento em larga escala, HeyGen ajuda você a passar de texto para vídeo com clareza e consistência.

Gere vídeos com qualidade de estúdio sem filmar

HeyGen elimina a necessidade de câmeras, sessões de gravação ou softwares complexos. Cole seu roteiro e transforme-o instantaneamente em um vídeo refinado, construído com cenas dinâmicas, transições suaves e formatação limpa — ideal para vídeos explicativos, tutoriais, demonstrações de produtos e conteúdo de integração.

Combine qualquer tom com vozes de IA, estilos e formatos

Seja criando conteúdo educacional, mensagens corporativas ou clipes prontos para as redes sociais, a HeyGen oferece narrações naturais de IA, uma variedade de estilos visuais e modelos flexíveis para alinhar seu vídeo com seu tom, público e identidade de marca.

Escale a produção de conteúdo rapidamente

Produza vídeos a partir de roteiros longos, lições com múltiplos capítulos, atualizações recorrentes e fluxos de trabalho de conteúdo em grande volume em minutos. A HeyGen automatiza a criação e o layout de cenas para que você possa criar mais vídeos — sem adicionar tempo de produção ou recursos extras.

Dublagens de IA em vários idiomas

Escolha entre vozes naturais de IA com ritmo claro, tom expressivo e suporte para idiomas e sotaques globais.

A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand. Around her are interface-style elements, including a language selector with several country flags and a text message bubble written in Dutch that is attributed to a user named “Danielle.” The background is bright blue with a rounded square frame around the photo.

Cenas automatizadas com visuais dinâmicos

O HeyGen divide seu roteiro em cenas automaticamente e as combina com layouts, gráficos e estruturas visuais que reforçam sua mensagem.

Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

Layouts personalizáveis e marca

Ajuste rapidamente as cores, fundos, design de movimento, proporções de tela e elementos em tela para alinhar seu vídeo à sua marca.

A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

Ferramentas de edição simples para revisões rápidas

Modifique linhas, troque visuais, ajuste o tempo ou altere estilos sem precisar mexer em uma linha do tempo. Exporte vídeos de alta qualidade em segundos.

A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o gerador de vídeo a partir de script de IA

HeyGen simplifica seu processo desde a entrada de texto até a produção final do vídeo, veja como funciona.

Passo 1

Cole seu script na ferramenta de conversão de script em vídeo IA

Faça upload ou cole seu texto. A IA analisa a estrutura e prepara o layout do seu vídeo instantaneamente.

Passo 2

Escolha seu estilo de voz e visual

Selecione um estilo de narração, idioma, tom e formato de vídeo para corresponder aos objetivos do seu conteúdo.

Passo 3

Personalize cenas, ritmo e marca

Ajuste fundos, cores, ritmo e outros elementos visuais conforme necessário.

Passo 4

Gerar, refinar e exportar

A HeyGen produz o conteúdo do seu vídeo em minutos. Faça edições rápidas e, em seguida, baixe ou compartilhe imediatamente.

A user generating AI video through script using HeyGen's script to video AI tool.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é uma ferramenta de IA de roteiro para vídeo?

A inteligência artificial de imagem para vídeo transforma visuais estáticos em vídeos curtos gerados por IA. Faça o upload de uma imagem, insira um roteiro e o HeyGen anima expressões faciais e adiciona voz, perfeito para criar um vídeo a partir de uma única foto.

Posso usar minha própria voz para narração no processo de geração de vídeo com IA?

Sim, este AI video generator é perfeito para criar vídeos curtos, explicativos e vídeos de demonstração de produtos para plataformas sociais. É feito para vídeos rápidos e envolventes que contam sua história de forma clara.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas?

O HeyGen suporta os formatos MP4 e WebM. A plataforma ajusta automaticamente a resolução e a qualidade do vídeo para se adequar às suas configurações de exportação.

Preciso de habilidades de edição para usar o gerador de vídeo a partir de script de IA HeyGen?

Sim. Usando a inteligência artificial de foto para vídeo e o motor de mapeamento facial da HeyGen, você pode transformar imagens antigas ou estáticas em vídeos falados de IA com movimento gerado por IA e voz sincronizada.

Posso criar vídeos longos a partir de roteiros?

A HeyGen oferece um nível de inteligência artificial de imagem para vídeo gratuito para que você possa explorar recursos e gerar seu primeiro vídeo sem pagar. Embora não seja completamente ilimitado, é um dos melhores pontos de partida gratuitos.

O HeyGen pode adicionar legendas automaticamente?

Sim. O HeyGen pode gerar automaticamente legendas em vários idiomas com base no seu roteiro ou narração. Você pode editar o texto, ajustar o estilo e exportar o vídeo com legendas embutidas ou em arquivos separados.

Posso alterar a proporção de aspecto para diferentes plataformas?

Sim. Você pode alternar entre os formatos 16:9, 9:16 e 1:1 a qualquer momento. O HeyGen adapta automaticamente seu layout, ritmo e elementos visuais para cada plataforma sem precisar reconstruir o vídeo do zero.

O HeyGen suporta modelos personalizados de marca?

O HeyGen permite que você personalize cores, fundos, tipografia e estilos de layout, para que você possa manter a consistência da marca em todas as suas saídas de vídeo.

Posso colaborar com minha equipe dentro do HeyGen?

Sim. Você pode compartilhar projetos, deixar comentários, revisar edições e gerenciar permissões em nível de equipe, facilitando o trabalho de várias pessoas na mesma linha de produção de vídeo.

Com que rapidez o HeyGen pode gerar um vídeo a partir de um roteiro?

A maioria dos vídeos é gerada em minutos. Roteiros mais curtos são renderizados quase instantaneamente, enquanto vídeos mais longos e com várias cenas podem levar um pouco mais de tempo, dependendo do comprimento e da complexidade.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Comece a criar com HeyGen

Transforme suas ideias em vídeos profissionais com IA.

CTA background