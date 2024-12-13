Melhores Práticas para Reduzir o Tamanho de Arquivos de Vídeo

Reduzir o tamanho do arquivo não precisa significar reduzir o impacto. Use estas dicas para otimizar seus vídeos para desempenho e distribuição:

Use cenas mais curtas ou corte trechos não utilizados antes de exportar

Escolha a exportação em 1080p ou 720p quando o tamanho do arquivo for mais importante

Adicione avatares de IA ou narrações sem aumentar significativamente o tamanho do arquivo

Use fundos simples para minimizar a complexidade na compressão

Visualize seu vídeo antes de exportar para garantir uma reprodução suave

Essas práticas ajudam a garantir que seus vídeos comprimidos permaneçam nítidos, carreguem rapidamente e sejam fáceis de compartilhar.