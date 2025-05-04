HeyGen logo

PDF para Vídeo: Transforme Documentos em Vídeos Narrados e Compartilháveis

Converta suas apresentações, whitepapers, manuais e relatórios em vídeos refinados em minutos com o conversor de pdf para vídeo da HeyGen. Faça upload de um PDF, escolha uma voz e estilo, e obtenha um MP4 finalizado com narração, visuais, legendas e exportações prontas para plataformas, sem necessidade de habilidades de edição.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Treinamento e eLearning

Treinamento e eLearning

Transforme manuais, POPs e PDFs de cursos em lições narradas com marcadores de capítulos e transcrições disponíveis para download.


Demonstrações de produto & habilitação de vendas

Demonstrações de produto & habilitação de vendas

Converta fichas técnicas, guias de produtos e apresentações de vendas em vídeos concisos que os representantes podem compartilhar com potenciais clientes.


Marketing e conteúdo social

Marketing e conteúdo social

Reaproveite whitepapers e estudos de caso transformando-os em vídeos curtos e cativantes e vídeos explicativos.


Comunicação interna e integração de novos colaboradores

Comunicação interna e integração de novos colaboradores

Produza vídeos de integração e atualizações da empresa consistentes e repetíveis a partir de documentos de políticas e manuais.

Liderança de pensamento & reaproveitamento de conteúdo

Liderança de pensamento & reaproveitamento de conteúdo

Transforme relatórios extensos e pesquisas em resumos de vídeo digeríveis que aumentam o alcance e o tempo no conteúdo, convertendo documentos em PDF.

Por que escolher HeyGen para PDF para vídeo

HeyGen automatiza as partes tediosas de transformar texto em vídeo para que equipes possam escalar o aprendizado, marketing e habilitação de vendas. Nossa ferramenta lê seu conteúdo, cria um storyboard cena por cena, adiciona narração com som natural e enriquece as páginas com visuais dinâmicos e movimento — tudo otimizado para retenção e compartilhamento.

Economize tempo de produção

Substitua horas de gravação e edição por alguns cliques. Gere um vídeo completo a partir de um PDF e vá direto para a distribuição.

Melhore a compreensão e o engajamento

Narração, texto na tela e movimento tornam conteúdos complexos mais fáceis de acompanhar e lembrar do que documentos estáticos.

Publique em qualquer lugar, instantaneamente

Exporte arquivos MP4, de legendas e formatos verticais otimizados para LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram e comunicações internas.

Geração automática de script e cena

HeyGen lê o seu documento PDF, extrai títulos e parágrafos, e divide o conteúdo em cenas cronometradas com avançadas funcionalidades de PDF no seu gerador de vídeo AI . Cada página do documento PDF se torna um slide de vídeo legível e ritmado para que sua mensagem flua naturalmente.

Roteiro para geração de cena.

Narração de IA com som natural

Faça upload de uma imagem, adicione seu roteiro e clique em gerar vídeo. O HeyGen cuida do resto. Transforme fotos em vídeos impressionantes em segundos com alta qualidade de vídeo. Esta é a ferramenta ideal de imagem para vídeo para quem precisa de criação de vídeo rápida em escala.

Narração por IA

Visuais de IA e vídeos de apoio contextuais

Adicione relevância e interesse visual automaticamente. HeyGen sugere imagens, ícones e clipes curtos para ilustrar ideias e destacar pontos de dados do seu documento.

Visuais de IA

Tradução e localização em escala

Com o tradutor de vídeos, você pode traduzir roteiros e gerar voiceovers e legendas localizadas para treinamentos ou campanhas de marketing globais sem a necessidade de regravar.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o gerador de vídeo em PDF

Dê vida aos seus PDFs e converta-os em vídeos impressionantes usando estes quatro passos simples.

Passo 1

Envie seu PDF

Arraste um arquivo, cole uma URL ou importe slides. O HeyGen aceita arquivos PDF de várias páginas até o limite do seu plano.

Passo 2

Escolha a voz, o estilo e o comprimento

Selecione uma voz de IA, tema visual, proporção de tela (16:9, 9:16, 1:1) e o ritmo desejado. Opcionalmente, clone sua voz para consistência da marca.

Passo 3

Revisar storyboard sugerido

Visualize a prévia da divisão de cena criada pela IA, troque os visuais, edite o texto na tela ou refine a narração com comandos em linguagem simples.

Passo 4

Gerar e exportar

Renderize um MP4 pronto para transmissão, legendas SRT e versões em tamanho para redes sociais para o seu vídeo narrado. Compartilhe um link, incorpore o vídeo ou baixe e publique.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quais tipos de PDF funcionam melhor com conversão de PDF para vídeo?

Documentos com títulos claros, listas com marcadores e seções lógicas convertem melhor porque o HeyGen pode criar cenas distintas a partir dessas dicas estruturais, transformando um PDF em um vídeo. Apresentações de slides, guias, manuais, relatórios e artigos técnicos todos produzem excelentes resultados ao converter PDF para vídeo.


Preciso gravar minha própria voz?

Não. Escolha de uma biblioteca de vozes naturais de IA ou clone uma voz com uma amostra curta para uma narração consistente no seu vídeo narrado. Você também pode fazer upload da sua própria narração se preferir ter controle total sobre a narração no seu vídeo envolvente.


Qual será a duração do vídeo gerado?

O tamanho do vídeo varia conforme o tamanho do seu PDF e o ritmo escolhido. O HeyGen oferece controles para a velocidade da narração e o tempo de cena, permitindo que você condense um documento longo em um resumo breve ou crie uma explicação detalhada completa.

Posso editar os visuais e o texto após a conversão?

Sim. Troque as imagens sugeridas, ajuste o texto na tela, altere o estilo das legendas ou ajuste o tempo. Regenere qualquer cena após as edições sem reconstruir todo o projeto para garantir que seu vídeo envolvente permaneça atualizado.

Legendas e traduções estão inclusas?

Sim. O HeyGen gera legendas automaticamente e suporta tradução para vários idiomas com dublagens sincronizadas e temporização de legendas para vídeos localizados.

Quais formatos de exportação estão disponíveis?

Exporte MP4s de alta qualidade, legendas SRT, imagens de miniatura e variantes verticais ou quadradas otimizadas para plataformas sociais e uploads em LMS.

Há uma marca d'água nas exportações gratuitas?

A política de marca d'água depende do seu plano HeyGen. Testes gratuitos podem incluir marcas d'água; planos pagos liberam exportações sem marca d'água, resolução mais alta e recursos avançados.

De quem são os vídeos que eu crio?

Você mantém a propriedade integral de todos os vídeos e ativos que criar. A HeyGen não reivindica direitos sobre o seu conteúdo. Certifique-se de que qualquer mídia de terceiros que você adicionar esteja licenciada adequadamente.

Quão segura está o conteúdo do meu PDF?

Seus uploads são criptografados durante a transferência e quando estão armazenados. Os planos empresariais oferecem controles adicionais, armazenamento privado e opções de conformidade para conteúdo sensível.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

