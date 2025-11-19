Comece a partir de uma URL de produto, um pequeno script ou algumas imagens e obtenha anúncios prontos para o Instagram em minutos. O HeyGen escreve ganchos automaticamente, combina textos com visuais, gera legendas e miniaturas, e exporta pacotes formatados para plataformas para que você possa testar mais rápido e escalar anúncios vencedores com IA.
Transforme as páginas de novos produtos em um conjunto de criativos para Feed, Reels e Stories para que você possa lançar campanhas pagas no mesmo dia.
Gere criativos consistentes e de alta qualidade para grandes catálogos de SKU com b-roll automatizado, close-ups e variações de texto por item.
Produza edições verticais e impactantes com ganchos imediatos e legendas otimizadas para Reels e Instagram Shorts para maximizar o engajamento inicial.
Entregue bibliotecas de anúncios prontas para o cliente com elementos da marca fixados, exportações organizadas e convenções de nomenclatura claras para que os uploads e testes permaneçam eficientes.
Crie mensagens personalizadas para públicos receptivos—destacando descontos, depoimentos ou benefícios de recursos para converter espectadores com alta intenção de compra.
Por que o HeyGen é o melhor script para vídeo com IA
HeyGen transforma qualquer roteiro em um vídeo de alta qualidade e aparência realista em minutos. Comece com uma ideia inicial, um roteiro bem elaborado ou até mesmo alguns tópicos. HeyGen gera cenas de diálogo realistas com controles avançados, permitindo que você passe das palavras para um vídeo finalizado sem um fluxo de trabalho de produção tradicional.
Transforme roteiros em vídeos refinados em minutos. É muito mais rápido e barato do que filmar, refazer cenas ou lidar com cronogramas de edição complicados.
Crie vídeos de nível profissional com um fluxo de trabalho simples e intuitivo. Sem necessidade de experiência em edição. Sem configuração técnica. Apenas escreva, gere, refine
Do seu primeiro rascunho até a exportação final, o editor baseado em texto da HeyGen simplifica todo o processo. Atualize linhas, ajuste o ritmo, revise cenas e itere rapidamente, como se estivesse editando um documento, e não uma linha do tempo.
Link para geração de anúncios a partir de páginas de produtos
Cole um URL de produto ou página de destino e o HeyGen extrai imagens, especificações e pontos de venda para criar um storyboard. O fluxo de trabalho de link para anúncio converte o conteúdo da página em cenas curtas focadas em benefícios e painéis de carrossel sem necessidade de composição manual.
Cópia e combinação criativa ajustadas para o Instagram
A HeyGen escreve legendas que fazem você parar para ler, opções de títulos e CTAs alinhados com a intenção do Instagram e os combina com visuais. Variadas versões de texto são emparelhadas com opções de imagem ou vídeo para criar conjuntos de conceitos testáveis para a criação de anúncios.
Saídas prontas para vídeo vertical e carrossel
Crie edições verticais curtas com ganchos impactantes e legendas legíveis, ou carrosséis de múltiplos painéis que contam uma história do produto. Cada exportação segue as regras de formatação do Instagram para que os uploads estejam prontos sem necessidade de retrabalho.
Kit de marca e controles de estilo
Aplique logotipos, fontes, cores e elementos de marca fixos para que toda criação permaneça alinhada à marca. Use modelos para garantir a consistência visual em campanhas e equipes.
Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o gerador de anúncios do Instagram com IA
Dê vida às suas ideias de anúncio em quatro passos simples com o avançado gerador de anúncios do Instagram da HeyGen.
Cole um URL de produto, faça upload de imagens ou insira um roteiro curto para criar anúncios facilmente. A HeyGen analisa o conteúdo e elabora conceitos cena por cena.
Selecione proporções de aspecto, voz ou avatar e aplique seu kit de marca. Escolha uma direção criativa como UGC, cinematográfica ou minimalista.
Produza múltiplos rascunhos com ganchos alternativos, chamadas para ação e tratamentos visuais. Visualize lado a lado, ajuste o texto ou as imagens e gere novamente versões para testes.
Baixe MP4s, miniaturas, SRTs e pacotes zip organizados formatados para o Instagram usando o criador de anúncios. Faça upload para o seu gerenciador de anúncios e comece os testes A/B estruturados.
Um gerador de anúncios para Instagram baseado em IA converte briefings, URLs de produtos, imagens ou roteiros em ativos de anúncios prontos — texto, visuais, edições de vídeo e pacotes de exportação — utilizando composição automática de cenas, síntese de voz e formatação otimizada para os espaços do Instagram
Não. O HeyGen pode gerar anúncios de imagem e vídeo a partir de páginas de produtos, imagem para vídeo, ou texto para vídeo. Se preferir, você pode fazer o upload de suas próprias filmagens e o HeyGen irá editá-las e formatá-las para o Instagram.
Sim. O HeyGen suporta publicações no Feed, carrosséis, Stories e edições verticais de formato curto. Cada saída é otimizada para áreas de texto seguras, proporção de aspecto e legibilidade de legendas.
Mapeie um CSV ou feed de produtos para um modelo, e a ferramenta de IA criará variantes criativas por SKU, aplicando ativos da marca e convenções de nomenclatura para que você possa implantar anúncios em larga escala.
Sim. Utilize ferramentas de localização e tradutor de vídeo para traduzir roteiros, regenerar dublagens e criar legendas sincronizadas, de modo que os conteúdos localizados pareçam nativos sem a necessidade de refilmagens.
A HeyGen exporta vídeos em MP4, PNGs de alta resolução, arquivos de legendas SRT/VTT e pacotes zip com miniaturas e metadados prontos para upload.
A HeyGen organiza variantes criativas em conjuntos de teste, sugere combinações de público e produz pacotes de exportação limpos para testes A/B, para que as equipes possam identificar rapidamente os ganchos e visuais de melhor desempenho.
Você mantém a propriedade dos anúncios que cria. A HeyGen utiliza ativos licenciados e os resultados gerados são fornecidos para uso comercial. Certifique-se de que qualquer conteúdo de terceiros que você carregar tenha os direitos apropriados.
