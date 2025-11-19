HeyGen logo

Gerador de Anúncios para Instagram com IA: Crie Anúncios Instantaneamente

Comece a partir de uma URL de produto, um pequeno script ou algumas imagens e obtenha anúncios prontos para o Instagram em minutos. O HeyGen escreve ganchos automaticamente, combina textos com visuais, gera legendas e miniaturas, e exporta pacotes formatados para plataformas para que você possa testar mais rápido e escalar anúncios vencedores com IA.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Lançamentos de produtos e promoções relâmpago

Lançamentos de produtos e promoções relâmpago

Transforme as páginas de novos produtos em um conjunto de criativos para Feed, Reels e Stories para que você possa lançar campanhas pagas no mesmo dia.

Escala de catálogo e marketplace

Escala de catálogo e marketplace

Gere criativos consistentes e de alta qualidade para grandes catálogos de SKU com b-roll automatizado, close-ups e variações de texto por item.

Testes sociais em formato curto

Testes sociais em formato curto

Produza edições verticais e impactantes com ganchos imediatos e legendas otimizadas para Reels e Instagram Shorts para maximizar o engajamento inicial.

Entrega de agência e pacotes para clientes

Entrega de agência e pacotes para clientes

Entregue bibliotecas de anúncios prontas para o cliente com elementos da marca fixados, exportações organizadas e convenções de nomenclatura claras para que os uploads e testes permaneçam eficientes.

Retargeting e criativo dinâmico

Retargeting e criativo dinâmico

Crie mensagens personalizadas para públicos receptivos—destacando descontos, depoimentos ou benefícios de recursos para converter espectadores com alta intenção de compra.

Por que o HeyGen é o melhor script para vídeo com IA

HeyGen transforma qualquer roteiro em um vídeo de alta qualidade e aparência realista em minutos. Comece com uma ideia inicial, um roteiro bem elaborado ou até mesmo alguns tópicos. HeyGen gera cenas de diálogo realistas com controles avançados, permitindo que você passe das palavras para um vídeo finalizado sem um fluxo de trabalho de produção tradicional.

Geração ultrarrápida

Transforme roteiros em vídeos refinados em minutos. É muito mais rápido e barato do que filmar, refazer cenas ou lidar com cronogramas de edição complicados.

Curva de aprendizado zero

Crie vídeos de nível profissional com um fluxo de trabalho simples e intuitivo. Sem necessidade de experiência em edição. Sem configuração técnica. Apenas escreva, gere, refine

Editor criativo tudo-em-um

Do seu primeiro rascunho até a exportação final, o editor baseado em texto da HeyGen simplifica todo o processo. Atualize linhas, ajuste o ritmo, revise cenas e itere rapidamente, como se estivesse editando um documento, e não uma linha do tempo.

Link para geração de anúncios a partir de páginas de produtos

Cole um URL de produto ou página de destino e o HeyGen extrai imagens, especificações e pontos de venda para criar um storyboard. O fluxo de trabalho de link para anúncio converte o conteúdo da página em cenas curtas focadas em benefícios e painéis de carrossel sem necessidade de composição manual.

Uma mulher segurando um sapato Croc rosa claro, com uma imagem em miniatura do sapato no canto superior direito.

Cópia e combinação criativa ajustadas para o Instagram

A HeyGen escreve legendas que fazem você parar para ler, opções de títulos e CTAs alinhados com a intenção do Instagram e os combina com visuais. Variadas versões de texto são emparelhadas com opções de imagem ou vídeo para criar conjuntos de conceitos testáveis para a criação de anúncios.

Interface de compras ao vivo apresentando uma mulher segurando base, com botões interativos 'Peça agora' e 'Adicionar ao carrinho'.

Saídas prontas para vídeo vertical e carrossel

Crie edições verticais curtas com ganchos impactantes e legendas legíveis, ou carrosséis de múltiplos painéis que contam uma história do produto. Cada exportação segue as regras de formatação do Instagram para que os uploads estejam prontos sem necessidade de retrabalho.

Várias telas de smartphones exibindo um vídeo ao vivo de uma mulher, com opções de idiomas como Francês, Espanhol, Chinês e Alemão.

Kit de marca e controles de estilo

Aplique logotipos, fontes, cores e elementos de marca fixos para que toda criação permaneça alinhada à marca. Use modelos para garantir a consistência visual em campanhas e equipes.

Homem sorridente com uma camisa florida, sobreposta por uma paleta 'Cores da Marca' mostrando vários amostras de cores.

Miro
"Isso deu aos nossos escritores o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que eu não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como usar o gerador de anúncios do Instagram com IA

Dê vida às suas ideias de anúncio em quatro passos simples com o avançado gerador de anúncios do Instagram da HeyGen.

Passo 1

Adicione sua fonte à ferramenta de IA

Cole um URL de produto, faça upload de imagens ou insira um roteiro curto para criar anúncios facilmente. A HeyGen analisa o conteúdo e elabora conceitos cena por cena.

Passo 2

Escolha formatos e estilo da marca

Selecione proporções de aspecto, voz ou avatar e aplique seu kit de marca. Escolha uma direção criativa como UGC, cinematográfica ou minimalista.

Passo 3

Gerar variantes e refinar

Produza múltiplos rascunhos com ganchos alternativos, chamadas para ação e tratamentos visuais. Visualize lado a lado, ajuste o texto ou as imagens e gere novamente versões para testes.

Passo 4

Exportar e iniciar campanhas

Baixe MP4s, miniaturas, SRTs e pacotes zip organizados formatados para o Instagram usando o criador de anúncios. Faça upload para o seu gerenciador de anúncios e comece os testes A/B estruturados.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de anúncios do Instagram com IA?

Um gerador de anúncios para Instagram baseado em IA converte briefings, URLs de produtos, imagens ou roteiros em ativos de anúncios prontos — texto, visuais, edições de vídeo e pacotes de exportação — utilizando composição automática de cenas, síntese de voz e formatação otimizada para os espaços do Instagram

Preciso filmar para usar o HeyGen?

Não. O HeyGen pode gerar anúncios de imagem e vídeo a partir de páginas de produtos, imagem para vídeo, ou texto para vídeo. Se preferir, você pode fazer o upload de suas próprias filmagens e o HeyGen irá editá-las e formatá-las para o Instagram.

O HeyGen pode criar anúncios em carrossel e stories?

Sim. O HeyGen suporta publicações no Feed, carrosséis, Stories e edições verticais de formato curto. Cada saída é otimizada para áreas de texto seguras, proporção de aspecto e legibilidade de legendas.

Como funciona a geração de lotes para grandes catálogos?

Mapeie um CSV ou feed de produtos para um modelo, e a ferramenta de IA criará variantes criativas por SKU, aplicando ativos da marca e convenções de nomenclatura para que você possa implantar anúncios em larga escala.

Posso localizar anúncios para diferentes países?

Sim. Utilize ferramentas de localização e tradutor de vídeo para traduzir roteiros, regenerar dublagens e criar legendas sincronizadas, de modo que os conteúdos localizados pareçam nativos sem a necessidade de refilmagens.

Quais formatos posso exportar?

A HeyGen exporta vídeos em MP4, PNGs de alta resolução, arquivos de legendas SRT/VTT e pacotes zip com miniaturas e metadados prontos para upload.

Como o HeyGen oferece suporte a testes e otimização?

A HeyGen organiza variantes criativas em conjuntos de teste, sugere combinações de público e produz pacotes de exportação limpos para testes A/B, para que as equipes possam identificar rapidamente os ganchos e visuais de melhor desempenho.

Quem é o proprietário do conteúdo produzido com o HeyGen?

Você mantém a propriedade dos anúncios que cria. A HeyGen utiliza ativos licenciados e os resultados gerados são fornecidos para uso comercial. Certifique-se de que qualquer conteúdo de terceiros que você carregar tenha os direitos apropriados.

