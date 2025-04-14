Transforme clipes brutos em vídeos polidos com um editor que é simples e inteligente. O editor de vídeo AI da HeyGen ajuda você a cortar, consertar e aprimorar vídeos usando controles de nível de texto, para que você possa gastar menos tempo com linhas do tempo e mais tempo em histórias que ganham cliques usando as melhores ferramentas de IA.
Transforme gravações longas em clipes curtos e focados para feeds e stories usando ferramentas de edição de vídeo. Utilize o editor para encontrar momentos chave, adicionar legendas e ajustar o enquadramento para que tudo esteja pronto para a rolagem. Isso ajuda você a publicar frequentemente sem ter que começar do zero.
Aprimore as gravações do produto transformando-as em demonstrações claras e úteis. Elimine pausas e erros, adicione destaques e sobreponha texto que explique os principais benefícios. Os clientes podem ver como seu produto funciona em segundos.
Organize gravações de tela, resumos de reuniões e conteúdos de treinamento em lições estruturadas. O editor de vídeo AI ajuda a padronizar o estilo e o áudio para que cada vídeo pareça profissional. Novos funcionários e equipes podem revisitar o conteúdo de vídeo online sempre que precisarem.
Recorte conteúdos longos em destaques, curtas e segmentos baseados em tópicos. Adicione títulos e legendas para que cada segmento possa existir de forma independente. Isso prolonga a vida de cada webinar e entrevista, tornando-os adequados para compartilhamento de vídeos online.
Edite vídeos promocionais rapidamente conforme ofertas ou mensagens mudam. Troque cenas, ajuste textos e teste vários ganchos sem precisar regravar. Equipes podem manter campanhas atualizadas enquanto permanecem dentro do orçamento.
Transforme gravações em vídeos claros e passo a passo. Aperfeiçoe cada etapa, adicione instruções na tela e gere legendas para o público global. Isso reduz solicitações de suporte e potencializa o autoatendimento dos usuários.
Por que escolher o HeyGen como seu editor de vídeo AI
HeyGen reúne poderosas ferramentas de edição de vídeo em um espaço de trabalho limpo e baseado em navegador. Você pode cortar, remodelar e localizar vídeos em alguns passos guiados, sem precisar aprender a usar softwares de edição tradicionais. Funciona tão bem para clipes curtos quanto para apresentações completas e campanhas.
Faça alterações dizendo ao editor o que você deseja, como remover uma seção ou atualizar uma linha de narração. HeyGen transforma essas instruções em cortes e ajustes precisos instantaneamente. Isso mantém seu fluxo de trabalho rápido mesmo quando você é novo na edição.
Elimine ruídos de fundo, melhore o ritmo e alinhe os visuais para que tudo pareça consistente. O editor de vídeo com IA ajuda a manter a qualidade alta com ajustes manuais mínimos, permitindo que você edite vídeos com IA de forma eficiente. Seus vídeos com IA parecem e soam refinados em todas as plataformas.
Redimensione, reenquadre e legende vídeos para diferentes formatos de uma só vez com o software de edição de vídeo. Você pode transformar um único vídeo de origem em várias versões para e-mail, feeds sociais e canais internos. Isso maximiza o alcance de cada conteúdo que você cria.
Controles de edição baseados em texto
Descreva as edições que você precisa, como cortar uma seção ou alterar uma linha de narração. O editor realiza cortes e ajustes precisos com base no seu pedido. Você ainda mantém o controle total para ajustar os resultados finais.
Áudio inteligente, legendas e narrações
Melhore a clareza da fala, reduza o ruído de fundo e gere legendas com apenas alguns cliques. Você também pode adicionar narrações em IA em vários idiomas para uma rápida localização. Isso mantém os vídeos acessíveis e prontos para serem assistidos sem som.
Layouts visuais, reformulação e ativos
Reenquadre vídeos para formatos verticais, quadrados ou paisagem sem perder os assuntos principais usando o gerador de vídeo com IA. Adicione sobreposições, títulos e elementos da marca para que cada clipe corresponda à sua identidade visual. O processo permanece simples mesmo quando você lida com várias saídas.
Exportação rápida e predefinições consistentes com a marca
Salve predefinições para o estilo da marca, formatos e tratamentos de legendas. Aplique-as a novos projetos para obter resultados consistentes. Quando estiver pronto, exporte vídeos de alta qualidade adequados para suas plataformas preferidas.
Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o Editor de Vídeo com IA
HeyGen torna a edição de vídeo com IA acessível, mesmo que você nunca tenha mexido em uma linha do tempo antes. O fluxo de trabalho te guia desde as filmagens brutas até o conteúdo finalizado em alguns passos claros.
Faça o upload do seu material ou traga uma gravação da sua fonte preferida. O editor prepara uma transcrição e um resumo para que você possa ver o seu conteúdo tanto em texto quanto em vídeo.
Selecione os formatos de saída para seus canais e aplique os predefinições da marca. Isso define fontes, cores e escolhas básicas de layout desde o início com as melhores práticas de design de IA.
Use os comandos de transcrição e de nível de texto para cortar, mover e ajustar cenas. Adicione títulos, legendas e transições simples com alguns cliques.
Revise o vídeo finalizado e faça pequenos ajustes conforme necessário. Em seguida, exporte sua versão principal e também tamanhos ou variantes de orientação adicionais para plataformas como o TikTok.
Um editor de vídeo com IA é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para ajudá-lo a cortar, refinar e aprimorar vídeos. Ele automatiza tarefas como cortes, reenquadramento, legendagem e limpeza de áudio para que você possa concluir projetos mais rapidamente.
Não. O HeyGen é desenvolvido para profissionais de marketing, educadores e equipes sem experiência tradicional em edição. Controles baseados em texto e interfaces simples substituem linhas do tempo complexas para que você possa aprender na prática.
Sim. Você pode criar vídeos verticais e quadrados otimizados para feeds e stories. O editor facilita a extração de destaques, adição de legendas e adaptação do conteúdo para cada plataforma.
Sim. Você pode gerar legendas e dublagens com IA em diversos idiomas por meio do video translator. Isso ajuda a reaproveitar a mesma estrutura de vídeo para diferentes regiões e públicos sem a necessidade de refilmagens.
Sim. Você pode reformatar seu conteúdo para formatos verticais, paisagem ou quadrados a partir do mesmo projeto. Os assuntos permanecem centralizados e legíveis, então você não precisa refazer a sua edição.
O editor de vídeo de IA pode reduzir ruídos, nivelar o volume suavemente e enfatizar a fala automaticamente. Isso significa vozes mais claras e experiências auditivas mais consistentes sem a necessidade de mixagem manual.
Sim. Você pode fazer upload de logotipos, cores, fontes e mídias que refletem sua marca. Salve-os como predefinições no AI video generator para que cada novo projeto permaneça visualmente alinhado com suas diretrizes.
Sim. As equipes podem compartilhar projetos, revisar edições e manter as regras da marca consistentes. Isso permite que diferentes pessoas contribuam enquanto o resultado final permanece coeso.
Clipes de cabeças falantes, gravações de tela, webinars, vídeos explicativos, demonstrações de produtos e vídeos sociais funcionam muito bem. Qualquer vídeo que se beneficie de um ritmo mais apertado, legendas claras e melhor enquadramento é adequado.
Sim. Você pode criar vários vídeos curtos a partir de uma única fonte selecionando diferentes destaques e ganchos usando software de edição de vídeo. Isso te dá mais conteúdo para compartilhar enquanto grava apenas uma vez.
