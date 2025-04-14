HeyGen logo

Editor de Vídeo com IA: Crie Vídeos Prontos para Publicação em Minutos

Transforme clipes brutos em vídeos polidos com um editor que é simples e inteligente. O editor de vídeo AI da HeyGen ajuda você a cortar, consertar e aprimorar vídeos usando controles de nível de texto, para que você possa gastar menos tempo com linhas do tempo e mais tempo em histórias que ganham cliques usando as melhores ferramentas de IA.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo

Clipes sociais curtos e destaques

Clipes sociais curtos e destaques

Transforme gravações longas em clipes curtos e focados para feeds e stories usando ferramentas de edição de vídeo. Utilize o editor para encontrar momentos chave, adicionar legendas e ajustar o enquadramento para que tudo esteja pronto para a rolagem. Isso ajuda você a publicar frequentemente sem ter que começar do zero.

Demonstrações de produtos e explicação das funcionalidades

Demonstrações de produtos e explicação das funcionalidades

Aprimore as gravações do produto transformando-as em demonstrações claras e úteis. Elimine pausas e erros, adicione destaques e sobreponha texto que explique os principais benefícios. Os clientes podem ver como seu produto funciona em segundos.

Treinamento, integração e atualizações internas

Treinamento, integração e atualizações internas

Organize gravações de tela, resumos de reuniões e conteúdos de treinamento em lições estruturadas. O editor de vídeo AI ajuda a padronizar o estilo e o áudio para que cada vídeo pareça profissional. Novos funcionários e equipes podem revisitar o conteúdo de vídeo online sempre que precisarem.

Webinars, podcasts e liderança de pensamento

Webinars, podcasts e liderança de pensamento

Recorte conteúdos longos em destaques, curtas e segmentos baseados em tópicos. Adicione títulos e legendas para que cada segmento possa existir de forma independente. Isso prolonga a vida de cada webinar e entrevista, tornando-os adequados para compartilhamento de vídeos online.

Campanhas de marketing e anúncios pagos

Campanhas de marketing e anúncios pagos

Edite vídeos promocionais rapidamente conforme ofertas ou mensagens mudam. Troque cenas, ajuste textos e teste vários ganchos sem precisar regravar. Equipes podem manter campanhas atualizadas enquanto permanecem dentro do orçamento.

Tutoriais, explicativos e conteúdo de suporte

Tutoriais, explicativos e conteúdo de suporte

Transforme gravações em vídeos claros e passo a passo. Aperfeiçoe cada etapa, adicione instruções na tela e gere legendas para o público global. Isso reduz solicitações de suporte e potencializa o autoatendimento dos usuários.

Por que escolher o HeyGen como seu editor de vídeo AI

HeyGen reúne poderosas ferramentas de edição de vídeo em um espaço de trabalho limpo e baseado em navegador. Você pode cortar, remodelar e localizar vídeos em alguns passos guiados, sem precisar aprender a usar softwares de edição tradicionais. Funciona tão bem para clipes curtos quanto para apresentações completas e campanhas.

Edite com uma linguagem simples, não com cronogramas complicados

Faça alterações dizendo ao editor o que você deseja, como remover uma seção ou atualizar uma linha de narração. HeyGen transforma essas instruções em cortes e ajustes precisos instantaneamente. Isso mantém seu fluxo de trabalho rápido mesmo quando você é novo na edição.

Corrija o áudio e o visual em um único espaço de trabalho

Elimine ruídos de fundo, melhore o ritmo e alinhe os visuais para que tudo pareça consistente. O editor de vídeo com IA ajuda a manter a qualidade alta com ajustes manuais mínimos, permitindo que você edite vídeos com IA de forma eficiente. Seus vídeos com IA parecem e soam refinados em todas as plataformas.

Escale conteúdo para cada canal rapidamente

Redimensione, reenquadre e legende vídeos para diferentes formatos de uma só vez com o software de edição de vídeo. Você pode transformar um único vídeo de origem em várias versões para e-mail, feeds sociais e canais internos. Isso maximiza o alcance de cada conteúdo que você cria.

Controles de edição baseados em texto

Descreva as edições que você precisa, como cortar uma seção ou alterar uma linha de narração. O editor realiza cortes e ajustes precisos com base no seu pedido. Você ainda mantém o controle total para ajustar os resultados finais.

Uma mulher está sentada em um sofá ao lado de um balão de conversa intitulado "Converse com a Diane" descrevendo um sofá.

Áudio inteligente, legendas e narrações

Melhore a clareza da fala, reduza o ruído de fundo e gere legendas com apenas alguns cliques. Você também pode adicionar narrações em IA em vários idiomas para uma rápida localização. Isso mantém os vídeos acessíveis e prontos para serem assistidos sem som.

Uma tela exibindo um slide de apresentação, opções de estilização de texto, uma mulher falando, e a palavra 'inesquecível'.

Layouts visuais, reformulação e ativos

Reenquadre vídeos para formatos verticais, quadrados ou paisagem sem perder os assuntos principais usando o gerador de vídeo com IA. Adicione sobreposições, títulos e elementos da marca para que cada clipe corresponda à sua identidade visual. O processo permanece simples mesmo quando você lida com várias saídas.

Homem sorridente com uma camisa florida, emoldurado, com uma paleta de "Cores da Marca" exibindo azuis e cinzas.

Exportação rápida e predefinições consistentes com a marca

Salve predefinições para o estilo da marca, formatos e tratamentos de legendas. Aplique-as a novos projetos para obter resultados consistentes. Quando estiver pronto, exporte vídeos de alta qualidade adequados para suas plataformas preferidas.

Um homem sorridente com uma camisa azul ao lado de um painel de UI mostrando opções de exportação SCORM com "SCORM 1.2" selecionado.

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Como funciona

Como usar o Editor de Vídeo com IA

HeyGen torna a edição de vídeo com IA acessível, mesmo que você nunca tenha mexido em uma linha do tempo antes. O fluxo de trabalho te guia desde as filmagens brutas até o conteúdo finalizado em alguns passos claros.

Passo 1

Importe seu vídeo ou gravação

Faça o upload do seu material ou traga uma gravação da sua fonte preferida. O editor prepara uma transcrição e um resumo para que você possa ver o seu conteúdo tanto em texto quanto em vídeo.

Passo 2

Escolha seus formatos e predefinições de estilo

Selecione os formatos de saída para seus canais e aplique os predefinições da marca. Isso define fontes, cores e escolhas básicas de layout desde o início com as melhores práticas de design de IA.

Passo 3

Edite usando texto e controles simples

Use os comandos de transcrição e de nível de texto para cortar, mover e ajustar cenas. Adicione títulos, legendas e transições simples com alguns cliques.

Passo 4

Visualizar, exportar e reutilizar

Revise o vídeo finalizado e faça pequenos ajustes conforme necessário. Em seguida, exporte sua versão principal e também tamanhos ou variantes de orientação adicionais para plataformas como o TikTok.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um editor de vídeo com IA?

Um editor de vídeo com IA é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para ajudá-lo a cortar, refinar e aprimorar vídeos. Ele automatiza tarefas como cortes, reenquadramento, legendagem e limpeza de áudio para que você possa concluir projetos mais rapidamente.

Preciso de experiência prévia em edição para usar o HeyGen?

Não. O HeyGen é desenvolvido para profissionais de marketing, educadores e equipes sem experiência tradicional em edição. Controles baseados em texto e interfaces simples substituem linhas do tempo complexas para que você possa aprender na prática.

Posso usar o editor de vídeo AI para conteúdo social de curta duração?

Sim. Você pode criar vídeos verticais e quadrados otimizados para feeds e stories. O editor facilita a extração de destaques, adição de legendas e adaptação do conteúdo para cada plataforma.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas para legendas e áudio?

Sim. Você pode gerar legendas e dublagens com IA em diversos idiomas por meio do video translator. Isso ajuda a reaproveitar a mesma estrutura de vídeo para diferentes regiões e públicos sem a necessidade de refilmagens.

Posso ajustar as proporções de aspecto depois que um vídeo é criado?

Sim. Você pode reformatar seu conteúdo para formatos verticais, paisagem ou quadrados a partir do mesmo projeto. Os assuntos permanecem centralizados e legíveis, então você não precisa refazer a sua edição.

Como a IA ajuda a melhorar a qualidade do áudio?

O editor de vídeo de IA pode reduzir ruídos, nivelar o volume suavemente e enfatizar a fala automaticamente. Isso significa vozes mais claras e experiências auditivas mais consistentes sem a necessidade de mixagem manual.

Posso adicionar minha própria marca e ativos aos vídeos editados?

Sim. Você pode fazer upload de logotipos, cores, fontes e mídias que refletem sua marca. Salve-os como predefinições no AI video generator para que cada novo projeto permaneça visualmente alinhado com suas diretrizes.

O HeyGen é adequado para colaboração em equipe?

Sim. As equipes podem compartilhar projetos, revisar edições e manter as regras da marca consistentes. Isso permite que diferentes pessoas contribuam enquanto o resultado final permanece coeso.

Quais tipos de vídeos são mais adequados para o editor de vídeo AI?

Clipes de cabeças falantes, gravações de tela, webinars, vídeos explicativos, demonstrações de produtos e vídeos sociais funcionam muito bem. Qualquer vídeo que se beneficie de um ritmo mais apertado, legendas claras e melhor enquadramento é adequado.

Posso reaproveitar um vídeo longo em vários clipes menores?

Sim. Você pode criar vários vídeos curtos a partir de uma única fonte selecionando diferentes destaques e ganchos usando software de edição de vídeo. Isso te dá mais conteúdo para compartilhar enquanto grava apenas uma vez.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

