Comece a partir de uma URL de produto, um roteiro curto ou um briefing simples e obtenha cópias de anúncios para o Facebook polidas sem a necessidade de filmagem ou edição manual. O HeyGen gera automaticamente o texto, visuais, proporções e versões localizadas para que as equipes possam lançar variantes de anúncios de alta performance mais rapidamente.
Quando o período de lançamento de um produto é curto, as produções tradicionais atrasam você. Cole a URL do produto ou um resumo e o HeyGen irá gerar anúncios de vídeo ou imagem focados, com ganchos claros e chamadas para ação, para que você possa lançar campanhas em horas em vez de semanas.
Converter muitos SKUs em anúncios é intensivo em recursos, especialmente ao usar um gerador de anúncios AI. A HeyGen automatiza a geração criativa para cada produto, produzindo visuais e textos consistentes para que as equipes possam executar campanhas paralelas para grandes catálogos sem aumentar o número de funcionários usando nosso gerador de anúncios AI.
Expandir para novos mercados requer criativos traduzidos. A HeyGen traduz roteiros, recria dublagens e alinha legendas e ritmo para que você possa testar mensagens localizadas de forma rápida e econômica.
Formatos curtos favorecem edições que capturam a atenção e um ritmo ágil. A HeyGen cria vídeos verticais e quadrados otimizados para Reels e Stories com ganchos rápidos, legendas legíveis e temporização pronta para a plataforma, a fim de impulsionar o engajamento inicial.
O retargeting necessita de muitas mensagens personalizadas para ressoar. A HeyGen cria variantes customizadas para segmentos de audiência, destacando benefícios, descontos ou prova social para aumentar as taxas de conversão de tráfego qualificado com cópias de anúncios sob medida.
As agências devem fornecer volume e consistência para os clientes. HeyGen acelera a criação de campanhas, impõe diretrizes de marca com kits de marca reutilizáveis e exporta ativos organizados para gerentes de anúncios e ferramentas de relatórios.
Por que Heygen é o Melhor Gerador de Anúncios para Facebook com IA
A HeyGen combina produção rápida, criativos otimizados para plataformas e testes automatizados para ajudar equipes a escalar anúncios no Facebook sem um estúdio. Gere múltiplos conceitos de anúncio, traduza roteiros e itere rapidamente para melhorar o ROI.
Gere criativos prontos para lançamento no Facebook a partir de texto ou uma URL em minutos. HeyGen cria visuais, movimento e cópias na tela usando uma ferramenta de IA, permitindo que as equipes dispensem filmagens e longos ciclos de edição.
Redimensione e formate automaticamente criativos para Feed, Stories, Reels e Messenger. O HeyGen garante que as proporções, o ritmo e as legendas estejam de acordo com as regras de colocação e melhores práticas do Facebook.
HeyGen sugere públicos, cria conjuntos de variantes para testes A/B e otimiza textos e visuais ao longo do tempo para que seus anúncios recebam mais cliques e custos menores.
Link para o fluxo de trabalho de criação de vídeo e imagem
Cole o URL de um produto ou página de destino e o HeyGen extrairá mensagens-chave, imagens e fotos do produto. O sistema mapeia esses ativos em rascunhos multi-cena e gera criativos em imagem e vídeo prontos para campanhas no Facebook sem composição manual. Use o link para o fluxo de vídeo para transformar páginas de produtos em clipes sociais curtos ou quadros de anúncios estáticos instantaneamente.
Redação automatizada e combinações criativas
HeyGen cria títulos, textos principais e CTAs personalizados para o objetivo da sua campanha. O motor combina variantes de texto com visuais gerados e ganchos sugeridos para produzir dezenas de conceitos de anúncios. Cada rascunho segue as restrições de comprimento de texto da plataforma e utiliza padrões de persuasão testados para melhorar as taxas de cliques e conversão.
Opções de localização e voz integradas
Traduza roteiros e regenere a narração com o video translator, para que você possa veicular anúncios em diversos mercados rapidamente usando nosso criador de anúncios AI. A HeyGen suporta síntese de voz multilíngue e sincronização labial para anúncios em vídeo e atualiza legendas e textos na tela para que as peças publicitárias localizadas pareçam nativas e consistentes.
Ferramentas de geração em lote e teste de variantes
Crie e exporte grandes lotes de variantes de anúncios alterando ganchos, imagens ou CTAs. O HeyGen organiza as exportações por convenções de nomenclatura e configurações prontas para a plataforma, facilitando a realização de testes A B estruturados e a iteração em vencedores sem retrabalho demorado.
Como usar o gerador de anúncios do Facebook AI
Crie anúncios no Facebook em quatro passos simples, do briefing aos ativos prontos para lançamento.
Cole uma página de produto, faça upload de imagens ou insira um roteiro breve. A HeyGen analisa os detalhes do produto, características e ativos visuais para construir um conceito criativo inicial.
Escolha proporções de aspecto, ritmo e temas visuais para Feed, Stories, Reels ou Messenger. Aplique seu kit de marca para manter as cores, fontes e logotipos consistentes.
Visualize múltiplos rascunhos de texto e visuais, ajuste títulos ou imagens e gere variantes adicionais. Use sugestões integradas para aprimorar ganchos e CTAs.
Baixe ativos em MP4 ou PNG otimizados para cada localização, ou exporte lotes organizados para o seu gerenciador de anúncios. As saídas do HeyGen estão prontas para serem carregadas e testadas imediatamente.
Um gerador de anúncios do Facebook com IA automatiza a criação de anúncios usando texto, imagens ou links de produtos. O HeyGen converte briefings em criativos de anúncios completos, gerando cópia, visuais, movimento e exportações. Você fornece a ideia ou URL e o motor constrói ativos prontos para lançamento, permitindo que as equipes produzam mais anúncios com menos custo e tempo.
Sim. O HeyGen suporta fluxos de trabalho de imagem para vídeo e texto para vídeo, permitindo que você produza anúncios estáticos de imagem, clipes de vídeo curtos e criativos sociais com várias cenas. O sistema formata automaticamente os ativos para posicionamentos verticais, quadrados e horizontais e otimiza o ritmo e a colocação de legendas para cada formato.
Não. O HeyGen gera textos persuasivos, ganchos sugeridos e visuais correspondentes automaticamente. Você pode personalizar os resultados, mas os rascunhos padrão são criados para atender aos limites das plataformas e às melhores práticas de conversão, de modo que equipes sem designers ainda possam lançar campanhas de alta qualidade.
HeyGen cria várias variantes de títulos, descrições, visuais e CTAs para que você possa realizar testes A/B rapidamente com nosso gerador de cópias de anúncios para o Facebook. A plataforma organiza exportações em lote e sugere combinações de público e formato para ajudar você a iterar mais rápido e escalar as versões que apresentam o melhor desempenho.
Sim. Utilize as ferramentas de tradução de vídeo e localização para traduzir roteiros, regenerar voiceovers mantendo o tom original, e atualizar legendas e textos na tela. Criativos localizados são reconstruídos com ajustes de tempo e visuais para parecerem naturais em cada idioma, garantindo cópias publicitárias eficazes.
Aplique kits de marca com logotipos, cores e fontes que a HeyGen impõe em rascunhos para cópias de anúncios eficazes no Facebook. Você pode bloquear elementos, aprovar modelos e exportar ativos consistentes para vários clientes ou linhas de produtos a fim de manter campanhas de marca em grande escala.
A HeyGen exporta arquivos de vídeo MP4 e imagens PNG de alta resolução formatados para Feed, Stories, Reels, Messenger e colocações em fluxo. As opções de exportação em lote facilitam a produção de arquivos prontos para a plataforma para gerentes de anúncios e ferramentas de campanha, aprimorando nosso processo de criação de anúncios.
Você mantém a propriedade de todas as criações que produzir. A HeyGen utiliza ativos licenciados e o conteúdo gerado é fornecido para uso comercial. Certifique-se sempre de que quaisquer materiais de terceiros que você carregar tenham os direitos apropriados para publicidade.
A HeyGen cria peças publicitárias seguindo as melhores práticas da plataforma e as restrições comuns de política, incluindo limites de texto e diretrizes de colocação. Você é responsável pela verificação final e aprovação no Gerenciador de Anúncios do Facebook antes do lançamento.
Comece com um objetivo claro de campanha, forneça detalhes concisos do produto ou a URL de uma página de destino, escolha formatos específicos da plataforma e gere várias variantes para testar ganchos e visuais. Use a localização para alcançar novos mercados e aproveite as exportações em lote para escalar os testes entre o público.
