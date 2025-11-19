Transforme vídeos longos em clipes curtos e compartilháveis usando o gerador de clipes de vídeo com IA da HeyGen. Faça o upload de uma gravação completa e gere vários clipes de alto impacto otimizados para feeds sociais, sem precisar vasculhar cronogramas ou editar manualmente as filmagens.
Conversas longas são difíceis de reaproveitar manualmente. O gerador de clipes de vídeo com IA destaca momentos marcantes que funcionam como clipes independentes para descoberta.
Os instrutores transformam as aulas gravadas em clipes focados que explicam um conceito de cada vez, ajudando os alunos a revisarem pontos chave rapidamente.
Equipes extraem clipes curtos que mostram recursos específicos ou fluxos de trabalho, facilitando o compartilhamento do valor do produto em diferentes canais.
Em vez de compartilhar gravações completas, gere clipes de destaques que capturem os insights mais relevantes de palestras ou painéis usando o AI video generator.
Criadores usam o gerador de clipes de vídeo com IA para manter a frequência de postagens transformando cada vídeo longo em múltiplas publicações.
Empresas editam reuniões internas ou sessões de treinamento em vídeos curtos que são mais fáceis de assistir e reter.
Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Clipes de Vídeo com IA
HeyGen é desenvolvido para reutilização em larga escala. Ajuda equipes a extrair os momentos mais envolventes de vídeos longos e convertê-los em clipes fáceis de publicar, atualizar e projetados para ter um bom desempenho.
O gerador de clipes de vídeo de IA analisa a fala, o ritmo e as pistas visuais para destacar momentos que parecem completos e envolventes por si só.
Os clipes são criados considerando o comportamento de visualização social, incluindo enquadramento, ritmo e preparação de legendas para formatos verticais e quadrados.
Em vez de cortar manualmente, as equipes geram vários clipes de uma vez e gastam tempo refinando a mensagem em vez de cortar filmagens.
Detecção automática de destaque
Faça o upload de um vídeo longo e deixe o sistema identificar os limites naturais dos clipes com base no diálogo, ênfase e mudanças de tópico. Cada clipe é estruturado para parecer intencional, não cortado abruptamente, graças às capacidades avançadas do gerador de clipes de IA.
Geração de múltiplos clipes a partir de um único vídeo
Crie vários clipes curtos a partir de um único vídeo fonte de uma só vez. O gerador de clipes de vídeo com IA transforma uma gravação em um fluxo contínuo de conteúdo reutilizável.
Layouts de clipes com legendas prontas
Cada clipe é gerado com espaçamento claro para legendas e texto na tela. Isso suporta a visualização sem som e melhora a clareza nas plataformas sociais.
Estrutura otimizada da plataforma
Os clipes são automaticamente formatados para visualização no TikTok, quadrada ou paisagem. Os sujeitos permanecem centralizados e legíveis sem reenquadramento manual, graças à tecnologia alimentada por IA.
Como usar o Gerador de Clipes de Vídeo com IA
Crie clipes de vídeo curtos em quatro etapas usando um fluxo de trabalho projetado para rapidez e escala.
Adicione sua gravação completa. A HeyGen analisa áudio e visuais para entender a estrutura e a ênfase.
O gerador de clipes de vídeo de IA identifica múltiplos candidatos a clipes e os prepara como segmentos independentes.
Edite o texto do clipe, legendas ou enquadramento se necessário. Ajuste o comprimento ou ênfase sem precisar reeditar as filmagens.
Baixe clipes nos formatos que você precisa e publique em plataformas sociais como TikTok, sites ou ferramentas internas.
Um gerador de clipes de vídeo com IA transforma vídeos longos em clipes curtos automaticamente. Ele detecta os momentos de destaque e os prepara como vídeos prontos para compartilhar.
Vídeos com fala clara ou estrutura bem definida funcionam especialmente bem, incluindo podcasts, entrevistas, webinars, aulas e demonstrações de produtos.
Os clipes geralmente variam de quinze segundos a um minuto, mas os tempos podem ser ajustados de acordo com seus objetivos de publicação.
Não. O fluxo de trabalho é projetado para não editores. Você revisa e refina clipes sem usar linhas do tempo ou ferramentas avançadas, tornando tudo mais fácil do que nunca com nossa ferramenta de IA.
Sim. Os clipes são gerados com layouts amigáveis para legendas e podem incluir legendas geradas automaticamente para clareza.
Sim. Um vídeo longo pode gerar vários clipes em uma única criação, apoiando a produção constante de conteúdo.
Você pode exportar clipes verticais, quadrados e paisagem adequados para plataformas sociais, sites e compartilhamento interno usando o gerador de clipes de IA.
O gerador de clipes de vídeo com IA ajuda equipes a obterem mais valor de cada gravação, transformando um vídeo em vários ativos prontos para distribuição.
