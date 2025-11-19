HeyGen logo

Gerador de Clipes de Vídeo com IA: Crie Vídeos com Inteligência Artificial em Minutos

Transforme vídeos longos em clipes curtos e compartilháveis usando o gerador de clipes de vídeo com IA da HeyGen. Faça o upload de uma gravação completa e gere vários clipes de alto impacto otimizados para feeds sociais, sem precisar vasculhar cronogramas ou editar manualmente as filmagens.

Clipes de podcast e entrevistas

Clipes de podcast e entrevistas

Conversas longas são difíceis de reaproveitar manualmente. O gerador de clipes de vídeo com IA destaca momentos marcantes que funcionam como clipes independentes para descoberta.

Destaques de vídeo educativo

Destaques de vídeo educativo

Os instrutores transformam as aulas gravadas em clipes focados que explicam um conceito de cada vez, ajudando os alunos a revisarem pontos chave rapidamente.

Trechos de demonstração do produto

Trechos de demonstração do produto

Equipes extraem clipes curtos que mostram recursos específicos ou fluxos de trabalho, facilitando o compartilhamento do valor do produto em diferentes canais.

Recapitulação de webinars e eventos

Recapitulação de webinars e eventos

Em vez de compartilhar gravações completas, gere clipes de destaques que capturem os insights mais relevantes de palestras ou painéis usando o AI video generator.

Motores de conteúdo de mídias sociais

Motores de conteúdo de mídias sociais

Criadores usam o gerador de clipes de vídeo com IA para manter a frequência de postagens transformando cada vídeo longo em múltiplas publicações.

Compartilhamento interno de conhecimento

Compartilhamento interno de conhecimento

Empresas editam reuniões internas ou sessões de treinamento em vídeos curtos que são mais fáceis de assistir e reter.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Clipes de Vídeo com IA

HeyGen é desenvolvido para reutilização em larga escala. Ajuda equipes a extrair os momentos mais envolventes de vídeos longos e convertê-los em clipes fáceis de publicar, atualizar e projetados para ter um bom desempenho.

Encontre momentos que importam

O gerador de clipes de vídeo de IA analisa a fala, o ritmo e as pistas visuais para destacar momentos que parecem completos e envolventes por si só.

Criado para distribuição de conteúdo curto

Os clipes são criados considerando o comportamento de visualização social, incluindo enquadramento, ritmo e preparação de legendas para formatos verticais e quadrados.

Reduz drasticamente o tempo de edição

Em vez de cortar manualmente, as equipes geram vários clipes de uma vez e gastam tempo refinando a mensagem em vez de cortar filmagens.

Detecção automática de destaque

Faça o upload de um vídeo longo e deixe o sistema identificar os limites naturais dos clipes com base no diálogo, ênfase e mudanças de tópico. Cada clipe é estruturado para parecer intencional, não cortado abruptamente, graças às capacidades avançadas do gerador de clipes de IA.

imagem para vídeo

Geração de múltiplos clipes a partir de um único vídeo

Crie vários clipes curtos a partir de um único vídeo fonte de uma só vez. O gerador de clipes de vídeo com IA transforma uma gravação em um fluxo contínuo de conteúdo reutilizável.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Layouts de clipes com legendas prontas

Cada clipe é gerado com espaçamento claro para legendas e texto na tela. Isso suporta a visualização sem som e melhora a clareza nas plataformas sociais.

Clonagem de voz

Estrutura otimizada da plataforma

Os clipes são automaticamente formatados para visualização no TikTok, quadrada ou paisagem. Os sujeitos permanecem centralizados e legíveis sem reenquadramento manual, graças à tecnologia alimentada por IA.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Utilizado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu fazia toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Gerador de Clipes de Vídeo com IA

Crie clipes de vídeo curtos em quatro etapas usando um fluxo de trabalho projetado para rapidez e escala.

Passo 1

Faça o upload de um vídeo longo

Adicione sua gravação completa. A HeyGen analisa áudio e visuais para entender a estrutura e a ênfase.

Passo 2

Gerar clipes automaticamente

O gerador de clipes de vídeo de IA identifica múltiplos candidatos a clipes e os prepara como segmentos independentes.

Passo 3

Revisar e aprimorar

Edite o texto do clipe, legendas ou enquadramento se necessário. Ajuste o comprimento ou ênfase sem precisar reeditar as filmagens.

Passo 4

Exportar e publicar

Baixe clipes nos formatos que você precisa e publique em plataformas sociais como TikTok, sites ou ferramentas internas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de clipes de vídeo de IA?

Um gerador de clipes de vídeo com IA transforma vídeos longos em clipes curtos automaticamente. Ele detecta os momentos de destaque e os prepara como vídeos prontos para compartilhar.

Quais tipos de vídeos funcionam melhor?

Vídeos com fala clara ou estrutura bem definida funcionam especialmente bem, incluindo podcasts, entrevistas, webinars, aulas e demonstrações de produtos.

Qual é a duração dos clipes gerados?

Os clipes geralmente variam de quinze segundos a um minuto, mas os tempos podem ser ajustados de acordo com seus objetivos de publicação.

Preciso ter experiência com edição de vídeo?

Não. O fluxo de trabalho é projetado para não editores. Você revisa e refina clipes sem usar linhas do tempo ou ferramentas avançadas, tornando tudo mais fácil do que nunca com nossa ferramenta de IA.

Posso adicionar legendas aos clipes?

Sim. Os clipes são gerados com layouts amigáveis para legendas e podem incluir legendas geradas automaticamente para clareza.

Posso gerar vários clipes de uma vez?

Sim. Um vídeo longo pode gerar vários clipes em uma única criação, apoiando a produção constante de conteúdo.

Quais formatos posso exportar?

Você pode exportar clipes verticais, quadrados e paisagem adequados para plataformas sociais, sites e compartilhamento interno usando o gerador de clipes de IA.

Como isso se encaixa em uma estratégia de conteúdo?

O gerador de clipes de vídeo com IA ajuda equipes a obterem mais valor de cada gravação, transformando um vídeo em vários ativos prontos para distribuição.

