Crie Podcasts Sem Gravar

Não é necessário um microfone ou configuração de estúdio. Com o gerador de podcasts da HeyGen AI, tudo o que você precisa é de conteúdo escrito. Faça o upload do seu roteiro, escolha uma voz ou avatar e produza instantaneamente episódios de áudio com qualidade sonora profissional.

Perfeito para profissionais de marketing, educadores, criadores e empresas que desejam escalar sua produção de conteúdo rapidamente.