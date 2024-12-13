Criação de Vídeo por IA

Transforme suas anotações ou roteiros em áudio pronto para podcast em minutos. Sem microfone, sem edição, apenas vozes claras e naturais no idioma de que você precisa.

video thumbnail

Crie Podcasts Sem Gravar

Não é necessário um microfone ou configuração de estúdio. Com o gerador de podcasts da HeyGen AI, tudo o que você precisa é de conteúdo escrito. Faça o upload do seu roteiro, escolha uma voz ou avatar e produza instantaneamente episódios de áudio com qualidade sonora profissional.

Perfeito para profissionais de marketing, educadores, criadores e empresas que desejam escalar sua produção de conteúdo rapidamente.

um cachorro usando fones de ouvido e um chapéu amarelo está em frente a um microfone e diz ei você gosta do meu podcastum cachorro usando fones de ouvido e um chapéu amarelo está em frente a um microfone e diz ei você gosta do meu podcast

Melhores Práticas para Criação de Podcasts de IA

Quer obter melhores resultados do seu podcast gerado por IA? Siga estas dicas rápidas:

  • Escreva de maneira simples
    Use frases curtas e claras em um tom de conversação.
  • Divida em partes
    Adicione pausas naturais ou transições para melhorar o fluxo.
  • Escolha a voz certa
    Combine o tom e a energia com o estilo do seu conteúdo.
  • Torne-se multilíngue
    Crie versões em mais de 40 idiomas para alcançar mais ouvintes.
uma tela que diz sua história começa com uma imagemuma tela que diz sua história começa com uma imagem

Alcance Novos Públicos com Podcasts Gerados por IA

Seja reaproveitando conteúdo de blog, transformando anotações de estudo em áudio ou criando comunicações internas, as ferramentas de podcast de IA facilitam o processo. Entregue conteúdo consistente e com qualidade de estúdio em diferentes plataformas — sem a necessidade de treinamento vocal ou complicações com gravação.

um vídeo que diz impulsionar o engajamento neleum vídeo que diz impulsionar o engajamento nele

Como funciona?

Crie um Podcast em 4 Passos Fáceis

Converta rapidamente conteúdo escrito em episódios de podcast com som natural.

Passo 1

Faça o upload de uma foto para o seu avatar

Comece fazendo o upload de uma foto nítida para gerar o seu apresentador de IA personalizado.
Ideal para podcasts em vídeo com um toque humano.

video thumbnail

Passo 2

Insira um Script ou Faça Upload de Áudio

Cole seu roteiro de podcast ou faça upload de uma gravação de voz existente para aprimorar com a IA.

video thumbnail

Passo 3

Escolha uma Voz de IA ou Faça Upload de uma Gravação Real

Selecione entre mais de 300 vozes em mais de 175 idiomas para combinar com seu tom e público-alvo.

video thumbnail

Passo 4

Gere & Compartilhe Seu Podcast de IA

O HeyGen sincroniza automaticamente lábios, voz e expressão facial — exporte e compartilhe em segundos.

video thumbnail

Transforme seus slides do PowerPoint em vídeos envolventes com narrações e animações.

altalt

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


video thumbnail
altalt

Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

video thumbnail
altalt

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

video thumbnail
altalt

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

video thumbnail
altalt

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

video thumbnail
altalt

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Tradutor de IA

Fale todas as línguas.

Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.

A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.

video thumbnail

Perguntas Frequentes sobre Gerador de Podcasts por IA

Quais formatos de arquivo os geradores de podcast com IA conseguem processar?

A maioria dos geradores de podcast de IA aceita arquivos TXT, PDF, DOCX, XLSX e HTML, convertendo o texto em áudio enquanto preserva a estrutura e a legibilidade.

Quanto custa, em média, um gerador de podcast AI?

Os preços da concorrência variam desde planos gratuitos até níveis premium em torno de $15 a $50 por mês, frequentemente baseados na quantidade de minutos gerados ou acesso a recursos avançados como suporte multilíngue ou Avatares de IA.

Geradores de podcast com IA podem criar conteúdo em vários idiomas?

Sim, as principais plataformas suportam mais de 175 idiomas, incluindo português, espanhol, francês, alemão, japonês e chinês, e mais, com personalização de voz e sotaque para cada um.

Quanto tempo leva para gerar um podcast com IA?

Um roteiro de 2.000 palavras (aproximadamente 15 minutos de áudio) pode ser gerado em menos de cinco minutos. Plataformas como HeyGen podem combinar isso com o AI Avatar IV para criar um podcast em vídeo completo em minutos.

Posso personalizar as vozes de IA no meu podcast?

Sim, você pode ajustar o tom, a velocidade, a emoção e a ênfase. Algumas plataformas até suportam clonagem de voz ou sincronização visual com um Avatar IA para uma experiência mais imersiva.

Como eu distribuo podcasts criados com geradores de IA?

Enquanto algumas ferramentas de podcast de IA exportam arquivos de áudio para plataformas como Spotify ou Apple Podcasts, a HeyGen se concentra em conteúdo de vídeo de alta qualidade usando sua tecnologia de Avatar IV de IA. Você pode gerar episódios de podcast visualmente atraentes e publicá-los diretamente em plataformas com foco em vídeo como YouTube, LinkedIn ou TikTok para alcançar o máximo de alcance e retenção de espectadores.

