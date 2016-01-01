HeyGen logo

Gerador de Vídeos Curtos Virais e Anúncios com IA

Transforme ideias, roteiros, links ou faixas em reels sociais refinados com o gerador de reels AI da HeyGen. Produza edições reativas ao áudio, legendas, predefinições de plataforma e variantes localizadas automaticamente, sem câmeras, sem editores, apenas vídeos curtos prontos para publicar.

Clipes sociais baseados em tendências

Clipes sociais baseados em tendências

Capture tendências rapidamente. Cole um comando ou faça upload de um clipe e gere reels verticais que correspondam aos formatos em alta, maximizando alcance e engajamento com uma rápida resposta.

Bobinas de produto e comércio

Bobinas de produto e comércio

Transforme páginas de produtos ou links de catálogos em vídeos curtos compráveis. HeyGen extrai imagens de produtos, cria cenas de destaque e gera múltiplas variantes de anúncios para testes.

Promoções de música e lançamentos de letras

Promoções de música e lançamentos de letras

Crie rolos de letras reativos ao áudio ao fazer upload de faixas e linhas com nossa ferramenta de IA. O motor sincroniza legendas e visuais com a fraseologia e a batida para que as quedas de letra sejam cinematográficas e compartilháveis.

Microconteúdo educacional

Microconteúdo educacional

Converta scripts de aulas, dicas e tutoriais em pequenos vídeos legendados para um engajamento mais rápido dos alunos. Localize o conteúdo por meio do tradutor de vídeo para cursos globais e programas de L&D.

Criador reutilizando e produzindo em lote

Criador reutilizando e produzindo em lote

Transforme vídeos longos, transmissões ao vivo ou podcasts em dezenas de pequenos vídeos automaticamente usando nosso gerador de reels AI gratuito. A geração em lote e os fluxos de trabalho da API permitem que os criadores publiquem conteúdo de forma consistente e rápida com a ajuda do nosso criador de reels AI gratuito.

Destaques do evento e loops de desempenho

Destaques do evento e loops de desempenho

Crie visuais de shows, loops de DJ ou promos de festivais que combinem com a energia ao vivo. Exporte loops prontos para performance em alta qualidade para telas de LED e configurações de VJ.

Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Reels com IA

HeyGen combina geração de vídeo avançada com IA, análise de áudio e fluxos de trabalho baseados em modelos para produzir reels que fazem você parar de rolar a tela em minutos. Criadores e equipes obtêm qualidade consistente, iteração rápida e localização integrada para que cada campanha tenha desempenho global.

Criação rápida de bobinas

Gere reels refinados em minutos a partir de um único comando, roteiro ou link usando o gerador de reels AI gratuito. O HeyGen automatiza a seleção de cenas, ritmo e legendas para que os criadores passem da ideia ao conteúdo pronto para publicação de forma muito mais rápida.

Desenvolvido para controle criativo

Escolha estilos visuais, ajuste movimento e cor, troque filmagens ou refine legendas e temporização. HeyGen oferece controle de alto nível sem exigir softwares de edição complexos ou linhas do tempo.

Escale entre plataformas e idiomas

Exporte versões otimizadas para plataformas como TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ou mídias sociais pagas usando nosso criador de reels. Traduza roteiros com o tradutor de vídeos e mantenha a sincronização labial e o tempo das legendas precisos para alcance global usando nossa ferramenta de IA.

Roteiro impulsionado por IA para produção de bobinas

HeyGen analisa seu roteiro, prompt ou página vinculada e gera um storyboard editável de cenas que correspondem ao tom e intenção, permitindo que você personalize seu conteúdo. O gerador de vídeo AI escolhe imagens, movimento de câmera e temporização para criar uma sequência coerente que segue sua narrativa enquanto preserva suas palavras originais.

roteiro para vídeo

Visuais reativos ao áudio e edição baseada no ritmo

Faça o upload de uma faixa e o HeyGen analisa o tempo, a batida e a energia para conduzir edições, transições e efeitos visuais. Crie reels que pulsam com sua música, destacam as quedas e combinam frases para um conteúdo curto mais envolvente.

Visuais reativos ao áudio

Legendas inteligentes, dublagens e localização

Gere automaticamente legendas e narrações para o seu vídeo. O sistema suporta clonagem de voz e narração multilíngue, e o tradutor de vídeo recria a entrega em outros idiomas para que os vídeos localizados pareçam naturais e oportunos.

Clonagem de voz

Ferramentas rápidas de personalização e remixagem

Swap AI-chosen b roll with your footage, change styles, or apply fine tune adjustments with simple prompts. Integrate image to video or face swap for character-driven reels and use lip sync for tighter performance alignment.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Watch video
Vision Creative Labs
"The magic moment for me was when we had a film that I've been doing every week. Suddenly, we realized I could write a script, send it in, and never have to go in front of a camera again."

Roger Hirst, Co-Founder
Watch video
Workday
"What I love about HeyGen is that I no longer have to say no to projects. It’s like we’ve augmented our team. We can do way more with the resources we have."

Justin Meisinger, Program Manager
Watch video
How it works

How to Use the AI Reel Generator

Create reels from idea to publish-ready file in four clear steps.

Step 1

Paste a prompt, link, or upload audio

Enter your concept, drop a product URL, paste a script, or upload a track to make reels effortlessly. HeyGen analyzes content, metadata, and audio to prepare a storyboard for your reel, acting as a powerful video editor.

Step 2

Pick a style and platform format

Choose visual presets or a custom look, then pick vertical, square, or horizontal aspect ratios optimized for TikTok, Instagram, or Shorts. HeyGen readies platform-specific cuts automatically.

Step 3

Refine visuals and timing

Edit scenes, swap footage, adjust pacing, and set caption styles. Use simple prompts or the fine tune controls to change motion, color, or emphasis without complex timelines.

Step 4

Generate and publish

Render the final reel in MP4 and export optimized versions for each platform. Use batch mode or the API to produce multiple variants and localized copies with the video translator.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is an AI reel generator and how does it help creators?

An AI reel generator uses AI video generation to turn ideas, scripts, links, or audio into short-form videos. HeyGen automates editing, captions, and platform presets so creators produce more reels faster, test variations, and maintain consistent visual identity without hiring editors.

How do I make my reels audio reactive with HeyGen?

Upload your track or link your audio and HeyGen analyzes tempo, beat, and sections to drive cuts, transitions, and visual intensity. You can emphasize drops, align captions to phrasing, or map stems to effects for advanced audio-reactive visuals in your reels with AI.

Can I convert a product URL or blog post into a reel?

Yes. Paste a URL and HeyGen, the free AI reels maker, extracts images, copy, and key sections to generate a short-form storyboard. The AI reel generator sequences scenes, adds captions, and produces a social-ready video you can refine and export.

Does HeyGen support captions and accessibility features?

Absolutely, our video editor is designed to streamline your creative process. HeyGen auto-generates accurate captions and subtitle styles designed for mobile viewing. You can edit timing, style, and language, and the system will export subtitle files or burned-in captions as needed.

Can I localize reels for other countries?

Yes. Use the built in video translator to translate scripts and captions, generate localized voiceovers, and preserve timing and lip sync. This lets you quickly roll out culturally adapted reels with the same creative brief.

What customization options are available for visual style?

Choose from cinematic, UGC, product showcase, animation, or branded templates. Adjust color, motion, overlays, typography, and transitions. Swap AI assets for your own footage via image to video tools or uploads.

Is the AI reel generator suitable for paid social?

Yes. HeyGen outputs platform-specific formats and high quality MP4s optimized for paid campaigns. Batch mode makes it simple to create multiple ad variants for A B testing and performance optimization.

How fast is generation and rendering?

Most reels generate in minutes depending on length and complexity. Batch processing and API automation support larger workloads and fast turnaround for teams creating many variants.

Can I use my own voice or creator avatar in reels?

Yes. Upload or clone a voice for narration and use custom avatars or creators to front your reels. Combine face swap or avatar assets for recurring talent across a campaign using our customizable templates.

Who owns the videos I generate?

You retain full ownership of the videos you export. HeyGen does not claim rights to your content, ensuring you retain ownership of your creations made with our AI tool. Ensure you have necessary rights for any third party media included in the reel.

Are there developer tools for automation?

Yes. HeyGen offers REST APIs, webhook notifications, and batch processing features to automate link to reel workflows, catalog generation, and scheduled publishing.

How does HeyGen protect my content and data?

HeyGen follows enterprise grade security practices including encryption, access controls, and compliance options for teams. Your creative assets and generated videos remain private and secure.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

