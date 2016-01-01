Transforme ideias, roteiros, links ou faixas em reels sociais refinados com o gerador de reels AI da HeyGen. Produza edições reativas ao áudio, legendas, predefinições de plataforma e variantes localizadas automaticamente, sem câmeras, sem editores, apenas vídeos curtos prontos para publicar.
Experimente nosso gerador gratuito de imagem para vídeo
Capture tendências rapidamente. Cole um comando ou faça upload de um clipe e gere reels verticais que correspondam aos formatos em alta, maximizando alcance e engajamento com uma rápida resposta.
Transforme páginas de produtos ou links de catálogos em vídeos curtos compráveis. HeyGen extrai imagens de produtos, cria cenas de destaque e gera múltiplas variantes de anúncios para testes.
Crie rolos de letras reativos ao áudio ao fazer upload de faixas e linhas com nossa ferramenta de IA. O motor sincroniza legendas e visuais com a fraseologia e a batida para que as quedas de letra sejam cinematográficas e compartilháveis.
Converta scripts de aulas, dicas e tutoriais em pequenos vídeos legendados para um engajamento mais rápido dos alunos. Localize o conteúdo por meio do tradutor de vídeo para cursos globais e programas de L&D.
Transforme vídeos longos, transmissões ao vivo ou podcasts em dezenas de pequenos vídeos automaticamente usando nosso gerador de reels AI gratuito. A geração em lote e os fluxos de trabalho da API permitem que os criadores publiquem conteúdo de forma consistente e rápida com a ajuda do nosso criador de reels AI gratuito.
Crie visuais de shows, loops de DJ ou promos de festivais que combinem com a energia ao vivo. Exporte loops prontos para performance em alta qualidade para telas de LED e configurações de VJ.
Por que o HeyGen é o Melhor Gerador de Reels com IA
HeyGen combina geração de vídeo avançada com IA, análise de áudio e fluxos de trabalho baseados em modelos para produzir reels que fazem você parar de rolar a tela em minutos. Criadores e equipes obtêm qualidade consistente, iteração rápida e localização integrada para que cada campanha tenha desempenho global.
Gere reels refinados em minutos a partir de um único comando, roteiro ou link usando o gerador de reels AI gratuito. O HeyGen automatiza a seleção de cenas, ritmo e legendas para que os criadores passem da ideia ao conteúdo pronto para publicação de forma muito mais rápida.
Escolha estilos visuais, ajuste movimento e cor, troque filmagens ou refine legendas e temporização. HeyGen oferece controle de alto nível sem exigir softwares de edição complexos ou linhas do tempo.
Exporte versões otimizadas para plataformas como TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ou mídias sociais pagas usando nosso criador de reels. Traduza roteiros com o tradutor de vídeos e mantenha a sincronização labial e o tempo das legendas precisos para alcance global usando nossa ferramenta de IA.
Roteiro impulsionado por IA para produção de bobinas
HeyGen analisa seu roteiro, prompt ou página vinculada e gera um storyboard editável de cenas que correspondem ao tom e intenção, permitindo que você personalize seu conteúdo. O gerador de vídeo AI escolhe imagens, movimento de câmera e temporização para criar uma sequência coerente que segue sua narrativa enquanto preserva suas palavras originais.
Visuais reativos ao áudio e edição baseada no ritmo
Faça o upload de uma faixa e o HeyGen analisa o tempo, a batida e a energia para conduzir edições, transições e efeitos visuais. Crie reels que pulsam com sua música, destacam as quedas e combinam frases para um conteúdo curto mais envolvente.
Legendas inteligentes, dublagens e localização
Gere automaticamente legendas e narrações para o seu vídeo. O sistema suporta clonagem de voz e narração multilíngue, e o tradutor de vídeo recria a entrega em outros idiomas para que os vídeos localizados pareçam naturais e oportunos.
Ferramentas rápidas de personalização e remixagem
Swap AI-chosen b roll with your footage, change styles, or apply fine tune adjustments with simple prompts. Integrate image to video or face swap for character-driven reels and use lip sync for tighter performance alignment.
How to Use the AI Reel Generator
Create reels from idea to publish-ready file in four clear steps.
Enter your concept, drop a product URL, paste a script, or upload a track to make reels effortlessly. HeyGen analyzes content, metadata, and audio to prepare a storyboard for your reel, acting as a powerful video editor.
Choose visual presets or a custom look, then pick vertical, square, or horizontal aspect ratios optimized for TikTok, Instagram, or Shorts. HeyGen readies platform-specific cuts automatically.
Edit scenes, swap footage, adjust pacing, and set caption styles. Use simple prompts or the fine tune controls to change motion, color, or emphasis without complex timelines.
Render the final reel in MP4 and export optimized versions for each platform. Use batch mode or the API to produce multiple variants and localized copies with the video translator.
An AI reel generator uses AI video generation to turn ideas, scripts, links, or audio into short-form videos. HeyGen automates editing, captions, and platform presets so creators produce more reels faster, test variations, and maintain consistent visual identity without hiring editors.
Upload your track or link your audio and HeyGen analyzes tempo, beat, and sections to drive cuts, transitions, and visual intensity. You can emphasize drops, align captions to phrasing, or map stems to effects for advanced audio-reactive visuals in your reels with AI.
Yes. Paste a URL and HeyGen, the free AI reels maker, extracts images, copy, and key sections to generate a short-form storyboard. The AI reel generator sequences scenes, adds captions, and produces a social-ready video you can refine and export.
Absolutely, our video editor is designed to streamline your creative process. HeyGen auto-generates accurate captions and subtitle styles designed for mobile viewing. You can edit timing, style, and language, and the system will export subtitle files or burned-in captions as needed.
Yes. Use the built in video translator to translate scripts and captions, generate localized voiceovers, and preserve timing and lip sync. This lets you quickly roll out culturally adapted reels with the same creative brief.
Choose from cinematic, UGC, product showcase, animation, or branded templates. Adjust color, motion, overlays, typography, and transitions. Swap AI assets for your own footage via image to video tools or uploads.
Yes. HeyGen outputs platform-specific formats and high quality MP4s optimized for paid campaigns. Batch mode makes it simple to create multiple ad variants for A B testing and performance optimization.
Most reels generate in minutes depending on length and complexity. Batch processing and API automation support larger workloads and fast turnaround for teams creating many variants.
Yes. Upload or clone a voice for narration and use custom avatars or creators to front your reels. Combine face swap or avatar assets for recurring talent across a campaign using our customizable templates.
You retain full ownership of the videos you export. HeyGen does not claim rights to your content, ensuring you retain ownership of your creations made with our AI tool. Ensure you have necessary rights for any third party media included in the reel.
Yes. HeyGen offers REST APIs, webhook notifications, and batch processing features to automate link to reel workflows, catalog generation, and scheduled publishing.
HeyGen follows enterprise grade security practices including encryption, access controls, and compliance options for teams. Your creative assets and generated videos remain private and secure.
