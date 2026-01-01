Digite sua ideia. Clique em gerar. Obtenha um vídeo pronto para compartilhar, criado a partir de texto, mais rápido do que você imagina. Sem precisar de câmera, software de edição de vídeo ou habilidades de produção. Baixe, edite ou compartilhe instantaneamente.
Crie vídeos de IA em escala, sem precisar de câmera
Gere vídeos profissionais a partir de texto, imagens ou um único prompt com o gerador de vídeos com IA da HeyGen. Selecione um apresentador realista, adicione seu roteiro e produza conteúdo com qualidade de estúdio em mais de 175 idiomas, sem necessidade de filmagens, equipes ou softwares de edição. Tudo o que você precisa para criar vídeos refinados e dar vida às suas ideias, em uma única plataforma.
Nenhuma edição de fundo necessária. Digite um tópico, cole um roteiro ou insira uma URL, e o Agente de Vídeo assume o controle. Ele escreve o roteiro, monta um storyboard, seleciona os visuais e renderiza um vídeo de IA completo que você pode publicar ou aprimorar, tudo a partir de uma única entrada.
Forneça ao criador de vídeos com IA um post de blog, PDF ou um breve prompt e ele constrói toda a narrativa. As cenas são estruturadas automaticamente, o B-roll e os layouts são combinados com o seu conteúdo, e a narração é sincronizada com cada quadro, entregando um rascunho quase final em um único clique.
Cada vídeo ganha sua própria identidade visual. O gerador de vídeo com IA seleciona imagens de banco de dados, cria imagens personalizadas e desenvolve gráficos em tela específicos para o seu roteiro. Nada de modelos reciclados, nada de layouts genéricos: cada clipe é feito sob medida para a sua mensagem e para o seu público.
Produza vídeos curtos para redes sociais, campanhas de marketing, módulos de treinamento e comunicados internos a uma fração do custo de produção tradicional. Saia de um vídeo por semana para publicações diárias, sem precisar de equipe de produção, cachês de talentos ou horas perdidas em edição manual.
Melhores Práticas para Geração de Vídeos com IA
Combine a velocidade do Video Agent com a precisão do AI Studio. Gere seu primeiro rascunho com cenas, B-roll e roteiro e depois faça os ajustes finais para um resultado profissional. Comece grátis.
Pule a página em branco. Transforme um prompt, URL ou documento em um rascunho de vídeo completo, com roteiro, estrutura de cenas e imagens de apoio gerados automaticamente. O criador de vídeos com IA faz o trabalho pesado, levando você a 80% do caminho até um resultado refinado.
Selecione um apresentador virtual ou use seu próprio gêmeo digital para a apresentação em tela. Combine-o com uma narração em voz gerada por IA da biblioteca ou clone a sua própria voz para uma narração autêntica e alinhada à sua marca em todos os vídeos.
Abra qualquer rascunho no AI Studio para ter controle em nível de quadro. Substitua cenas genéricas de apoio pelos seus próprios recursos de marca, ajuste o ritmo do roteiro, refine as transições, aplique correção de cor e defina o layout até que cada cena corresponda à sua visão criativa.
Expanda para novos mercados com tradução de vídeo. Duble seu vídeo finalizado em mais de 175 idiomas, preservando o tom original de voz e a sincronia labial, sem necessidade de regravação.
Gerador de vídeos com IA que transforma roteiros em vídeos profissionais instantaneamente
O gerador de vídeos com IA da HeyGen a partir de texto automatiza o processo de criação de vídeos, transformando seu roteiro em vídeos de alta qualidade com avatares, narrações e elementos visuais consistentes. Não é necessária câmera nem equipe.
Crie vídeos com avatares de IA
A HeyGen oferece acesso a mais de 1100 avatares realistas prontos, cobrindo dezenas de etnias, faixas etárias e estilos de fala. Você também pode criar um gêmeo digital personalizado enviando um vídeo curto seu, o que permite produzir conteúdo personalizado sem precisar aparecer na câmera. Nossos avatares contam com sincronização labial precisa, gestos naturais e contato visual, tornando seus vídeos com avatar de IA indistinguíveis de apresentações gravadas com pessoas reais.
Transforme texto em vídeo com IA
Nossa IA de texto para vídeo converte qualquer conteúdo escrito (posts de blog, roteiros, tópicos ou ideias brutas) em um vídeo totalmente produzido em menos de dois minutos. Diferente dos geradores básicos de texto para vídeo que produzem apresentações genéricas, o HeyGen combina suas palavras com um avatar de IA realista, narração sincronizada e B-roll selecionado, entregando um resultado com qualidade de transmissão a partir de um único texto.
Criar vídeo a partir de imagens
Transforme qualquer imagem em vídeo em segundos. Faça upload de uma imagem e adicione um roteiro para transformá-la em um vídeo dinâmico gerado por IA, com sincronização labial realista, timing de fala natural e vozes expressivas. Melhore seu vídeo com sobreposições de texto, música de fundo e transições suaves, sem necessidade de edição manual. Crie vídeos com IA em mais de 175 idiomas e dialetos, com múltiplas vozes e sotaques de IA.
Vídeos de Merchandising
Basta fazer o upload da imagem do seu produto e do roteiro, e o nosso Gerador de Anúncios cuida do resto, colocando o seu produto na mão do seu avatar. Depois, você pode editar adicionando música, legendas e narrações. Perfeito para escalar conteúdo para TikTok, Instagram e Amazon sem precisar enviar amostras ou contratar uma equipe.
Controle de voz com IA realista
Selecione vozes de IA realistas que combinem com o seu avatar diretamente na interface do AI Studio com apenas um clique, ou capture o seu tom exato usando nosso recurso de Espelhamento de Voz. Você também pode adicionar músicas de fundo envolventes da nossa biblioteca de estoque para dar a trilha sonora perfeita aos seus projetos.
Modelos de IA Mais Poderosos
Acesse a mais recente tecnologia generativa diretamente no HeyGen. Use modelos avançados de geração de vídeo com IA, como Sora, Google Veo e Kling, para criar cenas B-roll cinematográficas com movimento fluido; utilize o Flux para imagens de alta fidelidade geradas por IA e o ElevenLabs para vozes ultra-realistas. Produza instantaneamente recursos de vídeo profissionais — de cenas cinematográficas a narrações com vozes naturais — sem nunca sair da plataforma.
Casos de Uso do Criador de Vídeos com IA
Veja como empresas como a sua estão ampliando a produção de conteúdo, alcançando públicos maiores e impulsionando um crescimento real com uma das plataformas de vídeo com IA mais inovadoras disponíveis hoje.
Crie anúncios que prendem a atenção, vídeos explicativos e campanhas para redes sociais por uma fração do custo de uma agência. O HeyGen permite que profissionais de marketing produzam conteúdos curtos e refinados usando avatares realistas, B-roll personalizado e os ativos da sua marca. Gere diariamente vídeos curtos para o TikTok ou traduza campanhas automaticamente para vários idiomas e alcance mercados globais, tudo a partir de um simples roteiro em texto.
Substitua filmagens de vídeo caras e regravações presenciais para treinamentos de integração e conformidade. O HeyGen permite que designers instrucionais e equipes de RH importem apresentações em PowerPoint ou PDFs e as transformem automaticamente em módulos de treinamento envolventes, conduzidos por avatares, com narrações naturais e ritmo de entrega perfeito. Torne o treinamento corporativo escalável e consistente.
Gere demonstrações de produtos profissionais e anúncios em estilo UGC em escala. Faça o upload da imagem do seu produto e do roteiro, depois use os atalhos de posicionamento de produto da HeyGen para criar anúncios refinados com um porta-voz de IA. Ideal para gerar tráfego para ofertas de afiliados, criar reels para redes sociais e testar ganchos de marketing sem contratar atores ou gravar novas cenas.
Transforme uma única ideia em um vídeo curto e refinado em poucos minutos. Gere conteúdo com avatar de IA nos formatos 9:16, 16:9 e 1:1 a partir de um único roteiro. Não é preciso câmera nem software de edição. Perfeito para se manter ativo em várias plataformas sem se esgotar.
Transforme planos de aula ou anotações de estudo em vídeos explicativos envolventes instantaneamente. O HeyGen combina um instrutor avatar de IA com o seu roteiro, gera automaticamente visuais de apoio e adiciona legendas. Seja para criar um curso online ou um tutorial, a produção de vídeos profissionais fica acessível para qualquer pessoa, sem necessidade de filmagem.
Quer aparecer em vídeo sem precisar estar na frente da câmera? Crie um gêmeo digital a partir de um pequeno clipe e gere vídeos de apresentador ilimitados a partir do seu roteiro. Ideal para vlogs no YouTube, branding pessoal e projetos de paixão. Basta enviar um clipe, digitar o seu texto e deixar que o seu avatar de IA faça o resto.
Como gerar vídeos com o HeyGen
Transforme suas ideias em vídeos refinados em poucos minutos. Com o HeyGen, você pode converter texto simples em conteúdo de vídeo envolvente e profissional, sem precisar gravar, ter habilidades de edição ou usar ferramentas complexas.
Comece digitando seu roteiro diretamente no editor ou colando um conteúdo já existente. O HeyGen divide automaticamente seu texto em cenas, ajudando a estruturar seu vídeo e manter o fluxo claro.
Escolha entre uma variedade de vozes de IA naturais para combinar com seu tom e seu público. Para um toque mais pessoal, você também pode clonar a sua própria voz para uma narração consistente e autêntica.
Aprimore seu vídeo com imagens, modelos, legendas, logotipos e música de fundo. Ajuste os layouts, edite cenas e refine o estilo usando o editor intuitivo da HeyGen.
Gere seu vídeo em apenas alguns cliques. Baixe-o em MP4 ou compartilhe-o diretamente no seu site, redes sociais ou plataformas de aprendizagem, no formato que melhor atenda às suas necessidades.
Geradores de vídeo com IA são ferramentas que usam inteligência artificial para criar vídeos a partir de textos, imagens ou roteiros. Eles cuidam automaticamente da edição, dos elementos visuais e da narração, para que você não precise ter habilidades de edição de vídeo para produzir resultados profissionais.
HeyGen é um dos principais geradores de vídeo com IA, desenvolvido para profissionais e equipes de marketing. Ele permite criar vídeos envolventes usando modelos prontos ou prompts de texto, em qualquer formato, para redes sociais, vendas ou conteúdos corporativos.
Envie um pequeno vídeo ou uma imagem de referência sua e, em seguida, digite o seu roteiro no HeyGen. A plataforma gera um vídeo com movimentos e voz em IA realistas. Você pode ajustar o formato, adicionar cenas e personalizar o resultado para vídeos explicativos ou clipes para redes sociais.
Sim, a HeyGen oferece criação de vídeos a partir de texto e vídeos gerados por IA gratuitamente. Os planos pagos incluem recursos avançados de criação de vídeo, ferramentas de edição mais completas e suporte para mais formatos, dependendo do plano que você escolher.
Você pode usar texto, imagens, imagens de banco ou áudio para gerar vídeos com IA. O HeyGen transforma esses recursos em vídeos explicativos, tutoriais ou de marketing, usando modelos personalizáveis em vários formatos e estilos.
Sim. Faça o upload do seu áudio e o sistema de IA da HeyGen gerará um vídeo automaticamente. Ele sincroniza a fala e os elementos visuais para criar avatares realistas e clipes de vídeo, sendo ideal para podcasts, vídeos explicativos e conteúdos educacionais.
Sim. O gerador de texto para vídeo da HeyGen permite que você crie vídeos explicativos e apresentações profissionais a partir de qualquer prompt de texto. Modelos de vídeo ajudam você a produzir conteúdo no formato que preferir para marketing, treinamentos ou demonstrações de produtos.
Para a maioria das necessidades de negócios, marketing e treinamento, sim. O HeyGen permite que você anime cenas, adicione movimento e gere vídeos profissionais sem precisar de uma equipe de produção. Ele ajuda as equipes a publicar vídeos mais rapidamente, mantendo todo o processo simples, escalável e econômico.
A interface da HeyGen torna tudo mais fácil. Faça o upload do seu texto e das suas imagens, escolha um modelo de vídeo e deixe a IA montar seu vídeo automaticamente. A plataforma foi criada para que qualquer pessoa possa produzir vídeos impactantes rapidamente, sem precisar de habilidades técnicas.
Sim. Envie uma imagem de referência para o HeyGen e a IA gerará vídeos com aparência natural. Você pode animar avatares, ajustar expressões e criar vídeos explicativos personalizados ou clipes de marca com movimentos realistas e sincronização de áudio.
Sim. Você pode criar vídeos promocionais curtos, clipes para redes sociais e anúncios otimizados para TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. O gerador de vídeo com IA cuida de todo o processo, para que você produza conteúdo gerado por IA no ritmo que seus canais exigem, com vídeos que já parecem e soam profissionais desde o primeiro render.
O HeyGen permite que você crie vídeos explicativos, vídeos promocionais, tutoriais, demonstrações de produtos, conteúdos de treinamento e onboarding, vídeos de abordagem personalizada e clipes curtos para redes sociais. Todos os vídeos usam avatares de IA realistas, vozes naturais e tradução multilíngue para uma produção rápida em grande escala.
O HeyGen é realmente rápido, e muitos vídeos são gerados em menos de um minuto. Se o seu vídeo for mais longo, usar mais cenas ou tiver efeitos mais pesados, ele pode levar um pouco mais de tempo, mas ainda assim geralmente fica pronto em apenas alguns minutos.
Sim. A HeyGen é confiada por empresas da Fortune 500 e equipes corporativas de T&D, marketing, capacitação de vendas e comunicação interna. Os recursos para empresas incluem SSO, acesso via API, geração em massa de vídeos, avatares personalizados, controles de identidade de marca, conformidade com SOC 2 e suporte dedicado de Customer Success.
Sim. O HeyGen permite que você crie vídeos com IA otimizados para TikTok, Instagram e outras redes sociais. Escolha um modelo, adicione narrações em voz gerada por IA, personalize seu vídeo e publique o conteúdo instantaneamente. Ele foi desenvolvido para acompanhar o ritmo que seus canais exigem.
Sim. A HeyGen mantém seus dados seguros e cria avatares de forma responsável. Você é o proprietário dos seus vídeos e imagens gerados por IA, para que possa publicar conteúdos de marketing ou treinamento com confiança.
