HeyGen analisa o texto da página, imagens e conteúdo meta para construir uma narrativa coerente. O motor de url para vídeo identifica manchetes, imagens de produtos e seções-chave, e então as sequencia em cenas com rolagem suave, transições e temporização. Isso elimina a captura manual e fornece uma base limpa para personalização, seja para um clipe curto no estilo UGC ou um arquivo de vídeo de demonstração mais longo.