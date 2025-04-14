Transforme qualquer link da web em um vídeo pronto usando a ferramenta de conversão de URL em vídeo da HeyGen. Cole uma URL em um vídeo, escolha o estilo e a duração, e gere vídeos polidos, legendados e prontos para as plataformas sem câmeras ou edições complexas. Use links, imagens ou roteiros para produzir clipes compartilháveis rapidamente.
Transforme procedimentos operacionais padrão, documentos de RH e diretrizes internas em vídeos de treinamento claros e passo a passo com entrega consistente em todas as equipes.
Converta scripts de mensagens ou detalhamentos de recursos em vídeos promocionais limpos que destacam benefícios, perguntas frequentes e detalhes importantes do produto.
Transforme materiais densos ou explicações extensas em lições fáceis de seguir usando a ferramenta de IA de roteiro para vídeo para aprendizado digital e criação de cursos.
Crie clipes que fazem as pessoas pararem de rolar a tela a partir de anúncios, roteiros de liderança de pensamento, prompts de narração de histórias e atualizações semanais usando a ferramenta gratuita de conversão de roteiro em vídeo.
Por que o HeyGen é o melhor script para vídeo com IA
HeyGen transforma qualquer roteiro em um vídeo de alta qualidade e aparência realista em minutos. Comece com uma ideia inicial, um roteiro detalhado ou até mesmo alguns tópicos. HeyGen gera cenas de diálogo realistas com controles avançados, permitindo que você passe das palavras para um vídeo finalizado sem um fluxo de trabalho de produção tradicional.
Transforme roteiros em vídeos refinados em minutos. É muito mais rápido e barato do que filmar, refazer cenas ou lidar com cronogramas de edição complicados.
Crie vídeos de nível profissional com um fluxo de trabalho simples e intuitivo. Sem necessidade de experiência em edição. Sem configuração técnica. Apenas escreva, gere, refine
Do seu primeiro rascunho até a exportação final, o editor baseado em texto da HeyGen simplifica todo o processo. Atualize linhas, ajuste o ritmo, revise cenas e itere rapidamente, como se estivesse editando um documento, não uma linha do tempo.
Extração e sequenciamento automatizados de conteúdo
HeyGen analisa o texto da página, imagens e conteúdo meta para construir uma narrativa coerente. O motor de url para vídeo identifica manchetes, imagens de produtos e seções-chave, e então as sequencia em cenas com rolagem suave, transições e temporização. Isso elimina a captura manual e fornece uma base limpa para personalização, seja para um clipe curto no estilo UGC ou um arquivo de vídeo de demonstração mais longo.
Exportações em múltiplos formatos e predefinições de plataforma
Exporte MP4s otimizados para o YouTube, cortes verticais para Reels e TikTok, ou ativos em loop para Canvas e histórias sociais. Escolha resolução, proporção de tela e taxa de bits ou selecione entre predefinições ajustadas para plataformas de anúncios e postagens orgânicas. A HeyGen garante uma renderização de qualidade que se adapta a cada fluxo de distribuição.
Voiceover personalizável, legendas e tradução
Gere automaticamente voiceovers a partir de textos extraídos ou faça upload do seu roteiro. Adicione legendas precisas e utilize o tradutor de vídeos para criar versões localizadas em diversos idiomas. A clonagem de voz e narrações naturais mantêm o tom consistente enquanto a sincronização labial e o tempo das legendas permanecem precisos para qualquer mercado.
API para desenvolvedores e automação em lote
Integre o HeyGen em seu fluxo de trabalho por meio de APIs REST para processamento em massa de conteúdo de vídeo. Automatize a geração de link-para-vídeo a partir de feeds de produtos, entradas de CMS ou planilhas de marketing. Notificações de webhook, integrações de armazenamento e configuração personalizada permitem escalar a produção e disparar vídeos conforme as atualizações de conteúdo.
Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Como usar o gerador de vídeo a partir de URL
Converta links para vídeos finalizados em quatro passos claros projetados para rapidez e controle.
Insira o link da web que você deseja converter. Escolha um modelo, proporção e tom visual para combinar com sua marca ou campanha para o seu conteúdo de vídeo. O HeyGen prepara um storyboard inicial automaticamente.
O HeyGen extrai manchetes e cópias; edite ou cole um roteiro personalizado para controlar a narração, legendas e ênfase de cena no seu conteúdo de vídeo. Use edições de texto para vídeo para mudanças rápidas de mensagens.
Ajuste imagens, transições, música de fundo e opções de narração. Ative legendas, ajuste o ritmo ou troque imagens usando melhorias de imagem para vídeo para visuais mais ricos.
Gere o vídeo final. HeyGen cuida da renderização, sincronização labial, codificação e criação de arquivos de vídeo para seus projetos. Baixe arquivos otimizados ou use a API para entregar lotes e versões localizadas automaticamente.
Um gerador de vídeo a partir de URL converte um link de página da web em um vídeo estruturado extraindo conteúdo, imagens e metadados, e então os sequencia em cenas com narração, legendas e animações. O sistema da HeyGen analisa a página, gera um storyboard e produz um vídeo polido sem a necessidade de gravação de tela ou edição manual.
Você pode converter páginas de acesso público como páginas de produtos, postagens de blog, documentação e páginas de destino. Conteúdos protegidos por senha ou dinamicamente restritos que exigem autenticação não podem ser convertidos, a menos que você forneça capturas de tela acessíveis ou acesso à API. Grandes aplicativos dinâmicos podem exigir configurações de captura personalizadas.
Altamente personalizável. Altere o ritmo, modelos, música de fundo, estilo de narração, legendas, visuais e elementos de vídeo online. Use edições de texto para vídeo para alterar a mensagem, aplique imagem para vídeo para visuais mais ricos, ou ajuste o tempo e as transições para um resultado mais cinematográfico.
Sim. Utilize o tradutor de vídeo para criar versões localizadas com legendas e dublagens traduzidas. O HeyGen preserva a temporização e o ritmo enquanto recria uma narração natural nos idiomas alvo para manter a consistência entre os mercados.
As opções de exportação incluem MP4 otimizado para web e redes sociais, cortes verticais para Reels/TikTok, ativos em loop para Canvas e arquivos de alta taxa de bits para transmissão. Escolha predefinições de plataforma para garantir a proporção correta, resolução e tamanho de arquivo para cada destino.
Sim. A HeyGen oferece pontos de extremidade REST para criar, monitorar e recuperar gravações dos seus arquivos de vídeo. O processamento em lote, notificações de webhook e integrações de armazenamento permitem fluxos de trabalho automatizados para grandes catálogos e atualizações frequentes.
Profissionais de marketing, equipes de produto, gerentes de e-commerce, educadores, editores e criadores se beneficiam. Qualquer pessoa que precise de produção de vídeo rápida e escalável a partir de conteúdo web existente encontrará uma economia de tempo e custo significativa em comparação com a produção tradicional.
Você mantém todos os direitos sobre os vídeos que exportar. A HeyGen não reivindica propriedade. Certifique-se de ter direitos legais sobre qualquer mídia de terceiros ou conteúdo protegido por direitos autorais incluído nas páginas convertidas; você continua responsável por esses ativos.
Sim. A HeyGen gera criativos prontos para a plataforma otimizados para publicidade social e programática. Utilize a geração em lote para criar várias variações de anúncios para testes A/B e campanhas de desempenho.
Uploads e vídeos gerados são criptografados durante a transmissão e quando estão armazenados. HeyGen segue práticas de segurança de nível industrial e oferece armazenamento configurável e controles de acesso. Para conteúdo sensível, utilize integrações de armazenamento privado e restrições de acesso para proteger seus arquivos de vídeo.
