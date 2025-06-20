HeyGen logo

Criador de Vídeos com Colocação de Produto de IA para Vídeos de Marca Integrados

Crie inserções de produtos com IA naturais e realistas em vídeos usando o HeyGen. Insira produtos em cenas onde eles pareçam intencionais e conscientes do contexto, sem precisar regravar ou editar manualmente os quadros, mantendo a narrativa autêntica e segura para a marca.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Conteúdo patrocinado e patrocínios

Criadores integram produtos de patrocinadores de maneira natural em vídeos sem interromper a narrativa ou a experiência do espectador.

Vídeos de marketing e publicidade

As equipes apresentam produtos em ambientes realistas que correspondem à mensagem da campanha sem a necessidade de organizar novas sessões de fotos.

Storytelling de produtos de e-commerce

Marcas demonstram produtos em uso, contexto ou cenários do cotidiano que ajudam os espectadores a imaginar a posse.

Parcerias com influenciadores e criadores

Criadores entregam posicionamento de produto consistente em múltiplos vídeos enquanto mantêm controle criativo e autenticidade.

Treinamento e demonstrações internas

Empresas inserem ferramentas ou produtos em vídeos instrutivos sem precisar regravar a cada atualização.

Localização e campanhas globais

Reutilize o mesmo vídeo base e ajuste a colocação do produto para diferentes mercados ou regiões digitalmente, alterando a visibilidade do produto conforme necessário.

Por que a HeyGen é a Melhor Criadora de Vídeos com Colocação de Produto AI

A HeyGen traz o product placement para a era da geração de vídeos com IA, revolucionando os métodos tradicionais com ferramentas de inteligência artificial. Em vez de sobreposições forçadas ou inserções óbvias, ela posiciona os produtos de maneiras que se alinham com o contexto da cena, a atenção do espectador e o fluxo narrativo, aprimorando a integração do produto.

Projetado para realismo e confiança

A inserção de produtos por IA funciona apenas quando parece natural. A HeyGen foca no posicionamento crível para que os produtos se integrem às cenas sem quebrar a imersão.

Mais rápido do que os fluxos de trabalho de colocação tradicionais

Pule negociações, refilmagens e edições manuais. A IA cuida do posicionamento digitalmente, reduzindo o tempo de produção de semanas para minutos.

Desenvolvido para formatos de conteúdo modernos

De clipes sociais curtos a vídeos de marca mais longos, os posicionamentos se adaptam automaticamente ao formato, enquadramento e ritmo.

Inserção de produto com reconhecimento de contexto

A HeyGen analisa o ambiente da cena, o ângulo da câmera e o fluxo visual antes de posicionar um produto, garantindo a melhor integração. Isso assegura que o produto apareça onde ele logicamente pertence, em vez de flutuar de maneira antinatural. O resultado parece integrado, não promocional.

imagem para vídeo

Alinhamento visual seguro para a marca

Os produtos são posicionados com escala, iluminação e posicionamento controlados para combinar com a cena ao redor, semelhante a fotos profissionais de produtos. Isso protege a percepção da marca enquanto evita visuais exagerados ou distrativos. Cada colocação apoia a credibilidade e a confiança do espectador, o que é crucial para o sucesso das imagens de produtos.

Um smartphone exibindo a interface escura do aplicativo TikTok contra um fundo vibrante de luzes neon rosa e azul irradiando.

Posicionamento dirigido por roteiro e cena

O posicionamento do produto pode ser orientado pelo roteiro ou pela intenção da cena, garantindo a integração perfeita das imagens do produto. Seja um produto destinado a ser destaque, visível passivamente ou referenciado de forma sutil, a IA ajusta a proeminência de acordo, aprimorando a fotografia do produto. Isso mantém a mensagem alinhada com os objetivos da campanha.

Clonagem de voz

Reutilização flexível entre campanhas

Uma vez que um produto é posicionado, as cenas podem ser reutilizadas em múltiplos vídeos ou variações. Isso permite que as equipes escalem campanhas sem repetir o trabalho de posicionamento ou a configuração de produção, graças às ferramentas de IA.

fotos de gráficos em movimento para vídeo

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como negócios como o seu podem escalar a criação de conteúdo e impulsionar o crescimento com a plataforma de conversão de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
Como funciona

Como usar o Criador de Vídeos de Posicionamento de Produto com IA

Crie vídeos de inserção de produtos com IA através de um fluxo de trabalho otimizado para rapidez e controle.

Passo 1

Faça upload ou gere um vídeo

Comece com um vídeo existente ou gere um usando as ferramentas de vídeo AI da HeyGen.

Passo 2

Defina o produto e a intenção

Especifique o produto, o objetivo de colocação e o nível de visibilidade que você deseja na cena.

Passo 3

Aplicar posicionamento de IA

HeyGen insere o produto utilizando contexto de cena, iluminação e perspectiva para realismo.

Passo 4

Revisar e exportar

Visualize a disposição, faça ajustes se necessário e exporte o vídeo final.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é inserção de produto em IA?

A inserção de produtos por IA coloca digitalmente produtos em vídeos de maneira realista e contextualizada, sem a necessidade de adereços físicos ou regravações usando o gerador de vídeo IA.

Quão realistas são os posicionamentos?

Os posicionamentos são projetados para combinar com a iluminação, escala e perspectiva da cena, de modo que pareçam fazer parte naturalmente do ambiente, semelhante à fotografia de produto eficaz.

Posso controlar o quão visível é o produto?

Sim. Você pode orientar se o produto é sutil, secundário ou claramente destacado na cena usando ferramentas de IA.

Isso funciona para vídeos curtos e longos?

A inserção de produtos com IA funciona em diversos formatos, incluindo clipes sociais, anúncios, vídeos explicativos e conteúdos de marca mais extensos.

Os posicionamentos podem ser atualizados mais tarde?

Sim. Produtos ou posicionamento podem ser alterados digitalmente sem a necessidade de recriar o vídeo.

Isso é adequado para conteúdo patrocinado?

Sim. Muitas equipes utilizam a colocação de produtos com IA para patrocínios onde a autenticidade e a confiança do espectador são importantes, aproveitando fotos de produtos com IA.

Preciso saber editar vídeos?

Não. O processo é guiado e não requer composição manual ou ferramentas avançadas de edição.

Quem deve usar a inserção de produtos com IA?

Marcas, criadores, agências e profissionais de marketing que desejam visibilidade de produto escalável e realista sem a complexidade da produção tradicional são os que mais se beneficiam.

