Gerador de Vídeo de Produto com IA para Demonstrações Instantâneas do Produto

Transforme páginas de produtos, imagens ou um roteiro curto em vídeos de produtos refinados sem a necessidade de câmeras ou edição. O HeyGen gera automaticamente cenas, narrações, legendas e exportações prontas para plataformas, permitindo que equipes produzam demonstrações, anúncios e clipes sociais prontos para lançamento em larga escala.

Demonstrações de lançamento de produto

Demonstrações de lançamento de produto

Lançar um produto geralmente requer filmagens e edições caras. HeyGen transforma sua página de produto em um vídeo de demonstração nítido com cenas que destacam os benefícios e chamadas para ação, para que você possa lançar mais rápido.


Listagens de produtos de comércio eletrônico

Listagens de produtos de comércio eletrônico

Criar vídeos de anúncios envolventes em larga escala consome muito tempo. A HeyGen automatiza b-roll de produtos, close-ups e destaques de características para cada SKU, garantindo que os catálogos permaneçam atualizados e prontos para conversão com conteúdo de vídeo eficiente.

Anúncios sociais em formato curto

Anúncios sociais em formato curto

Peças criativas curtas para redes sociais precisam ser cativantes rapidamente. A HeyGen cria edições verticais com ganchos impactantes, legendas legíveis e ritmo adequado à plataforma para maximizar o engajamento inicial em Reels e Shorts.

Vídeos explicativos e tutoriais

Vídeos explicativos e tutoriais

Vídeos explicativos manuais exigem roteirização e gravação. HeyGen converte seu roteiro de instruções em vídeos claros passo a passo com narrações sincronizadas e visuais ilustrativos.

Retargeting e variantes personalizadas

Retargeting e variantes personalizadas

O retargeting necessita de mensagens personalizadas. A HeyGen produz variantes específicas para o público, destacando descontos, benefícios ou provas sociais para melhorar o desempenho do funil de conversão.

Treinamento e educação sobre o produto

Treinamento e educação sobre o produto

A educação sobre produtos exige qualidade repetível. A HeyGen gera demonstrações de produtos legendadas e consistentes, além de clipes de integração que podem ser escalonados entre equipes e idiomas.

Por que escolher a HeyGen para gerador de vídeo de produto AI

HeyGen combina a construção automática de cenas, narração realista e geração em lote para substituir gravações lentas por um eficiente fluxo de trabalho de texto para vídeo. Obtenha vídeos de produtos consistentes e alinhados com a marca que convertem em diversos canais.

Rápido de rascunho a vídeo finalizado

Cole um URL, faça upload de fotos ou insira um roteiro curto, e o HeyGen cria um vídeo de produto completo em minutos, economizando dias de trabalho de produção e custos de agência com suas capacidades de editor de vídeo.

Qualidade de produção sem um estúdio

O HeyGen compõe iluminação, movimentos de câmera, imagens de apoio e mixagem de áudio automaticamente, para que os vídeos pareçam refinados e prontos para transmissão sem a necessidade de uma gravação física.

Variantes de escala e localização

Crie dezenas de variantes de anúncios e demonstrações, traduza roteiros com o tradutor de vídeos e gere dublagens localizadas para testar mensagens em diferentes mercados rapidamente.

Link para criação de vídeo a partir de páginas de produto

Cole um URL de produto ou página de destino, e o HeyGen extrai imagens-chave, especificações e pontos de venda para o seu conteúdo de vídeo. O sistema organiza esses elementos em cenas estruturadas, gerando demonstrações curtas e explicações detalhadas sem necessidade de edição manual.

Uma mulher segura um sapato Crocs rosa, com uma imagem menor do calçado mostrada no canto superior direito.

Roteiro para vídeo com voz sobreposta de som humano

Insira um roteiro ou deixe o HeyGen criar um para você. A plataforma produz narrações com voz natural, sincronização labial para apresentadores em tela quando utilizada, e múltiplas opções de tom para que a narração combine com a voz da sua marca no seu conteúdo de vídeo.

Uma interface de criação de conteúdo com um cursor verde sobre um editor de texto, e um slide de apresentação destacando "Visão Geral dos Resultados do Q3" e o retrato de um homem.

Ferramentas de geração em lote e localização

Produza grandes lotes de vídeos de produtos com ganchos únicos, CTAs e imagens. Utilize o tradutor de vídeo para regenerar voiceovers e legendas localizadas, de modo que as campanhas sejam lançadas globalmente em minutos.

Clonagem de voz

Estilos Flexíveis e Controle de Movimento

Personalize o comprimento do vídeo, a proporção e o ritmo. Guie as transições com comandos baseados em texto como “panorâmica lenta” ou “zoom no assunto”. Esta ferramenta de geração de vídeo oferece controle total com curva de aprendizado zero.

Colagem de uma mulher sorridente segurando um skate, cercada por imagens dela em diferentes papéis da vida, com um ícone de botão de play.

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagens para vídeo mais inovadora do mercado.

"Isso capacitou nossos escritores a terem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."

Steve Sowrey, Designer de Mídias de Aprendizagem
"O momento mágico para mim foi quando tivemos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu poderia escrever um roteiro, enviá-lo e nunca mais precisar aparecer diante de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado nossa equipe. Podemos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
Como funciona

Como usar o Gerador de Vídeo de Produto com IA

Comece a produzir vídeos de produtos em quatro passos simples.

Passo 1

Adicione a fonte do seu produto

Cole um URL de produto, faça upload de imagens ou digite um breve resumo. O HeyGen analisa o conteúdo e extrai características, especificações e visuais para informar cenas no seu processo de geração de vídeo.

Passo 2

Selecione o estilo e o comprimento

Escolha um estilo visual, proporção e duração alvo. Selecione uma voz, clima musical e opções de marca para manter a consistência em todos os vídeos.

Etapa 3

Visualize e refine variantes do seu conteúdo de vídeo para obter resultados ótimos.

Revise rascunhos gerados, ajuste títulos, substitua imagens ou gere ganchos alternativos. Crie múltiplas variantes para testes A/B sem edições manuais.

Passo 4

Exporte e implante seu conteúdo de vídeo criado com o gerador de vídeo AI.

Baixe MP4s ou PNGs otimizados para suas plataformas, ou exporte lotes organizados prontos para gerenciadores de anúncios e uploads em lojas virtuais.

Um iMac da Apple exibe um painel de dados com gráficos e métricas, um teclado, smartphone e uma caneca em uma mesa de madeira.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é um gerador de vídeo de produto de IA e como o HeyGen o utiliza?

Um gerador de vídeos de produtos de IA converte textos, imagens ou URLs de produtos em vídeos prontos para publicação usando composição automática de cenas, síntese de voz e edição. HeyGen transforma briefings em vídeos de demonstração, anúncios e explicativos sem a necessidade de filmagens ou edição de linha do tempo.

O HeyGen pode criar tanto clipes curtos de propaganda quanto vídeos de demonstração mais longos?

Sim, usar uma ferramenta de IA pode melhorar a experiência. HeyGen, um gerador de vídeos com IA, suporta anúncios verticais de curta duração e demonstrações horizontais mais longas. Escolha a duração e o formato e o HeyGen irá personalizar o ritmo, legendas e estrutura de cena para o local pretendido.

Preciso fornecer um roteiro ou o HeyGen pode escrever um?

Você pode colar seu próprio roteiro ou deixar o HeyGen, o criador de vídeos, gerar roteiros persuasivos e focados em conversão a partir dos detalhes do produto. A plataforma elabora ganchos, CTAs e descrições de cenas otimizadas para a narrativa do produto.

Como funcionam a localização e a tradução?

Use o tradutor de vídeo para traduzir roteiros para os idiomas desejados. O HeyGen regenera dublagens, ajusta a sincronização labial quando aplicável e atualiza textos na tela para que os vídeos localizados pareçam nativos.


A HeyGen pode usar os ativos e diretrizes da minha marca?

Sim. Faça upload de logotipos, fontes e paletas de cores para o seu kit de marca. O HeyGen aplica o estilo da marca em todos os rascunhos e modelos gerados para manter a consistência visual em larga escala.

Quais formatos de exportação e predefinições de plataforma estão disponíveis?

HeyGen exporta vídeos em MP4 e imagens de alta resolução formatadas para Feed, Stories, Reels e páginas de produtos. A exportação em lote organiza os arquivos com nomes claros para gerentes de anúncios e uploads em CMS.

Posso gerar vários vídeos de produtos de uma vez?

Sim. A geração em lote da HeyGen permite que você crie centenas de vídeos específicos para SKU mapeando linhas de dados para modelos, possibilitando campanhas em nível de catálogo com esforço manual mínimo.

Quão personalizáveis são os vídeos gerados?

Os rascunhos gerados pelo gerador de vídeo de IA são totalmente editáveis para atender às suas necessidades. Troque cenas, substitua imagens, ajuste o tom de voz e refine o texto. O HeyGen oferece opções rápidas de regeneração para que as edições se propaguem pelas variantes.

Os vídeos criados com o HeyGen são adequados para anúncios pagos?

Sim. A HeyGen produz vídeos de qualidade profissional otimizados para plataformas de anúncios com proporções de aspecto corretas, legendas legíveis e ritmo projetado para manter a atenção e impulsionar conversões.

Quem possui os direitos dos vídeos criados no HeyGen?

Você mantém a propriedade de todos os vídeos que criar. A HeyGen utiliza ativos licenciados e o conteúdo gerado é fornecido para uso comercial. Sempre garanta que quaisquer ativos de terceiros que você carregar tenham os direitos apropriados.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

