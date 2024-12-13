Sobre a Trupeer

A Trupeer é uma plataforma de inteligência de leads B2B que permite às empresas encontrar e qualificar prospectos de alto interesse usando dados firmográficos e tecnográficos em tempo real. Com filtros de busca poderosos e insights acionáveis, a Trupeer ajuda equipes de vendas e marketing a direcionar as empresas certas e melhorar o desempenho de saída.

HeyGen e Trupeer

A integração entre HeyGen e Trupeer capacita os usuários a gerar vídeos de prospecção personalizados com IA, utilizando dados de leads B2B em tempo real da Trupeer. Essa combinação permite que equipes de vendas e marketing ampliem mensagens em vídeo direcionadas e semelhantes às humanas, que ressoam com potenciais clientes de alto interesse.

