Sobre a Trupeer
A Trupeer é uma plataforma de inteligência de leads B2B que permite às empresas encontrar e qualificar prospectos de alto interesse usando dados firmográficos e tecnográficos em tempo real. Com filtros de busca poderosos e insights acionáveis, a Trupeer ajuda equipes de vendas e marketing a direcionar as empresas certas e melhorar o desempenho de saída.
HeyGen e Trupeer
A integração entre HeyGen e Trupeer capacita os usuários a gerar vídeos de prospecção personalizados com IA, utilizando dados de leads B2B em tempo real da Trupeer. Essa combinação permite que equipes de vendas e marketing ampliem mensagens em vídeo direcionadas e semelhantes às humanas, que ressoam com potenciais clientes de alto interesse.
Casos de uso
- Campanhas de vendas externas personalizadas: Utilize os dados de leads em tempo real da Trupeer para gerar automaticamente vídeos HeyGen AI personalizados para cada prospecto, melhorando a eficácia do alcance e as taxas de resposta em campanhas de e-mail frio ou no LinkedIn.
- Marketing baseado em contas (ABM) em escala: Identifique contas de alto valor com os filtros firmográficos da Trupeer, e então entregue mensagens em vídeo personalizadas da HeyGen como parte de sua estratégia de ABM para criar pontos de contato personalizados e de grande impacto.
- Qualificação e nutrição de leads: Combine as percepções da Trupeer com os vídeos de avatar da HeyGen para acompanhar os leads usando mensagens relevantes e baseadas em dados, mantendo os prospects engajados e avançando pelo funil com esforço manual mínimo.