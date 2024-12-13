HeyGen + Tolstoy

Tolstoy é uma plataforma de vídeo interativa que permite aos usuários criar experiências de vídeo personalizadas e com múltiplos caminhos, onde os espectadores podem escolher sua jornada por meio de opções clicáveis. É ideal para vendas, marketing e suporte ao cliente, ajudando as empresas a aumentar o engajamento, qualificar leads e entregar conteúdo personalizado em um formato de conversação.

HeyGen e Tolstoy

A integração entre HeyGen e Tolstoy combina vídeos gerados por IA realistas com experiências interativas de escolha própria, permitindo aos usuários criar jornadas de vídeo altamente envolventes e personalizadas. Isso capacita as empresas a escalar vendas, integração e suporte por meio de conteúdo dinâmico liderado por avatares que se adapta às escolhas de cada espectador.

Casos de uso

  • Funis de venda interativos: Utilize os avatares de IA da HeyGen para guiar os espectadores por jornadas de vendas personalizadas e interativas no Tolstoy—qualificando leads, lidando com objeções e direcionando-os para o produto ou representante adequado com base em suas respostas.
  • Integração e suporte ao cliente: Crie experiências de integração onde o próprio cliente escolhe seu caminho com vídeos do HeyGen fornecendo instruções passo a passo, permitindo que os clientes obtenham a ajuda necessária sem sobrecarregá-los com informações irrelevantes.
  • Recrutamento e engajamento de candidatos: Crie fluxos de vídeo interativos que apresentem introduções de avatar HeyGen e segmentos de perguntas e respostas, ajudando os candidatos a aprender sobre as funções, a cultura da empresa e os próximos passos com base nas escolhas que fazem durante a experiência.
