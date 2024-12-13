Sobre Tolstói

Tolstoy é uma plataforma de vídeo interativa que permite aos usuários criar experiências de vídeo personalizadas e com múltiplos caminhos, onde os espectadores podem escolher sua jornada por meio de opções clicáveis. É ideal para vendas, marketing e suporte ao cliente, ajudando as empresas a aumentar o engajamento, qualificar leads e entregar conteúdo personalizado em um formato de conversação.

HeyGen e Tolstoy

A integração entre HeyGen e Tolstoy combina vídeos gerados por IA realistas com experiências interativas de escolha própria, permitindo aos usuários criar jornadas de vídeo altamente envolventes e personalizadas. Isso capacita as empresas a escalar vendas, integração e suporte por meio de conteúdo dinâmico liderado por avatares que se adapta às escolhas de cada espectador.