Sobre o ChatGPT

O ChatGPT é um modelo de linguagem com tecnologia AI desenvolvido pela OpenAI que pode gerar textos semelhantes aos humanos, auxiliar na escrita, responder perguntas e fornecer interações conversacionais. É amplamente utilizado para tarefas como criação de conteúdo, suporte ao cliente, brainstorming e automação em diversas indústrias.

HeyGen e ChatGPT

A integração nativa entre ChatGPT e HeyGen é uma combinação poderosa que permite aos usuários gerar scripts impulsionados por IA e transformá-los em vídeos de avatar de alta qualidade de forma integrada diretamente no HeyGen.