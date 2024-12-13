Sobre o Mindstamp

O Mindstamp é uma plataforma de vídeo interativa que permite aos usuários adicionar pontos de interação clicáveis, perguntas e elementos personalizados aos vídeos para aumentar o engajamento e a retenção do espectador. É ideal para treinamento, vendas e educação, permitindo que os criadores transformem conteúdo de vídeo passivo em experiências dinâmicas e interativas.

HeyGen e Mindstamp

A integração entre HeyGen e Mindstamp permite que os usuários aprimorem vídeos gerados por IA com elementos interativos como perguntas, CTAs clicáveis e experiências personalizadas para o espectador. Essa combinação transforma conteúdo de vídeo passivo em comunicação envolvente e bidirecional, ideal para treinamento, marketing e conversão de leads.