Sobre o FlowShare
O FlowShare é uma ferramenta de documentação que captura automaticamente cada etapa do fluxo de trabalho na tela de um usuário para criar guias visuais claros. Ajuda equipes a economizar tempo em treinamento, integração e documentação de processos, gerando instruções passo a passo com capturas de tela anotadas.
HeyGen e FlowShare
A integração entre HeyGen e FlowShare permite que os usuários transformem guias de processos passo a passo em tutoriais em vídeo envolventes, gerados por IA com avatares realistas. Isso facilita a escalabilidade do treinamento, integração e esforços de documentação com conteúdo de vídeo dinâmico e semelhante ao humano, gerado diretamente a partir de fluxos de trabalho capturados.
Casos de uso
- Integração e treinamento de funcionários: Converta guias passo a passo capturados no FlowShare em vídeos envolventes liderados por avatares de IA com o HeyGen, ajudando novos contratados a aprender rapidamente ferramentas, sistemas e fluxos de trabalho com o mínimo esforço manual.
- Suporte ao cliente e vídeos explicativos: Utilize o FlowShare para documentar processos complexos e, em seguida, crie tutoriais em vídeo claros e personalizados com o HeyGen para ajudar os usuários a resolver problemas ou entender melhor os recursos do produto.
- Documentação de processos internos em escala: As equipes podem otimizar o compartilhamento de conhecimento interno transformando fluxos de trabalho rotineiros em tutoriais em vídeo fáceis de seguir, melhorando a consistência e reduzindo o tempo gasto respondendo às mesmas perguntas repetidamente.