Sobre o FlowShare

O FlowShare é uma ferramenta de documentação que captura automaticamente cada etapa do fluxo de trabalho na tela de um usuário para criar guias visuais claros. Ajuda equipes a economizar tempo em treinamento, integração e documentação de processos, gerando instruções passo a passo com capturas de tela anotadas.

HeyGen e FlowShare

A integração entre HeyGen e FlowShare permite que os usuários transformem guias de processos passo a passo em tutoriais em vídeo envolventes, gerados por IA com avatares realistas. Isso facilita a escalabilidade do treinamento, integração e esforços de documentação com conteúdo de vídeo dinâmico e semelhante ao humano, gerado diretamente a partir de fluxos de trabalho capturados.