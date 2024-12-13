FlowShare + HeyGen

O FlowShare é uma ferramenta de documentação passo a passo que captura automaticamente fluxos de trabalho e os transforma em guias visuais para simplificar o treinamento e o compartilhamento de processos.

Sobre o FlowShare

O FlowShare é uma ferramenta de documentação que captura automaticamente cada etapa do fluxo de trabalho na tela de um usuário para criar guias visuais claros. Ajuda equipes a economizar tempo em treinamento, integração e documentação de processos, gerando instruções passo a passo com capturas de tela anotadas.

HeyGen e FlowShare

A integração entre HeyGen e FlowShare permite que os usuários transformem guias de processos passo a passo em tutoriais em vídeo envolventes, gerados por IA com avatares realistas. Isso facilita a escalabilidade do treinamento, integração e esforços de documentação com conteúdo de vídeo dinâmico e semelhante ao humano, gerado diretamente a partir de fluxos de trabalho capturados.

Casos de uso

  • Integração e treinamento de funcionários: Converta guias passo a passo capturados no FlowShare em vídeos envolventes liderados por avatares de IA com o HeyGen, ajudando novos contratados a aprender rapidamente ferramentas, sistemas e fluxos de trabalho com o mínimo esforço manual.
  • Suporte ao cliente e vídeos explicativos: Utilize o FlowShare para documentar processos complexos e, em seguida, crie tutoriais em vídeo claros e personalizados com o HeyGen para ajudar os usuários a resolver problemas ou entender melhor os recursos do produto.
  • Documentação de processos internos em escala: As equipes podem otimizar o compartilhamento de conhecimento interno transformando fluxos de trabalho rotineiros em tutoriais em vídeo fáceis de seguir, melhorando a consistência e reduzindo o tempo gasto respondendo às mesmas perguntas repetidamente.
