Sobre a HubSpot
A HubSpot é uma plataforma de atendimento ao cliente tudo-em-um que reúne ferramentas de marketing, vendas, atendimento ao cliente e CRM para ajudar empresas a atrair, envolver e encantar clientes. Sua interface intuitiva e recursos de automação permitem que as equipes otimizem fluxos de trabalho, cultivem leads e construam relacionamentos mais fortes com os clientes em escala.
HeyGen and HubSpot
A integração entre HeyGen e HubSpot permite que os usuários gerem e enviem vídeos personalizados com IA de forma integrada dentro dos fluxos de trabalho do HubSpot, aumentando o engajamento em pontos de contato de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Ao combinar os avatares realistas da HeyGen com as ferramentas de CRM e automação da HubSpot, as equipes podem entregar mensagens em vídeo com aparência humana em larga escala, diretamente vinculadas aos dados de contato e ações.
Casos de uso
- Abordagem de vendas personalizada: Utilize os dados de contato do HubSpot para gerar e enviar automaticamente mensagens de vídeo potencializadas por IA com o HeyGen como parte de sequências de vendas, ajudando representantes a se destacarem e aumentar as taxas de resposta.
- Nutrição de leads e campanhas de marketing: Incorpore conteúdo de vídeo personalizado em fluxos de trabalho de e-mail e páginas de destino usando HubSpot e HeyGen para entregar mensagens mais envolventes e humanizadas ao longo da jornada do comprador.
- Integração e suporte ao cliente: Automatize vídeos de boas-vindas, tutoriais de integração ou acompanhamentos de suporte usando vídeos HeyGen acionados por fluxos de trabalho do HubSpot, criando uma experiência mais pessoal e escalável para o cliente.