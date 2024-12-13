Sobre a HubSpot

A HubSpot é uma plataforma de atendimento ao cliente tudo-em-um que reúne ferramentas de marketing, vendas, atendimento ao cliente e CRM para ajudar empresas a atrair, envolver e encantar clientes. Sua interface intuitiva e recursos de automação permitem que as equipes otimizem fluxos de trabalho, cultivem leads e construam relacionamentos mais fortes com os clientes em escala.

HeyGen and HubSpot

A integração entre HeyGen e HubSpot permite que os usuários gerem e enviem vídeos personalizados com IA de forma integrada dentro dos fluxos de trabalho do HubSpot, aumentando o engajamento em pontos de contato de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Ao combinar os avatares realistas da HeyGen com as ferramentas de CRM e automação da HubSpot, as equipes podem entregar mensagens em vídeo com aparência humana em larga escala, diretamente vinculadas aos dados de contato e ações.