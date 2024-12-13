Sobre o Canva

O Canva é uma plataforma de design gráfico amigável que permite a indivíduos e empresas criar visuais de qualidade profissional, incluindo postagens para redes sociais, apresentações, pôsteres e mais. Com sua interface de arrastar e soltar, modelos personalizáveis e ampla biblioteca de elementos, o Canva torna o design acessível a usuários de todos os níveis de habilidade.

HeyGen e Canva

A integração entre HeyGen e Canva permite que os usuários importem seus designs do Canva para o HeyGen de forma a criar vídeos potencializados por IA com avatares, narrações e animações dinâmicas. Essa integração aprimora a criação de conteúdo ao transformar visuais estáticos em apresentações de vídeo envolventes, materiais de marketing e conteúdo para mídias sociais com esforço mínimo.