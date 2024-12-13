Canva + HeyGen

O Canva é uma plataforma de design online e comunicação visual com a missão de capacitar todos no mundo a criar qualquer coisa e publicar em qualquer lugar.

Sobre o Canva

O Canva é uma plataforma de design gráfico amigável que permite a indivíduos e empresas criar visuais de qualidade profissional, incluindo postagens para redes sociais, apresentações, pôsteres e mais. Com sua interface de arrastar e soltar, modelos personalizáveis e ampla biblioteca de elementos, o Canva torna o design acessível a usuários de todos os níveis de habilidade.

HeyGen e Canva

A integração entre HeyGen e Canva permite que os usuários importem seus designs do Canva para o HeyGen de forma a criar vídeos potencializados por IA com avatares, narrações e animações dinâmicas. Essa integração aprimora a criação de conteúdo ao transformar visuais estáticos em apresentações de vídeo envolventes, materiais de marketing e conteúdo para mídias sociais com esforço mínimo.

Casos de uso

  • Conteúdo de marketing e apresentações: Crie slides visualmente impressionantes, infográficos e materiais de marketing no Canva e, em seguida, integre-os sem problemas aos avatares de IA da HeyGen para criar apresentações faladas envolventes ou vídeos promocionais.
  • Vídeos de vendas e treinamento: Crie slides personalizados ou materiais de treinamento no Canva e, em seguida, importe-os para o HeyGen para gerar apresentações de vendas personalizadas, tutoriais de integração ou vídeos de treinamento corporativo com o poder da IA.
  • Mídias sociais e conteúdo: Designs do Canva podem ser rapidamente convertidos em vídeos com inteligência artificial para plataformas como TikTok, LinkedIn ou Instagram usando o HeyGen, aumentando o alcance e o engajamento com esforço mínimo.
logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo