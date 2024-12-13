Sobre o Adobe Express

O Adobe Express é uma ferramenta de design de fácil utilização que permite a indivíduos e empresas criar gráficos para redes sociais, vídeos, panfletos e outros conteúdos visuais. Oferece modelos, recursos potencializados por IA e integração perfeita com o Adobe Creative Cloud para simplificar a criação de conteúdo para todos os níveis de habilidade.

HeyGen e Adobe Express

A integração do Adobe Express com o HeyGen permite que os usuários combinem designs gráficos impressionantes com a criação de vídeos potencializados por IA para produzir conteúdo profissional de marketing, treinamento e para redes sociais. Com modelos personalizáveis do Adobe Express e HeyGen, os usuários podem criar vídeos envolventes com avatares de IA e suporte multilíngue de forma rápida e eficiente.