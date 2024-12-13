Sobre o Adobe Express
O Adobe Express é uma ferramenta de design de fácil utilização que permite a indivíduos e empresas criar gráficos para redes sociais, vídeos, panfletos e outros conteúdos visuais. Oferece modelos, recursos potencializados por IA e integração perfeita com o Adobe Creative Cloud para simplificar a criação de conteúdo para todos os níveis de habilidade.
HeyGen e Adobe Express
A integração do Adobe Express com o HeyGen permite que os usuários combinem designs gráficos impressionantes com a criação de vídeos potencializados por IA para produzir conteúdo profissional de marketing, treinamento e para redes sociais. Com modelos personalizáveis do Adobe Express e HeyGen, os usuários podem criar vídeos envolventes com avatares de IA e suporte multilíngue de forma rápida e eficiente.
Casos de uso
- Conteúdo em vídeo para marketing e mídias sociais: Crie gráficos envolventes e elementos de marca no Adobe Express e incorpore-os de maneira integrada no HeyGen.
- Treinamento personalizado e vídeos educativos: Empresas e educadores podem criar slides visualmente atraentes, infográficos e modelos no Adobe Express, e depois aprimorá-los com avatares de IA no HeyGen.
- Localize conteúdo e crie vídeos multilíngues: Produza materiais de marca adaptáveis e layouts no Adobe Express. Em seguida, os recursos de tradução de vídeo e voz sobre IA da HeyGen podem criar vídeos localizados em mais de 170 idiomas e dialetos.