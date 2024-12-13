Sobre Repurpose.io
Repurpose.io é uma ferramenta de automação de conteúdo que permite a criadores e empresas converter e publicar automaticamente vídeos, podcasts e transmissões ao vivo em plataformas como YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn. Ela simplifica a distribuição de conteúdo, economizando tempo e maximizando o alcance ao transformar uma peça de conteúdo em várias, otimizadas para cada canal.
HeyGen e Repurpose.io
A integração entre HeyGen e Repurpose.io permite que os usuários distribuam automaticamente vídeos gerados por IA em várias plataformas de mídia social e de conteúdo. Isso agiliza o fluxo de trabalho de marketing de vídeo, possibilitando a entrega de conteúdo consistente e de amplo alcance com mensagens em vídeo semelhantes às humanas criadas em larga escala.
Casos de uso
- Distribuição de conteúdo multiplataforma: Publique automaticamente vídeos gerados por IA do HeyGen em plataformas como YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn usando o Repurpose.io, garantindo uma presença de marca consistente em todos os canais.
- Reaproveitando roteiros de vídeo em conteúdo digerível: Transforme vídeos longos de IA em clipes curtos ou destaques e use o Repurpose.io para distribuí-los amplamente — ideal para reembalar webinars, entrevistas ou conteúdo educacional em formatos pequenos e compartilháveis.
- Campanhas de vídeo automatizadas para redes sociais: Configure fluxos de trabalho onde vídeos do HeyGen são ativados por eventos ou campanhas (como lançamentos de produtos ou promoções), e então automaticamente programados e distribuídos via Repurpose.io para maximizar alcance e engajamento.