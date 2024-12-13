Sobre Repurpose.io

Repurpose.io é uma ferramenta de automação de conteúdo que permite a criadores e empresas converter e publicar automaticamente vídeos, podcasts e transmissões ao vivo em plataformas como YouTube, TikTok, Instagram e LinkedIn. Ela simplifica a distribuição de conteúdo, economizando tempo e maximizando o alcance ao transformar uma peça de conteúdo em várias, otimizadas para cada canal.

HeyGen e Repurpose.io

A integração entre HeyGen e Repurpose.io permite que os usuários distribuam automaticamente vídeos gerados por IA em várias plataformas de mídia social e de conteúdo. Isso agiliza o fluxo de trabalho de marketing de vídeo, possibilitando a entrega de conteúdo consistente e de amplo alcance com mensagens em vídeo semelhantes às humanas criadas em larga escala.