Sobre Clay

O Clay se integra a ferramentas como LinkedIn, Salesforce e Apollo para puxar dados em tempo real, enriquecer contatos e disparar ações personalizadas. Sua interface intuitiva e recursos poderosos de IA facilitam para as equipes a criação de listas de leads dinâmicas, elaboração de mensagens sob medida e escalonamento de estratégias de saída de forma eficiente.

HeyGen e Clay

A integração entre Clay e HeyGen permite que os usuários automatizem a criação de vídeos personalizados em AI em larga escala, combinando dados de leads enriquecidos da Clay com a geração de vídeos de avatar da HeyGen. Isso permite que equipes de vendas e marketing realizem abordagens por vídeo altamente direcionadas e com aparência humana, sem a necessidade de produção manual de vídeos.