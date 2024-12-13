Sobre Clay
O Clay se integra a ferramentas como LinkedIn, Salesforce e Apollo para puxar dados em tempo real, enriquecer contatos e disparar ações personalizadas. Sua interface intuitiva e recursos poderosos de IA facilitam para as equipes a criação de listas de leads dinâmicas, elaboração de mensagens sob medida e escalonamento de estratégias de saída de forma eficiente.
HeyGen e Clay
A integração entre Clay e HeyGen permite que os usuários automatizem a criação de vídeos personalizados em AI em larga escala, combinando dados de leads enriquecidos da Clay com a geração de vídeos de avatar da HeyGen. Isso permite que equipes de vendas e marketing realizem abordagens por vídeo altamente direcionadas e com aparência humana, sem a necessidade de produção manual de vídeos.
Casos de uso
- Alcance personalizado por vídeo em escala: Equipes de vendas e marketing podem usar dados de leads enriquecidos do Clay para gerar e enviar automaticamente vídeos personalizados por IA através do HeyGen, aumentando o engajamento e as taxas de resposta em prospecções frias ou acompanhamentos.
- Campanhas de vídeo automatizadas para ABM: Com dados firmográficos e comportamentais detalhados da Clay, os usuários podem criar vídeos personalizados HeyGen para contas de alto valor, tornando as campanhas de ABM mais impactantes e humanizadas sem esforço manual adicional.
- Recrutamento e engajamento de candidatos: Recrutadores podem utilizar os dados dos candidatos do Clay para gerar mensagens de vídeo personalizadas através do HeyGen, melhorando as taxas de resposta e criando uma experiência mais memorável para os candidatos no alcance de talentos.