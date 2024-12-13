Clay + HeyGen

Clay é uma plataforma de enriquecimento de dados e automação de fluxo de trabalho que ajuda empresas a encontrar e engajar potenciais clientes combinando dados de múltiplas fontes em um único espaço de trabalho personalizável.

Sobre Clay

O Clay se integra a ferramentas como LinkedIn, Salesforce e Apollo para puxar dados em tempo real, enriquecer contatos e disparar ações personalizadas. Sua interface intuitiva e recursos poderosos de IA facilitam para as equipes a criação de listas de leads dinâmicas, elaboração de mensagens sob medida e escalonamento de estratégias de saída de forma eficiente.

HeyGen e Clay

A integração entre Clay e HeyGen permite que os usuários automatizem a criação de vídeos personalizados em AI em larga escala, combinando dados de leads enriquecidos da Clay com a geração de vídeos de avatar da HeyGen. Isso permite que equipes de vendas e marketing realizem abordagens por vídeo altamente direcionadas e com aparência humana, sem a necessidade de produção manual de vídeos.

Casos de uso

  • Alcance personalizado por vídeo em escala: Equipes de vendas e marketing podem usar dados de leads enriquecidos do Clay para gerar e enviar automaticamente vídeos personalizados por IA através do HeyGen, aumentando o engajamento e as taxas de resposta em prospecções frias ou acompanhamentos.
  • Campanhas de vídeo automatizadas para ABM: Com dados firmográficos e comportamentais detalhados da Clay, os usuários podem criar vídeos personalizados HeyGen para contas de alto valor, tornando as campanhas de ABM mais impactantes e humanizadas sem esforço manual adicional.
  • Recrutamento e engajamento de candidatos: Recrutadores podem utilizar os dados dos candidatos do Clay para gerar mensagens de vídeo personalizadas através do HeyGen, melhorando as taxas de resposta e criando uma experiência mais memorável para os candidatos no alcance de talentos.
