Sobre o Zapier

O Zapier é uma ferramenta de automação sem código que permite aos usuários conectar aplicativos e automatizar tarefas criando fluxos de trabalho chamados “Zaps”. Ele ajuda as empresas a economizar tempo e reduzir o trabalho manual movendo dados automaticamente e acionando ações em milhares de aplicativos e serviços populares.

HeyGen e Zapier

A integração entre HeyGen e Zapier permite que os usuários automatizem a criação e entrega de vídeos personalizados com IA ao conectar o HeyGen com milhares de outros aplicativos e gatilhos. Isso possibilita fluxos de trabalho contínuos para vendas, marketing, integração e suporte — impulsionados por conteúdo de vídeo realista entregue exatamente no momento certo.