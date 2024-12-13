Sobre o Zapier
O Zapier é uma ferramenta de automação sem código que permite aos usuários conectar aplicativos e automatizar tarefas criando fluxos de trabalho chamados “Zaps”. Ele ajuda as empresas a economizar tempo e reduzir o trabalho manual movendo dados automaticamente e acionando ações em milhares de aplicativos e serviços populares.
HeyGen e Zapier
A integração entre HeyGen e Zapier permite que os usuários automatizem a criação e entrega de vídeos personalizados com IA ao conectar o HeyGen com milhares de outros aplicativos e gatilhos. Isso possibilita fluxos de trabalho contínuos para vendas, marketing, integração e suporte — impulsionados por conteúdo de vídeo realista entregue exatamente no momento certo.
Casos de uso
- Automação personalizada de prospecção de vendas: Acione a criação de vídeo da HeyGen AI quando um novo lead for adicionado ao seu CRM (como HubSpot, Salesforce ou Pipedrive), enviando uma mensagem de vídeo personalizada para aumentar as taxas de resposta e se destacar da prospecção genérica.
- Integração e engajamento de clientes: Envie automaticamente vídeos de boas-vindas ou de integração por e-mail ou ferramentas de chat (como Gmail, Slack ou Intercom) quando um usuário se cadastrar, utilizando o HeyGen para oferecer experiências escaláveis e semelhantes às humanas sem trabalho manual.
- Campanhas de vídeo baseadas em eventos: Utilize o Zapier para monitorar ações como compras, inscrições em webinars ou submissões de formulários e acione instantaneamente vídeos do HeyGen personalizados para a atividade do usuário — ideal para nutrição, venda adicional ou suporte.